Las heridas invisibles que deja la guerra

A un año de la guerra, los ucranianos evidencian los efectos psicológicos que el suceso tiene en sus vidas. Shutterstock

Al escuchar sobre la intervención militar de Rusia en Ucrania, Natalia Bischyk hizo todo lo posible para enviar dinero a su familia. Anastasiia Znamenska se sintió abrumada de tanta propaganda y “desinformación”. Olena Matkovska lloró al escuchar por primera vez las sirenas que anunciaban los posibles ataques a su ciudad natal.

Desde entonces, Lily Cherniak siente dolor y rechaza profundamente a las personas que han destruido su hogar. Rimma Titarenko solo quiere regresar a casa y su hija Kateryna Parshyna hace todo lo posible para mantenerse informada y en contacto con su familia.

Estas son seis mujeres con historias, perfiles, y vidas distintas, pero tienen algo en común. Algo que las une.

Ellas, junto a 40.997.698 de ucranianos, han vivido uno de los eventos más desastrosos e impactantes del siglo XXI: el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Una guerra que cumplió su primer año y les ha quitado vidas, bienes, tierras y alegría a millones de personas.

La rabia, el dolor, la impotencia, y la desilución son unas de las tantas emociones que reinan en los corazones de los ucranianos. Shutterstock

Un conflicto que ha prometido destruir todo a su paso sin importar el número de víctimas que lleve consigo y el fuerte impacto psicológico que ha causado y seguirá causando en sus sobrevivientes.

Ucranianas hablan de su realidad

El miércoles 22 de febrero, a las 4:30 p.m., seis mujeres ingresan a una pequeña cafetería ubicada en Marbella, ciudad de Panamá. Al entrar al lugar, su aroma invita a cualquiera a degustar de su variado menú. La multitud se ubica en el primer piso, pero las seis invitadas caminan hacia el fondo, suben unas escaleras y el silencio les da la bienvenida. Este es el lugar perfecto para compartir todo lo que han vivido en los últimos 363 días, a 48 horas de cumplir el primer aniversario de un suceso que ninguna quiere recordar.

El menú está en la mesa y un mesero les toma la orden. De sus muñecas cuelgan pulseras hechas a mano con ligas azules y amarillas, dos colores muy importantes para ellas. Las uñas en algunas de las manos de las mujeres también están pintadas con estos dos colores, que representan la bandera de su país, la cual algún día esperan ver ondear bajo un cielo despejado.

Las fuerzas rusas despojaron a los ucranianos de su pasado, presente y futuro Shutterstock

Fuertes emociones

Bischyk rompe el silencio. “Esto ha sido un impacto enorme en nuestras vidas”, dijo. “Cada quien tenía planes y esto nos sacudió a todos”. No puede creer que ya casi se cumple un año desde que comenzó la invasión que destruyó su hogar.

“Nadie entendía lo que estaba pasando y de un momento a otro, perdieron todo”, recuerda. En su voz hay desesperación, tristeza y decepción. La mujer ucraniana cuenta que uno de sus dolores más fuertes fue evidenciar el efecto que el conflicto tuvo en su hermana, quien, el 24 de febrero de 2022, se encontraba en Jersón, Ucrania.

“Los rusos llegaron, paralizaron todo, logrando un silencio absoluto entre los habitantes por el miedo que provocaron”, dijo. “Mi hermana vivía con un temor tan inmenso, que sus piernas se adormecían y no podía sentirlas. Su vida se llenó de incertidumbre y pánico. No dormía, no comía y no sabía qué hacer”.

Bischyk asegura que millones de ucranianos “fueron despojados de su pasado, presente y futuro, sin razón alguna”.

Cherniak se encontraba sentada del otro lado de la mesa, diagonal a Bischyk, con una expresión que advierte las fuertes emociones que está a punto de expresar. “Al enterarme de lo que estaba pasando, sentí rabia, impotencia, culpa...”, dice.

Desde 2014, Cherniak no se atreve a hablar ruso. La historia entre rusos y ucranianos empezó años atrás “Me daba asco pronunciar el idioma de las personas que le hicieron daño a mi gente”, expresa.

El 24 de febrero de 2022, bloqueó y cortó de su vida cualquier contacto que tenía con los rusos. “No entendía cómo personas que se proyectaban como inteligentes y cultas, habían caído tan bajo”, expresa. “Personas que en un momento admiré tanto por su sabiduría, ahora veo como lo más vergonzoso de la humanidad. Vendieron su alma, su corazón y conciencia por absolutamente nada de valor”, afirma, mientras revela su coraje a través de su mirada.

La culpa por no poder estar con sus familiares

Znamenska está en silencio, sentada entre Cherniak y Bischyk. Observa detenidamente su taza de café mientras escucha todo lo que se conversa. Levanta la mirada y sonríe tristemente, como si le llegaran recuerdos que hasta ese momento escondía en lo más profundo de su mente.

Al hablar, su acento marca una mezcla de español y ucraniano, y su tono de voz es tranquilo y cuidadoso. “Tenía mucha culpa”, dice. “Sentía culpa por no estar en Ucrania con mi familia. Porque yo tuve la suerte de llegar a Panamá, y ellos no. Porque yo puedo pensar en el futuro, y ellos no”.

Sentía culpa por no estar en Ucrania con mi familia. Porque yo tuve la suerte de llegar a Panamá, y ellos no. Porque yo puedo pensar en el futuro, y ellos no ANASTASIIA ZNAMENSKA

ACTIVISTA UCRANIANA

La joven explica el impacto que el conflicto tuvo en las conversaciones familiares. “No me atrevía a hablar de mi día, sabiendo que mi familia y amigos estaban sufriendo”.

Znamenska también explica que existía un miedo al hablar con su familia por la supuesta intervención que había en las líneas telefónicas. “Sentía que debía hablar en código con ellos”, recuerda.

Diagonal a Znamenska, Parshyna se ve muy pensativa. Para ella, todos los días son iguales. Cada mañana se contacta con su papá, en Járkiv, Ucrania, y pregunta por toda su familia. La culpa de no estar con ellos, no la deja tranquila.

“Desde el año pasado, en el cielo de Járkiv reinan cohetes y misiles casi todas las noches”, manifiesta. “Es imposible dormir en paz sabiendo que tu familia sufre. Mi mamá y yo pasamos los días pegadas al teléfono, los noticieros, y esperando hablar con nuestros seres queridos. Vivimos con miedo a cada segundo pensando si algún día no volveremos a saber de ellos”.

Un viaje a Ucriana

Matkovska relata el miedo absoluto que viven los ucranianos día a día. En septiembre del año pasado, llegó a su país y escuchó las sirenas que anunciaban el posible lanzamiento de misiles en su ciudad. “No podía parar de llorar y no sabía qué hacer. El miedo se apodera de ti y te paraliza”, indica Matkovska, mientras se frota las manos .

Matkovska también observó, en su viaje a Ucrania, camiones que transportaban a los fallecidos de su provincia, pero no sabía a dónde los llevaban. “Siento impotencia, rabia, dolor, miedo, incertidumbre. Son muchas emociones tan fuertes que no puedes controlar”, asegura. “Hay un miedo”, continúa Matkovska “en despertar todos los días y tener que continuar viviendo mientras nuestros seres queridos sufren”.

'Más fuertes que cualquier obstáculo'

A pesar del dolor, la rabia, y todo lo negativo que han vivido, estas seis mujeres, al igual que el resto de los ucranianos, están cansadas de que el miedo las domine.

“Estamos cansados de vivir con miedo y preocupación”, expresa Cherniak con mucha fuerza en su voz. “Llegas a un punto en el que no aguantas más y quieres algo diferente en tu vida, y eso es lo que nos hemos propuesto lograr en este tiempo”.

Cherniak explica que los ucranianos quieren crear conciencia sobre lo que viven y demostrar que son más fuertes que cualquier obstáculo y dolor que han vivido.

“Queremos vivir y seguir creciendo. Queremos que el mundo conozca el potencial que tiene la población ucraniana. Que somos gente inteligente, preparada, fuerte, y resiliente”, exclama Bischyk.

“Hemos unido fuerzas para hacer eventos, venta de galletas, pulseras, pinturas y demás para recaudar fondos y enviarlos a nuestros familiares. Nos hemos vuelto una enorme familia que está luchando unida para hacer un cambio”.

Las seis mujeres con historias, perfiles y vidas distintas se miran atentamente. No debían conocerse, por lo menos, no en estas circunstancias, pero en algo están todas de acuerdo: “Ucrania ganará la guerra y todos regresaremos a casa”.

Las ruinas psicológicas que persisten en las víctimas de una guerra

El médico psiquiatra José Tejera Mathieu conversa con el diario sobre el impacto que la guerra deja en sus sobrevivientes

En una conversación con La Estrella de Panamá, el médico psiquiatra José Tejera Mathieu explicó que las guerras “no dejan más que una gran destrucción física, económica, emocional y espiritual”.

El psiquiatra explicó que las víctimas “sufren estrés postraumático por todo lo evidenciado, y el tiempo –de años y décadas– que los sobrevivientes necesiten para poder recuperarse es considerable”.

A esto se le añade la pérdida del sentido de la vida, los sentimientos de odio, desesperación, desprecio, ira, las transformaciones persistentes de la personalidad tras experiencias catastróficas, la angustia, y los trastornos depresivos.

Con base en esto, Tejera explicó que se estudian tres factores: El tipo de crisis, es decir, el nivel de destrucción y el tiempo que dure el conflicto.

El estado previo a la crisis, el cual explicará cómo se encontraba un sitio antes de la guerra, ya que “esto determina la capacidad de recuperación y activación de los mecanismos de defensa”.

El proceso de recuperación abarcará las “posibilidades de ayuda a nivel económico, político, psiquiátrico y psicológico que reciban las personas afectadas, lo que permite lograr una mejor evolución y recuperación”.

Por último, Tejera comunicó que “ningún ser humano está preparado para vivir una guerra, ya que no forma parte de los elementos arquetípicos del ser humano”.

“Sí estamos diseñados para luchar, trabajar, salir adelante y superar adversidades, pero la guerra es un suceso que supera todas las expectativas, y va a necesitar enormes ayudas emocionales por todas las pérdidas primarias y secundarias que experimentaron las personas afectadas”.