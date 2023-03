EE.UU. aplaude liderazgo de Panamá en la conservación de los océanos

En una entrevista con 'La Decana', la subsecretaria Adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Maxine Burkett, abogó por el trabajo conjunto para hacer frente a los daños y a los impactos en altamar y en los ecosistemas, especialmente en el problema de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada

La subsecretaria adjunta del Departamento de Estado de EE.UU., Maxine Burkett, durante la entrevista con “La Decana”. Cedida

La subsecretaria adjunta de Océanos, Pesca y Asuntos Polares en la Oficina de Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Maxine Burkett, aplaudió el esfuerzo de los países de América Latina, principalmente de Panamá, en la preservación de los océanos y su biodiversidad. En una entrevista con La Estrella de Panamá, Burkett también habló del trabajo que vienen realizando desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, las oportunidades y retos que tienen los países en la conservación de las aguas marinas y su biodiversidad. “El compromiso por los océanos está impulsando los esfuerzos necesarios para lograr que podamos obtener la meta 30X30 (un acuerdo mundial que tiene el objetivo de proteger el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para 2030); sabemos que Panamá es líder en ese aspecto, ha logrado ese compromiso y buscamos ahora que sea un líder impulsándolo, llegando al 50%”, afirmó Burkett. El Gobierno de Panamá anunció este jueves la protección del 54,3% de la zona económica exclusiva marítima, al expandir límites del Área de recursos manejados Banco Volcán (ARMBV). Burkett considera que las naciones de América Latina van en el camino correcto de la estrategia de protección marina, cuyas amenazas –como la contaminación y la pesca descontrolada– ponen en peligro la biodiversidad marina y el recurso alimentario de una buena parte del planeta. “Estamos muy cerca de lograrlo”, declaró Burkett durante la octava conferencia Our Oceans (Nuestros Océanos) que se celebró en el centro de convenciones de Panamá, el 2 y 3 de marzo. En el cargo que desempeña, Burkett supervisa la formulación e implementación de la política de Estados Unidos sobre una amplia gama de cuestiones internacionales relacionadas con los océanos, el Ártico, la Antártida y la conservación marina. Anteriormente, Burkett se desempeñó como asesora principal experta del enviado presidencial especial para el clima, John Kerry, donde su cartera incluía migración relacionada con el clima, seguridad climática, relaciones bilaterales con naciones insulares y compromisos con los pueblos indígenas.

Hábleme de las principales áreas de conservación de los océanos en las que se enfoca el Departamento de Estado que usted representa.

Voy a mencionar dos o tres áreas en las que nos hemos estado enfocando. La primera es optimizar la protección de las áreas marinas en donde sabemos que Panamá es un líder hasta el momento. Hay una excelente oportunidad ahora con los acuerdos y las negociaciones que tenemos en cuanto al tema de biodiversidad, específicamente refiriéndonos a lo que tiene que ver con la biodiversidad más allá de las fronteras jurisdiccionales nacionales, por sus siglas en inglés BBNJ (Biological Xiversity of >reas Beyond National Jurisdiction). Un fuerte acuerdo entre los países va a permitir mantener la biodiversidad y la salud marina en todo el planeta. Este acuerdo además de otros esfuerzos serán necesarios para alcanzar la meta 30X30 que también está relacionada con el compromiso de la conservación de los océanos, los cuales lanzamos el año previo en la Conferencia de los Océanos OOC (Our Oceans) en Palaos (...) El compromiso por los océanos está impulsando los esfuerzos necesarios para lograr que podamos obtener la meta 30X30. Panamá ha logrado este compromiso. Lo otro que queremos hacer es proponer o impulsar la economía azul. Esta es una solución basada en la naturaleza, en donde se pueden absorber mayores niveles de dióxido de carbono para poder aportar a una mayor resiliencia en este contexto.

Entiendo que el esfuerzo que están haciendo por conservar los mares es bastante grande, sin embargo, todavía hay mucho por hacer. En ese sentido, ¿cuáles son esos principales desafíos que tienen los países para poder alcanzar las metas deseadas en materia de conservación de las aguas marinas y su biodiversidad?

¡Sí! Este es un esfuerzo en donde tenemos que trabajar en conjunto como países para poder abordar los daños y los impactos en alta mar y en los ecosistemas. Un área importante es la pesca, donde podemos citar la ilustración de cavar un hoyo, como dijo el secretario John Kerry: si queremos salir de un hoyo, tenemos que dejar de cavar ese hoyo; y un área importante en ese sentido tiene que ver con la pesca. Específicamente, refiriéndonos por sus siglas en inglés al AUU, que es la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

¿Cómo ve que Panamá haya aumentado a más de 54,3% sus áreas de conservación?

Es fenomenal. Es un modelo a seguir para otros países en el mundo, de verdad que los felicitamos (a Panamá) por su compromiso tan contundente y deseamos continuar siendo socios para permitir que esta protección sea efectiva.

EE.UU. compromete $6.000 millones para proteger los mares

Incluye compromisos para el cambio climático, pesca sostenible, economías azules sostenibles, áreas marinas protegidas, seguridad marítima y contaminación marina, áreas temáticas de la conferencia mundial Our Oceans

Mirta Rodríguez P.

mrodriguez@laestrella.com.pa

Panamá

En la conferencia mundial de los océanos en Panamá, Estados Unidos hizo 77 anuncios, de ocho agencias y oficinas, por un valor de casi $6.000 millones, más del doble de lo que prometió Estados Unidos en la conferencia del año pasado. Estos compromisos fueron en las áreas temáticas de la conferencia, incluido el cambio climático, la pesca sostenible, economías azules sostenibles, las áreas marinas protegidas, la seguridad marítima y la contaminación marina, informó la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

En el área de Cambio climático, por ejemplo, Estados Unidos hizo 30 anuncios por un total de casi $5.000 millones. En la octava conferencia Nuestros Océanos, Estados Unidos puso énfasis en el nexo entre el clima global y el océano, incluyendo el papel de soluciones climáticas basadas en los océanos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la resiliencia climática global.

En el área de acción de pesca sostenible, se destacó la importancia de la biodiversidad y la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces para proteger la seguridad alimentaria y promover las oportunidades de empleo. En ese sentido, el país norteamericano hizo siete anuncios por un total de más de $665 millones para las acciones de pesca sostenible.

Mientras que en materia de economías azules sostenibles, promueve actividades económicas azules sostenibles e inclusivas que crean vías para el desarrollo económico azul a largo plazo, al abordar la variedad de factores estresantes que amenazan la salud de los océanos. En esta área hizo 11 anuncios por más de $73 millones. Las economías azules sostenibles promueven la salud de los océanos y la prosperidad económica, proporcionando alimentos, energía y transporte sostenibles.

También se hicieron cinco anuncios por un total de casi $11 millones en el área de acción de las áreas marinas protegidas. Los anuncios se centran en la importancia de las áreas marinas protegidas bien diseñadas y administradas de manera efectiva como herramientas para la conservación y gestión de la biodiversidad, así como sus contribuciones al desarrollo sostenible en general; 14 anuncios por más de $72 millones en el área de acción de seguridad marítima, la cual busca fomentar la colaboración internacional y crear conciencia entre todas las partes interesadas sobre la importancia de aplicar soluciones creativas e innovadoras para conseguir un sector marítimo sostenible y seguro. También se hizo hincapié en la necesidad de enfoques integrales y una amplia gama de soluciones para reducir la contaminación marina de todo tipo.