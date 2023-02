La familia Schurmann, portavoces de los océanos

Realizan su cuarta expedición por el mundo en el velero Kat. Visitaron Panamá por segunda vez. Bajo la iniciativa “Voice of the Oceans”, buscan sensibilizar a las personas sobre los residuos contaminantes en los océanos y así promover soluciones innovadoras con la participación de gobiernos e instituciones privadas

Voice of the Oceans tiene la misión de sensibilizar a la sociedad y documentar la situación de la basura marina en las aguas de los océanos. Cedida

¿Te has imaginado alguna vez dejar todo y subirte a un barco para dar la vuelta al mundo? Aunque sería una experiencia retadora por toda la logística que se requiere (mucha organización, planificación y coordinación de todos los elementos vitales para evitar cualquier percance en alta mar, ya sea por las condiciones del tiempo u otros factores) no es imposible de realizar siempre y cuando se cuente con todo el apoyo necesario para efectuarla. Una historia como esta la emprendió Vilfredo y Heloisa Schurmann, quienes en 1984 salieron de Florianópolis, la capital del estado de Santa Catarina, Brasil, en un velero con sus hijos Wilhelm, David y Pierre, de 7, 10 y 15 años por aquel entonces.

Junto a sus hijos, los padres cumplieron su sueño de cambiar tierra firme por una vida en el mar, navegando por la costa del Brasil, el Atlántico, el Pacífico y el Índico hasta completar su primera circunnavegación en 1994. Desde su partida hasta su regreso al Brasil pasaron diez años de aventuras, de encuentros con distintos pueblos y culturas, en los que los hijos fueron creciendo mientras estudiaban a bordo por correspondencia, es decir, a distancia.

Una vez finalizada la expedición en 1994, los Schurmann se convirtieron en la primera familia brasileña en dar la vuelta al mundo en un velero. A partir de aquella expedición, la tierra firme no sería más que un lugar de paso para la familia, ya que habían encontrado en el mar su sitio de vida, así lo contó Wilhelm Schurmann, vocero de la familia, quien estuvo en Panamá con parte del equipo de expedición (siete tripulantes) en el velero sostenible llamado 'Kat' con el que iniciaron su cuarta expedición bajo la iniciativa “Voice of the Oceans” (Voz de los Océanos), la cual tiene la misión de sensibilizar a la sociedad y documentar la situación de la basura marina en las aguas de los océanos, movilizando a personas, empresas y gobiernos para cambiar hábitos.

Durante un recorrido por el velero Kat, el vocero de la familia Schurmann, detalló a La Estrella de Panamá que 'Voice of the Oceans' es una iniciativa apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) como parte de la campaña Mares Limpios, a fin de crear conciencia sobre la contaminación por plásticos y microplásticos. Esto involucra a gobiernos y al público en cada parada que hacen en esta cuarta expedición que comenzó hace 17 meses a lo largo de la costa atlántica, desde el sur de Brasil hasta Nueva York, El Caribe hasta llegar a Panamá, sitio donde estuvieron por tres semanas haciendo documentales; y tras cruzar el Canal, su viaje prosigue ahora a través del Pacífico hasta llegar a Nueva Zelanda a mediados de noviembre de 2023, para completar la primera etapa de la expedición.

El velero Kat cruza el Canal de Panamá comandado por Wilhelm Schurmann. La familia estuvo en el país por tres semanas y nos contaron su historia de vida en el mar. Cedida

Según Wilhelm, durante su estadía en Panamá, país que visitan por segunda vez, fueron recibidos por la Embajada de Brasil y, visitaron, entidades con iniciativas sostenibles y se realizaron grabaciones en varios puntos del Océano Atlántico como Pacífico panameño, donde se acumulan más artículos de plástico. “Esta es nuestra segunda vez en Panamá. Estamos muy emocionados con esta cuarta vuelta al mundo. Después de posponer nuestros planes debido a la pandemia, la expedición finalmente ya se encuentra andando. Creemos que con la educación sobre la importancia de cuidar nuestros océanos y con la participación conjunta de todos los países podemos encontrar soluciones y crear un impacto profundo, significativo y muy positivo para nuestros mares y medio ambiente”, dijo el vocero de la familia.

“Las discusiones y acciones para abordar la basura marina están ganando impulso en Brasil y a nivel mundial. Pero si los gobiernos se unen para decidir cómo trabajar colectivamente sobre el tema, podemos lograr captar a más personas e inspirar a otros para acabar con esa contaminación marina”, añadió.

Se estima que actualmente hay 51 billones de partículas microplásticas en los mares de todo el mundo. Cada año, al menos 11 millones de toneladas de plástico ingresan a los océanos, el equivalente a la descarga de un camión de basura cada minuto. Solo en América Latina y el Caribe se producen 17.000 toneladas diarias de desechos plásticos y en promedio menos del 10% de los residuos se reciclan, según la ONU Ambiente.

Cómo comenzó la iniciativa

En poco más de dos años, Voice of the Oceans ha visitado aproximadamente 65 destinos. Cedida

Después de tres años de descanso, la familia Schurmann planeó otro viaje por el mundo. En 1997 al año 2000 hicieron la segunda expedición denominada 'Ruta de Magallanes', utilizando la misma expedición marítima española que realizó Fernando de Magallanes en el siglo XVI. “En la primera expedición no se veía plástico en los mares, pero en la segunda si logramos ver los primeros indicios”, señaló.

A raíz de eso, cuando regresaron a Brasil, hicieron un par de proyectos relacionados con el cuidado de los océanos por toda la costa brasileña. “Mis padres también emprendieron la construcción de un nuevo velero que fuera sostenible o amigable con el medio ambiente, pero que pudiera parar en todos los puertos del mundo sin ningún problema”, detalló Wilhelm.

El velero se construyó entre 2012 y 2014. Una vez terminado iniciaron la tercera expedición 'Oriente', donde cruzaron la Antártida hacia el océano Pacífico hasta llegar a Shanghái, China, convirtiéndose en el primer velero brasileño en llegar a Asia después de 25 años.

Luego, en 2015, en esta misma expedición alrededor del mundo, la familia visitó West Fayu, una isla deshabitada en el Océano Pacífico (entre Japón y Papúa, Nueva Guinea), y la encontró cubierta de plásticos provenientes de todo el mundo. Este momento fue grabado y transmitido en los canales familiares, llegando a millones de personas en Brasil y en todo el mundo.

La señora Heloisa Schurmann en uno de los viajes por el mundo. Se estima que actualmente hay 51 billones de partículas microplásticas en los mares de todo el mundo. Cedida

“Vimos una playa muy bonita de arena blanca, pero quedamos en shock porque estaba cubierta en plástico. Tan lejos de todo y cómo las corrientes marinas pueden traer tanta basura que parecían carreteras. Nos preocupó mucho y decidimos hacer una limpieza de playa y recogimos el plástico de uso único, igualmente objetos de foam. Todo eso lo compactamos en nuestra máquina procesadora que tenemos en el velero y las llevamos a un centro de reciclaje en nuestro siguiente punto que fue la isla estadounidense Guam, ubicada en Asia en el occidente del océano Pacífico.

Después de estas y otras experiencias desafortunadas con la basura marina a lo largo de sus viajes, la familia decidió unirse a la defensa de un medio ambiente más seguro y saludable.

“Al ver tanta basura, mi padre nos dice: Estamos haciendo la tercera vuelta al mundo y vamos para la cuarta, pero queremos dejar un legado a fin de parar esa cantidad de plásticos que vemos en los mares. El océano es nuestro jardín, nuestro medio de vida y viendo tanta basura uno se siente muy adolorido”, manifestó Wilhelm.

Al regresar a Brasil en 2016, la familia empezó a reunir profesores, biólogos marinos, científicos, estudiantes, navegadores, para buscar alternativas de impacto ambiental, como lo hacen organizaciones sin fines de lucro como Greenpeace o la Sea Shepherd Conservation Society.

Sin embargo, lo que se quiere es, no solo mostrar el problema, sino también las soluciones y es así como nació Voice of the Oceans en 2017 luego de haberse estructurado el proyecto se asociaron con el Pnuma en Brasil para apoyar la campaña Mares Limpios, utilizando su voz e influencia para revertir la marea del plástico.

“Aunque nosotros no somos científicos, contamos las historias muy bien del estado de los océanos para que la población mundial cree conciencia y trate de no tirar basura a los ríos y mares porque se contaminan los recursos marinos que nosotros mismos luego nos comemos”, subrayó.

También instó a los gobiernos a aprobar políticas para reducir el plástico y aplaudió las iniciativas que ha implementado Panamá para al respecto. A la vez, pide a las industrias minimizar los envases plásticos y rediseñar productos más amigables con el medio ambiente; y llamó a los consumidores a cambiar sus hábitos de desecho para dejar de seguir contaminado a “nuestros mares”.

Según la Pnuma la mayoría de la basura que llega a los mares provienen de fuentes terrestres. Al menos 11 millones de toneladas de plástico se desechan en los mares anualmente, una cantidad que casi se triplicará para 2040 sin una acción urgente a gran escala.

Un velero sostenible

El velero cuenta con todo el equipo necesario para no contaminar los océanos que visitan. La expedición, apoyada por el Pnuma, se centra en documentar y encontrar soluciones a la invasión de plásticos que asfixia los ecosistemas marinos

El velero sostenible Kat, construido en acero y que recientemente cruzó el Canal de Panamá, dispone de seis camarotes, dos salones, una cocina y tres baños. Entre los diferenciales de la embarcación está la quilla retráctil hidráulica y todas las soluciones sustentables, incluyendo el uso de energías limpias (eólica, hidráulica y solar), generadores de bajo consumo y un sistema de tratamiento de aguas residuales.

Para la embarcación se realizaron algunas mejoras como ampliación de la capacidad de generación de energía limpia del 75% al 100%, adopción de baterías de Litio, cambios en el tratamiento del agua con luz ultravioleta en la fase final. Además, todos los residuos producidos en el barco son separados en el Centro de Reciclaje y debidamente reducidos por el compactador de residuos reciclables y trituradora de vidrio que se encuentra en el velero para su eliminación en lugares apropiados en las paradas por donde pasa la expedición.

El velero también cuenta con una compostera para el tratamiento de residuos orgánicos y un recolector dedicado a depositar medicamentos caducados o sin uso. Así como también un desalinizador para tomar agua de mar sin sal. Además de todas las innovaciones y soluciones sostenibles presentes en el buque, y, Voice of the Oceans adopta medidas capaces de neutralizar las emisiones de carbono.

En poco más de dos años, Voice of the Oceans ha visitado aproximadamente 65 destinos. Desde agosto de 2021 hasta enero de 2023, la iniciativa ha navegado por casi todo el litoral brasileño, la región del Caribe, gran parte de la costa este de Estados Unidos, México y el lado atlántico de Panamá y Pacífico de Panamá. Hoy la navegación se encuentra en Costa Rica con rumbo hacia Islas Galápagos en Ecuador.

La expedición, apoyada por el Pnuma, se centra en documentar y encontrar soluciones a la invasión de plásticos que asfixia los ecosistemas marinos.