El poder femenino: una fuerza en Panamá

Argentina Ying. Entomóloga clínica y profesora. Nominada a mención honorífica: Educación “Las mujeres somos el 50% de la sociedad y por lo tanto formamos parte del talento humano. Sin embargo, durante siglos el rol de las mujeres no ha sido reconocido. Socialmente hay una deuda pendiente que debe ser saldada, para que esta inequidad sea superada. En ese contexto, considero importante que eventos como 'Las 25 mujeres destacadas' se realicen, para que se visibilice el aporte que hacemos a la sociedad”. “En el mundo de la educación hemos ganado espacios, y ocupamos cargos directivos en los niveles de primaria, media y premedia. No obstante, en la educación superior, específicamente en la Universidad de Panamá, las mujeres no han llegado a la rectoría, situación que refleja en parte la deuda pendiente que se tiene”.