El viaje personal de Esviel Jeffers

Prototipos se presentará en la galería Díptico hasta el 7 de enero. Fernando Bocanegra

Esviel Jeffers, artista e ingeniero de formación visitó Panamá por primera vez en el año 2003 fungiendo como asistente de uno de sus colegas que participó en Ciudad Múltiple, propuesta artística del Centenario de la República que incluyó obras de artistas de diversas procedencias. Allí conoció a Adrienne Samos quien junto al cubano Gerardo Mosquera eran responsables de la curaduría del proyecto. En ese momento empiezan a tazarse algunas relaciones, también con el panameño Humberto Vélez, participante también en ciudad Múltiple.

Jeffers volvió a Cuba, regresó a Panamá dos años después, luego viajaría a Europa, pero de vuelta en Cuba, su situación se complicó y debió tomar la decisión de viajar nuevamente, pero esta vez, sin retorno.

“Me quedé definitivamente acá en Panamá en 2006. Llegué aquí como todo migrante, viendo cómo podía encajar acá. Fue un proceso muy duro y drástico porque uno llegaba con muchos traumas, desarraigado completamente, con la idea de que no podía regresar, mirar hacia atrás”, recuerda.

De la serie flotadores Fernando Bocanegra

Y, en ese proceso de adaptarse, con una mano adelante y la otra, atrás, llegó a la periferia, específicamente en Pacora donde encontró dónde vivir y empezar de nuevo. “Cuando llego allí, me doy cuenta de que realmente no conocía Panamá”, reconoce.

Esviel empezó a absorber toda la cultura y la idiosincrasia esta de la periferia, de la gente de los barrios, la gente. “Me gané la confianza de la gente, me trataron de forma muy cercana, de repente me vi hablando como ellos, eso em ayudó mucho porque al principio no me adaptaba”, cuenta.

Ante el artista empezó a mostrarse la complejidad de la sociedad panameña. “Quedé completamente sumergido. Me siento completamente panameño. Honestamente, si las cosas cambiaran en Cuba y me dicen que regrese, diría que no. Me quedo aquí”, asegura, aunque en un principio las cosas no fueron sencillas. Ni siquiera había pensado en desarrollar su arte, incluso se dedicó a la construcción como albañil. Y eventualmente decidió empeñarse a hacer lo que quería, arte, pero de una forma muy particular.

La cena de cada día... Fernando Bocanegra

El estilo artístico popular que desarrolla Jeffers viene no solo por pertenecer a Cuba sino por las características de donde se crio: la isla de Pino, un territorio alejado de la realidad de la Cuba tanto geográficamente como en su cultura e ideología. “Nosotros teníamos nuestra propia construcción de lo que era Cuba pero hicimos un desapego completamente a la Isla Grande por eso, que el pinero como tal es rebelde, no se siente tan cubano”, reflexiona. Pero hay elementos que por herencia colonial llevamos en Cuba, Panamá y otros países vecinos.

“Nos parecemos, para no decir que somos casi iguales, la mayor diferencia que nos marca es la economía dolarizada que hay en Panamá, que en Cuba no tenemos por los conflictos de la izquierda, aunque hay algunas secuelas que reconozco porque viví toda mi vida en dictadura: los adoctrinamientos, los discursos populistas, la gente que de alguna manera u otra vive de la paternidad del Estado”, destaca.

En cuanto a lo artístico, admite que en Cuba la plástica está más desarrollada institucionalmente, pero Panamá es un país con una riqueza plástica inmensa que no se conoce porque no se ha explotado.

Sísifo Fernando Bocanegra

“La cultura popular de Panamá es muy buena, imagínate yo me quedé impresionado con los diablos rojos. Para mí un diablo rojo es el clon del carro americano- cubano porque es poner en manos de una persona de pueblo un vehículo que lo transforma, lo tonifica, lo pinta, hace una nave de él”, sostiene. Entonces, lo popular es un punto de encuentro entre lo cubano y lo panameño. “Ese nivel de improvisación, de creatividad, de ingenio es también una manera de sobrevivir y de captar el ingreso para su casa. El tipo que vende bollos en Pacora es un canto… es como el tipo que pasaba por mi casa vendiendo maní”, relaciona. En lo popular Esviel Jeffers se vio nuevamente en casa. De hecho, formó una familia y tiene dos hijas panameñas.

Ya lograda una estabilidad, Jeffers se planteó volver al arte, “a lo cubano, pero en Panamá”. “Yo no tengo una cantidad de recursos, pero tengo la necesidad de decir algo y no voy a renunciar a ello por no tener los materiales”, contó.

El artista compró madera, telas, armó sus propios bastidores e incluso utilizó tinta y lápices, parte de los útiles escolares de sus hijas.

Flowers videoarte Fernando Bocanegra

Así fue tomando cuerpo Prototipos, en el marco del programa regional Simbiótica de acompañamiento curatorial de Quorum Laboratorio Cultural, realizado en alianza estrecha con Díptico, un espacio independiente para el aprendizaje del arte y su apreciación.

Quorum invitó a Adrienne Samos como curadora y Jeffers ha invitado a Humberto Velez, artista panameño y su mentor por varios años, como cocurador,

De acuerdo con el artista, se trata de una exhibición individual sin mayores aspiraciones que “comunicar todas las cosas que llevo dentro, que quiero decir y he partido de mi propia experiencia”.

Escalas Fernando Bocanegra

“Esviel no ha hecho cosas por lo que debe ser, no lo que piensa que está bien dentro de su lenguaje artístico”, analiza Humberto Vélez. Más allá de estilos en tendencia y obras basadas en el gusto del público, Jeffers ha seguido el camino de ser honesto consigo mismo. “Pienso que fue la manera más correcta de poder hablar de mí y de Panamá, sobre mi experiencia en Panamá”.

Prototipos, utopía de la partida, aborda el tema de la migración y las travesías, sin dejar de lado lo político.

La estructura de un avión se conecta con un compresor que lo enfría, lo congela. Cuenta Jeffers que la obra se relaciona con su abuela, quien pintaba un avión y lo metía en el congelador para que no se cayera el viaje a Rusia, con una beca de estudio. “Lo que impedía que fueras a ese viaje era tu ideología. Tiene que ver también con esa tradición de congelar cosas, una especie de sincretismo moderno que permitía congelar incluso a las malas personas”, detalla el artista.

La pieza se llama “La cena de cada día, y lo que quede, guárdalo para mañana”. De la misma serie, tenemos un diablo rojo, “Para que no me olvides”, y también un carro.

“Escalas” muestra un carrito de aeropuerto cargado en maletas, pero estas maletas tienen piezas de colores, puntos de apoyo utilizados en paredes de escalar. “Está relacionado con la llegada o el punto de partida, subir, alcanzar otro punto del camino. Las maletas representan todo eso que llevamos dentro, esa acumulación de sueños…”, explica.

Dos banderas, una de estados Unidos y una de Cuba, delineadas en azul y convertidas en flotadores fueron inspiradas en la bandera blanca de Jasper Jones. “Estos dos siempre están flotando, siempre se las arreglan para mantenerse así… revueltas y problemas y luego están negociando acuerdos…”

Una obra mucho más colorida muestra una muchedumbre enfrentándose a la policía antimotines, estos en sus chalecos llevan escrita la palabra “PUEBLO”. Jeffers se inspiró en las revueltas que tuvieron lugar en distintos puntos del país para hacer notar que los gobernantes ponen al pueblo a luchar contra el pueblo.

Un video, filmado en Cuba ofrece una visión completamente diferente de una manifestación contra Estados Unidos. Las imágenes muestran a una muchedumbre agitando banderas cubanas, en el video, los colores cambian y el audio es de pájaros cantando como si se tratara de un bosque. “Le puse a esta pieza Flowers, emulando a Andy Warhol. “Para mí son flores, un bosque, una masa viva. Le cambié todo el sentido de manipulación a algo natural, silvestre, libre. Los cambios de colores representan una pluralidad de pensamientos ideas. Me obligas a estar ahí, pero lo que tengo en mente es esto: ser libre”.

Una pieza, probablemente el lienzo más grande, se llama Sísifo, como el personaje mitológico que tiene como tarea llevar cuesta arriba una gran roca que al llegar a la cima, rueda hacia abajo para que el desdichado repita la tarea, por la eternidad.

El lienzo está impreso con pastillas de Pato purific y emula el mar, con el color azul y el movimiento de las olas. El artista empezó su tarea un día, para darse cuenta, al día siguiente, que el color se había desvanecido. Debió repetir la tarea muchas veces. “Algo que me he marcado geográficamente es el mar, tanto en Cuba como en Panamá. Todo lo que tiene que ver con el mar, siempre ha sido parte de mi vida entonces”. Y el desinfectante azul se ha vuelto también una constante en la vida de Jeffers, en cuya comunidad, donde funciona un acueducto rural, es imprescindible. “Cuando bajaba la cadena lo que se veía era una gran ola azul…”.

Una ola que ha limpiado la vida de Esviel, luego de un viaje que lo ha llevado a reencontrarse con el arte. “Fue muy duro, aquí volví a nacer, hice familia y todo eso me limpio y eso tiene que ver mucho con Pacora, pero hay que decir también que ha sido un camino largo”. Un viaje al que todavía le quedan algunas paradas pero que el artista está decidido a emprender.