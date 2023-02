Luciano Scandolari: 'La adquisición de Capital Bank es un gran habilitador'

Scandolari acumula más de 20 años de experiencia en banca. Cedida

2023 se perfila como un año lleno de complejidades. La invasión rusa a Ucrania, la crisis de combustibles, un panorama inflacionario impredecible y el incremento de las tasas de interés, marcan algunos de los retos que deberán afrontar la banca y la economía local. En un informe oficial del organismo, David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial, aseguró que el bajo nivel de crecimiento y de inversión empresarial, durante este año, agravará los retrocesos en materia de educación, salud, pobreza e infraestructura, y las demandas derivadas del cambio climático. Para analizar este tema y ahondar en las perspectivas económicas de Panamá y la región, conversamos con el CFO de Mercantil, Luciano Scandolari, quien desmenuzó las oportunidades del sector y el porvenir de la entidad tras la adquisición formal de las acciones de Capital Bank, una fusión con la que han dado paso a una importante alianza que impactará a la población bancarizada.

La inflación es un jugador en el tablero macroeconómico este año. El Fondo Monetario Internacional ha establecido que la inflación y la guerra Rusia-Ucrania seguirán mermando el crecimiento económico en Latinoamérica. ¿Qué prevén desde Mercantil para la banca local?

Parecería que el tema de la inflación se está empezando a controlar a nivel mundial. Creo que los bancos centrales vienen logrando el objetivo que se venían planteando, pero el tema todavía está presente. Para este año se prevé una inflación que no es mejor, y que para la banca tiene sus repercusiones en el poder adquisitivo de la gente; si a eso le sumamos las tasas altas de interés, esto incide en el portafolio de créditos, lo que hace que se espere que los non-performing loans estén en niveles relativamente altos; este es un tema que hay que controlar porque es una preocupación para Panamá y para todo el mundo.

La pandemia supuso medidas regulatorias de alivio financiero a deudores en los diferentes países de Centroamérica; ¿esto cómo afectó la calidad en la cartera de préstamos en los mercados en los que operan?

Sobre Panamá, en particular, tenemos una ventaja; nuestro costo de fondos, que es de los más bajos, nos permitió en plena pandemia crecer de manera importante, seguir otorgando créditos en el peor momento de la crisis sanitaria y lograr crecimientos con una tasa de castigos muy baja. Mercantil ha estado en un lugar privilegiado; ahora, en el resto de la banca en general, estos dos años de alivio no permitieron ver la capacidad de pago que tenían los clientes.

Las políticas para impulsar el crecimiento de la inversión deben adaptarse a cada país, partir de la creación de una política fiscal y monetaria sólida, que propicie el clima de inversión. A esto se suma la necesidad de generar una infraestructura robusta en el ecosistema financiero. ¿Cómo evalúan el estatus de Panamá y los retos en estos aspectos?

Panamá tiene una gran oportunidad para seguir posicionándose como un hub regional; eso es a lo que aspiramos. Cuando decidimos construir nuestra base de operaciones en el país, lo hicimos por los diferentes atributos que tiene, desde la posición geográfica, que es fundamental y le da una gran ventaja para seguir incrementando su infraestructura, pasando por temas de estabilidad, que al tomar en cuenta la situación de otros países en la región vemos lo valioso que es al invertir a largo plazo. Creo que el Canal siempre ha sido una fuente de ingresos muy importante para Panamá y el gobierno, que brinda la posibilidad de pensar en sectores como el turismo y el entretenimiento, mucho más fortalecidos a través de la infraestructura. Panamá también tiene oportunidades en otros sectores, como el de manufactura y el nearshoring; en la medida en que tengamos mejor infraestructura, todos estos sectores se irán desarrollando.

El Banco Mundial vaticinó una desaceleración económica abrupta y prolongada para los países en desarrollo, en 2023, ¿cómo puede prepararse la banca local para el efecto colateral?

El consenso general es que se espera un soft landing. Sí hay probabilidades de una recesión tal vez para finales de este año o en 2024, pero parecería que algunos temas de relevancia se van controlando; en ese sentido hay expectativa de que los temas se puedan manejar con prudencia. La banca local tiene que acercarse a proyectos económicos que tengan sentido, y contar con el mejor talento para hacer frente a cualquier ciclo económico. Mercantil tiene la ventaja de haber participado en negocios en geografías que han sufrido procesos de esos ciclos y nos sentimos cómodos porque tenemos la capacidad de operar de la mejor manera, como ha sucedido en la pandemia que creo es el fiel reflejo de que también tenemos a la gente adecuada para hacer frente a los vaivenes económicos.

Hace unos meses, Mercantil Panamá formalizó la compra de la mayoría de acciones de Capital Bank y sus subsidiarias. Este año se hará la fusión para dar paso a una nueva entidad financiera de cerca de $3.000 millones en activos, ¿cuál será el valor de toda esta transacción, como alianza, para el país?, ¿cuáles son las proyecciones de crecimiento anual para este año?

La adquisición de Capital Bank va mucho más allá de agregar un número al balance. Es cierto que vamos a tener más de $3.000 millones a nivel grupo, además vamos a tener $5.000 millones de activos manejados entre propios y de terceros, así como $30 millones de ingresos, sin embargo, la adquisición de Capital para nosotros es un gran habilitador. Estamos combinando lo mejor de ambas instituciones. Mercantil es una institución de casi 100 años de experiencia que ha logrado tener más de 5 millones de clientes operando en diferentes países y logrando el éxito en Estados Unidos con un grupo como Capital Bank, que en menos de dos décadas de existencia se ha posicionado como uno de los bancos más importantes del país, con mucho conocimiento local y con grandes relaciones. Esta combinación nos da una plataforma de crecimiento a futuro. Para nosotros es muy importante ser relevantes en los mercados en que operamos, eso es algo que caracteriza a Mercantil... entonces la idea es que Capital nos provea de esa plataforma que necesitamos para constituirnos en Panamá y hacer negocios en el país.

En una entrevista con nuestro medio, Ignacio Vollmer, presidente ejecutivo de Mercantil Panamá, recordó la necesidad de salir de las listas grises del Gafi para captar inversión. ¿Qué será necesario para lograr una agenda efectiva en el logro de este objetivo?

Hay que cumplir con los 17 puntos; de esos solo tenemos 14, quiere decir que nos hacen falta 3, pero hay que cumplirlos todos. Hay algunos que no son fáciles; si me preguntas, hay un 50% de oportunidad de que salgamos este año, pero hay que terminar esa tarea porque es algo fundamental para Panamá y la banca nacional. Como dijiste, es necesario para el acceso a mercados internacionales y corresponsales, lo que es absolutamente clave.

Hablábamos sobre la visión de Mercantil como entidad financiera de convertirse en un habilitador. Aquí entran en juego las 'fintech' y ustedes han desarrollado su propia apuesta en este mercado, ¿cómo ha sido la experiencia?

Cuando uno ve a Panamá, hay mucho trabajo por hacer en cuestiones tecnológicas. Comentaba previamente que uno ve países como México, Chile y Colombia, que llevan un camino un poco más recorrido y que Panamá debe empezar a recorrer de manera más profunda. La inclusión financiera es clave al pensar en la desigualdad de nuestros países y el rol que juega la banca para cerrar esas brechas; entonces es mandatorio. Mercantil tiene claro que es un rol que queremos jugar y hemos invertido de manera importante para desarrollar esta fintech desde Ciudad del Saber, con un equipo liderado por Javier Buitrago, quien tiene mucha experiencia en el sector. Este es un proyecto que ha empezado con Zinli, el primer producto de billetera digital que lanzamos hace poco más de un año y ahora tiene 400.000 usuarios y es utilizado en 180 países y va incorporando de 1.000 a 1.200 usuarios diarios, lo que te da una idea de la necesidad de estas plataformas que Panamá también requiere para llegar a segmentos de la población a los que la banca tradicional aún no logra llegar.

Usted tiene un poco más de dos años liderando el 'staff' de Mercantil Panamá desde el área financiera, ¿qué es lo más valioso que suma con tantos años de experiencia a Panamá?

Si me pongo a pensar por qué tomé este reto… Yo estaba muy cómodo donde estaba, pero Mercantil siempre me llamó la atención por su gente y por tratar de hacer las cosas de manera distinta. Hay algo que me gusta más como suena en inglés: Mercantil cares about people, pero cares en serio; no solo en papel, y me encanta formar parte de un proyecto así. Me ha tocado trabajar en Europa, Asia, Estados Unidos y otros países de América Latina, y es difícil encontrar un proyecto que realmente se preocupe, y eso siempre me llamó la atención de Mercantil, que había sido mi cliente desde 2004. Además, Mercantil es un proyecto muy ambicioso, pensando en el impacto que puede tener en Panamá, desde 2018 decidimos invertir fuertemente en el país porque queremos hacer un proyecto importante. Si hay algo que caracteriza al lugar en el que operamos es buscar ser relevantes y tener un impacto en la sociedad, lo que es una experiencia muy linda para mí y para todos los demás que han llegado, porque es un equipo.