Panamá: un paraíso para empresas que buscan generar empleo de calidad

El país tiene un marco legal bien establecido que garantiza que los trabajadores estén protegidos y tengan acceso a una amplia gama de beneficios. Shutterstock

Panamá puede decir con orgullo que cuenta con derechos y beneficios legales de primer mundo para su clase trabajadora, debido a sus generosas leyes y regulaciones laborales.

El país tiene un marco legal bien establecido que garantiza que los trabajadores estén protegidos y tengan acceso a una amplia gama de beneficios, como:

1. Teletrabajo regulado: Contar con una ley estándar de teletrabajo proporciona claridad y orientación tanto para los empleadores como para los trabajadores sobre lo que se espera y se permite en términos de acuerdos de teletrabajo.

También garantiza el mismo acceso a beneficios y protecciones que disfrutan los trabajadores de oficina. Finalmente, promueve la flexibilidad y el equilibrio entre la vida laboral y personal, lo que en última instancia puede conducir a una mayor productividad y satisfacción laboral entre los trabajadores.

Esto ha hecho de Panamá un destino atractivo para las empresas que buscan invertir en la creación de empleo. Shutterstock

2. Licencia remunerada por enfermedad/incapacidad (hasta 18 días al año): que beneficia a la productividad general ya que ayuda a prevenir la propagación de enfermedades (Ejemplo covid-19) en el lugar de trabajo al permitir que los trabajadores enfermos se queden en casa y se recuperen sin perder el salario.

Disminuye el ausentismo y los trabajadores pueden recuperarse más rápidamente de la enfermedad para regresar al trabajo a plena capacidad.

En fin, se crea una cultura de trabajo positiva al mostrar a los trabajadores que su empleador valora su salud y bienestar, generando mayor moral y satisfacción laboral.

3. Permiso parcialmente remunerado para asistir a citas médicas personales y de hijos menores de 2 años: ayuda a los trabajadores a manejar mejor sus necesidades de salud personales y de dependientes, permitiendo tomarse un tiempo libre del trabajo para asistir a las citas médicas necesarias sin tener que preocuparse por la pérdida de ingresos u otras preocupaciones financieras. Este tipo de beneficio también puede ayudar a mejorar la moral de los trabajadores.

4. Seguro Social que cubre atención médica (propia y de dependientes) y crea un fondo de pensión por discapacidad o por jubilación: Proporciona una serie de beneficios para los trabajadores asalariados, incluida la atención médica, los ahorros para la jubilación y la protección en caso de pérdida de ingresos debido a una discapacidad o muerte.

5. 30 días de vacaciones remuneradas: Ayudan a prevenir el agotamiento (burnout), los efectos negativos para la salud del estrés crónico, como la depresión, la ansiedad y la presión arterial alta, y promueve el bienestar físico y mental.

Los 30 días calendario de vacaciones permiten a los trabajadores en Panamá recargarse y regresar al trabajo con energía y enfoque renovados, lo que puede conducir a una mayor productividad y satisfacción laboral.

Además, brinda oportunidades para que los trabajadores participen en actividades de ocio y pasen tiempo con familiares y amigos, lo que puede ayudar a mejorar la salud mental y emocional en general, directamente aportando al sector Turismo; y 6. 12 días feriados al año: Esta cantidad es positiva para la economía general y la cultura, al alentar a las personas a viajar internamente y gastar dinero en actividades de ocio, lo que impulsa la industria del turismo interno y contribuye al crecimiento económico general. A estos días libres, Panamá les debe sacar provecho y así fortalecer los lazos sociales y promover el orgullo cultural.

1. Licencia de maternidad y de paternidad: Las madres tienen una licencia de 14 semanas (6 previas al parto y 8 posteriores al parto) y los padre tienen 3 días hábiles posteriores al parto. Para los trabajadores, tomarse un tiempo libre después del nacimiento de un niño puede ayudarlos a vincularse con su nuevo miembro de la familia y adaptarse a sus nuevas responsabilidades como padres.

Este tiempo libre también puede ayudar a los nuevos padres a recuperarse de las demandas físicas y emocionales del parto. Desde la perspectiva de una empresa, ofrecer licencia de maternidad y paternidad puede ayudar a mejorar la moral y la retención entre los trabajadores, ya que muestra que la empresa valora y apoya a sus trabajadores y sus familias.

Esto ha hecho de Panamá un destino atractivo para las empresas que buscan invertir en la creación de empleo y proporcionar buenas condiciones de trabajo para sus trabajadores. Además, la fuerte economía y la ubicación estratégica del país lo convierten en una ubicación privilegiada para las empresas que buscan expandirse a América Latina y más allá.

Ahora bien, todos estos beneficios están directamente ligados con el empleo formal asalariado que hoy en Panamá es menos del 50%. Es evidente que los empleos asalariados formales son mejores que los empleos informales, porque proporcionan una serie de beneficios que normalmente no están disponibles en el empleo informal, como un salario regular, un horario de trabajo establecido y responsabilidades laborales definidas, además de los beneficios ya mencionados, lo que puede proporcionar una sensación de estabilidad y previsibilidad.

Algunos trabajadores han optado por trabajar de manera informal para evitar que se les descuente la cuota de seguro social y/o el impuesto sobre la renta, para así tener mayores ingresos netos mensuales (aunque esto no sea lo mejor para ellos).

Al trabajar de manera informal y no pagar al sistema de seguridad social, los trabajadores pueden estar poniendo en riesgo su seguridad financiera a largo plazo. Además, incluso si el sistema de seguridad social no está funcionando a su máximo potencial, sigue siendo una importante red de seguridad que brinda apoyo crítico a los trabajadores y sus familias en tiempos de necesidad. Por lo tanto, es en el mejor interés de los trabajadores pagar al sistema de seguridad social, incluso si no están satisfechos con su desempeño.

A Panamá, con una legislación laboral tan progresista solo le queda dar el siguiente paso en el futuro del trabajo, que es deshacerse de la jornada laboral formal de 8 horas al día a un horario semanal de 40 horas más flexible, dependiendo del tipo de industria, priorizando la salud y la seguridad, pero centrándose en generar más productividad y empleos de calidad.

Este cambio a la norma laboral podría ser particularmente beneficioso para las industrias que priorizan la salud y la seguridad, ya que podría permitir a los trabajadores tener más control sobre sus horarios de trabajo y administrar mejor sus cargas de trabajo.

Un horario de semana laboral más flexible también podría ayudar a los trabajadores a lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, lo que podría conducir a una mejor salud mental y física y a reducir el estrés y el agotamiento, que pueden tener efectos negativos en los trabajadores y sus familias.

Es importante tener en cuenta que el nivel de desigualdad en Panamá está afectando la calidad de vida de los trabajadores y su acceso a los beneficios mencionados. Si Panamá no confronta su problema de altos niveles de desigualdad, puede caer a una pobreza generalizada y un acceso limitado a la educación, la atención médica y otros servicios importantes.

En última instancia, esto puede afectar la capacidad de los trabajadores para acceder y disfrutar de los beneficios que están disponibles por ley para ellos.

Los acontecimientos recientes sobre las negociaciones de la mina de cobre también nos dejan claro que el gobierno debe proporcionar seguridad a la inversión extranjera para crear y mantener más empleos formales. La inversión extranjera aporta capital, tecnología y experiencia, lo que puede ayudar a estimular la reactivación económica y crear nuevas oportunidades de empleo.

Los trabajos formales que generan la inversión extranjera son por lo general más estables, predecibles y deseables que los empleos informales a los que nos estamos acostumbrando, y a menudo vienen con beneficios adicionales a los ya establecidos en nuestra legislación.

Es imperativo generar seguridad a la inversión extranjera para que así esta pueda ayudar a crear un entorno empresarial positivo que favorezca el crecimiento económico y la creación de más empleo formal.

Esto es necesario para el desarrollo de una economía fuerte y próspera, que beneficie a los trabajadores, los empresarios y a la población en general.