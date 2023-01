Emmanuel: 'La música es el alimento de mi espíritu'

Cantante Emmanuel. Instagram: @emmanueloficial

Lo primero que hace Emmanuel al levantarse de la cama en las mañanas es rezar, luego se ejercita y resuelve los asuntos que tengan que ver con la música, “siempre hay una entrevista, un ensayo, algo que hacer”, cuenta a la Estrella de Panamá. “En las tardes leo, en la noche generalmente veo las noticias, algo de deportes o alguna serie”.

Pero, lo más importante para él es estar con su familia, “trato de comer siempre en mi casa y disfrutar mi casa, estar con mi gente a quienes amo. El regalo más grande que Dios me ha dado ha sido mi familia, de donde vengo, es decir, mis padres, mi familia que hice y los que vienen después de mí. Esto es un gran tesoro y se les tiene que responder continuamente con amor”, relata.

“Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí…” cantaba Emmanuel cuando lanzó el tema Todo se derrumbó dentro de mí, en 1980. Las biografías sobre él cuentan que comenzó su carrera en el año 1976, sin embargo, cuenta a este diario que la música ha sido “alimento para su espíritu” desde que era niño.

“La música ha sido alimento continuo del espíritu, ha sido momentos de escape, de silencio. También de soledad, pero no de soledad fea, sino la de querer estar contigo para estar en paz, en silencio. Ha sido alimento en mi niñez, cuando iba al colegio cantando, cuando me corrían de la clase porque estaba en la música soñando o tratando de crear algo”, recuerda el artista.

Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez, Emmanuel, nos recibe a través de zoom, la pantalla deja ver que ha vivido bien sus 67 años de vida, se ve feliz, sereno. Lleva lentes oscuros y camisa gris. La entrevista se da por la visita del artista a Panamá a propósito de su gira 'Toda la vida', que presentará en el Teatro Anayansi el 14 de febrero.

Ha estado involucrado en la música desde que nació. Su madre Conchita Martínez fue cantante, sus hermanos también cantaban. “Qué bonito que fue así porque desde niño descubrí una vocación que era real, no fue inducida por el medio, la música que me alimentaba yendo y viniendo de todos lados, pues continuó y ha sido mi compañera en mi vida”.

Comenta que desde niño supo que era una vocación, “no lo hice por hacerme famoso, creo que la fama debería ser el resultado de una vocación real, de algo genuino y que al final el aplauso es el resultado de lo que trabajas, el fin principal no es el aplauso, el fin principal es la música en sí, donde creas donde hay un sueño, una introspección, donde solo entregas”.

Antes de ser músico, intento ser ingeniero y torero

“No siempre estuve en la música”, dice. “Estudié Ingeniería Química, pero yo quería ser torero y fui torero, pero la música me acompañó en la universidad, en mi época de cuando quería ser torero escribí mis primeras canciones y la guitarra siempre estaba conmigo”.

¿Por qué decidió dedicarse a la música, qué marcó el antes y el después? "Un toro que me rompió las rodillas", responde. Emmanuel pasó tres años en hospitales, “se dice rápido tres años, pero son 36 meses, que me la pasaba de cirugía a recuperación y de recuperación, otra vez a hospital. Hasta que los doctores me dijeron ya no podía seguir toreando”.

La música para mí, hasta el día de hoy, ha sido una gran diversión, es un trabajo que no considero trabajo, cuando me subo al escenario es un momento de encuentro, de búsqueda, de creatividad", EMMANUEL CANTANTE

“Ahí fue cuando descubrí que realmente lo que estaba en mí, de una manera natural y lo que Dios me había dado, era la música, la sensibilidad del arte, de sentir y de poder transmitir también, porque a lo mejor puedes sentir, pero no puedes transmitir y me daba cuenta cuando cantaba que algo salía de mí y que ocurrían cosas preciosas”, relata el artista.

'Toda la vida', la gira

“Es toda la música que he hecho, que he tenido, que ha entrado en el corazón de la gente. Voy a cantarles todos esos éxitos, cuando vas a ver un artista lo que quieres es cantar lo que conoces de él”, es lo que el público experimentará en el concierto que Emmanuel trae a Panamá.

“Les cantaré dos cosas nuevas, Cómo quieren que la olvide, que no la voy a cantar en el género que la estoy haciendo, la voy a cantar en pop, pero ya me metí a hacer otra cosa nueva como siempre estoy haciendo cosas y descubriendo tratando de descubrir más bien y tratando de involucrarme con otros movimientos”, adelanta.

Trayectoria de más de cuatro décadas

En el año 2021 fue galardonado con el Grammy a la Excelencia Musical, por su trayectoria artística en la vigésima segunda entrega anual del premio

Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez, conocido artísticamente como Emmanuel, es un artista innovador que creó un estilo propio y detrás de él, todo un movimiento: millones de ventas discográficas, numerosos premios y reconocimientos.

Es el artista mexicano considerado como el rey del pop latino. En 1976, Emmanuel ganó el concurso La voz del heraldo. En ese mismo año, compuso y grabó su primer disco titulado '10 razones para cantar'.

Un año más tarde, grabó en estudio su segundo disco, Amor sin final y en 1979, el álbum Al final, con el que se colocó en las primeras listas de popularidad en el mundo. El álbum Íntimamente (1980) fue disco más vendido en México, avalado y certificado por Amprofón (Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, A.C.) con más de 7 millones de copias vendidas.

Con los grandes éxitos internacionales como: Todo se Derrumbó, Pobre Diablo, Toda la vida, que se consolidaron como clásicos de la balada pop romántica en habla hispana, el artista abrió paso a una exitosa trayectoria de más de cuatro décadas.