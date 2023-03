Isabel Blancas Lépez: 'No tengamos miedo al diagnóstico, sino a la detección tardía del cáncer de mama'

Isabel Blancas Lépez Barajas, oncóloga española Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Casi un 30% de las mujeres que reciben el diagnóstico de cáncer de mama a tiempo tienen la posibilidad de desarrollar metástasis a futuro, de acuerdo con las estadísticas manejadas por la organización norteamericana Breast Cancer.

Aunque anteriormente pensar en el avance del diagnóstico tenía connotaciones negativas, oncólogos de diferentes partes del mundo, incluyendo la doctora Isabel Blancas Lépez Barajas, siguen trabajando para mejorar la calidad de vida y las expectativas de supervivencia de las pacientes.

Actualmente, Blancas Lépez se desempeña como facultivo especialista de área (FEA) de la Unidad de Oncología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, España, y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.

La oncóloga se reunió con expertos panameños y mexicanos a finales de esta semana para revisar los avances que hasta ahora se han logrado con el cáncer de mama metastásico. Estos avances consisten en nuevos métodos de tratamiento que podrían brindar esperanza a las pacientes locales con un diagnóstico desarrollado.

Cuando hablamos de metástasis generalmente pensamos en las últimas etapas de la enfermedad, ¿a qué nos referimos con el cáncer de mama metastásico?

El cáncer de mama metastásico no es sinónimo de muerte y de que no hay nada que hacer, porque eso afortunadamente está cambiando con los nuevos tratamientos a los que tenemos acceso. Actualmente estamos intentando conseguir una cronificación de la enfermedad y lo que antes era sinónimo de una expectativa de vida muy breve y de últimos días, ahora brinda la posibilidad de hablar de supervivientes con buena calidad de vida, mujeres que siguen haciendo su vida normal cuidando a su familia, su trabajo y su actividad habitual.

Usted mencionaba que actualmente se están haciendo avances en el tratamiento de este tipo de cáncer mamario. ¿Cómo son y cuál es el pronóstico?

El tratamiento en general del cáncer de mama, no solo en la fase de metástasis sino también en la fase precoz, se está estableciendo según el subtipo tumoral, es decir, ya cada vez estamos intentando personalizar más el tratamiento y hacer medicina de precisión. Esto consiste en dar unos tratamientos que estén dirigidos al tumor y que no ataquen las células normales, por lo tanto tendremos menos efectos secundarios y más eficacia porque estamos dirigiéndolo a unas células específicas. Lo primero que vemos los oncólogos antes de establecer alguna terapia, es qué subtipo de cáncer de mama estamos tratando para dar un tratamiento personalizado. En el caso de la metástasis, en la cual desafortunadamente ha habido un paso más en el avance del cáncer, el procedimiento es exactamente el mismo para establecer un tratamiento. En el cáncer de mama metastásico realmente ha habido muchos tratamientos innovadores que han conseguido no solo aumentar la supervivencia global, sino también mejorar mucho la calidad de vida de nuestros pacientes; son tratamientos que en muchos casos evitan la quimioterapia y se administran por vía oral. Las pacientes no tienen los efectos secundarios de la quimioterapia, no tienen caída de pelo, náuseas, vómito o cansancio extremo. Entonces se controla mejor la enfermedad y aumentan las expectativas de vida de las pacientes.

¿Qué tan frecuente es este tipo de cáncer en las mujeres con el diagnóstico de cáncer de mama?

95% de los pacientes de cáncer de mama es mujer, es por esto que es importante que tomemos conciencia. Ante cualquier aparición de nódulo en la mama, retracción del pezón o cambio de coloración en la piel hay que consultar con el médico de cabecera; no tengamos miedo, lo que da miedo es no diagnosticar el tumor en una fase temprana. Una de cada ocho mujeres aproximadamente en el mundo occidental va a tener un cáncer de mama. De estas, aproximadamente el 10% va a debutar con metástasis. Si estamos en una población donde la mujer no se consulta por miedo o estigma, el 10% en la fase de metástasis aumenta un 20% o 30%. Este 30% depende también del subtipo tumoral y de la esterificación inicial. Es decir, si cuando te diagnostican cáncer tienes afectación en ganglios, las probabilidades de recaídas son mayores, a cuando te operan, se examinan los ganglios y están todos limpios. El cáncer de mama metastásico es un problema serio e importante, pero también queremos dar esperanza a estas mujeres. Ya tenemos otros productos que les pueden dar más calidad de vida.

Usted estuvo reunida con oncólogos panameños y de México, ¿qué detalles se compartieron en la reunión que tuvo con estos expertos en cuanto al cáncer de mama metastásico?

Lo que se estuvo comentando fueron las opciones de tratamiento que tenemos actualmente. Más que los datos de epidemiología, se valoraron nuevos tratamientos para este subtipo de cáncer en Panamá, como receptores hormonales que son los más frecuentes ya que las células del cáncer de mama responden al bloqueo hormonal que expresan receptores de estrógenos, entonces si se retira el estrógeno, pues no tiene ni ese estímulo para multiplicarse y también se pueden dar fármacos vía oral que inhiben que la célula entre en ciclo de multiplicación.

¿Hay diferencias entre la concepción general de la metástasis y este tipo de cáncer? ¿En qué consiste el cáncer de mama metastásico?

El cáncer de mama metastásico o cualquier tipo de cáncer que tiene metástasis se caracteriza porque hay afectación en un órgano distinto del originario. En este caso, por ejemplo, tendríamos el origen en la mama, entonces esas células que se están multiplicando sin control infiltran los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos y esas células se introducen por estos vasos sanguíneos o linfáticos y viajan como si fueran semillas por el resto del cuerpo. Estas semillas llegan a otros tejidos y ahí se establecen, se siguen proliferando y hacen un nuevo tumor en un sitio distinto del lugar de origen. ¿Cómo sabemos que es metástasis? Imaginemos que vemos una lesión en el pulmón y no es un cáncer de pulmón, tomamos una muestra y se hace una biopsia. Cuando se estudie se podrá ver que esa célula es parecida a las células de la mama y tienen ciertas características que pertenecen a las células mamarias, por lo tanto el origen no está en el pulmón sino que está en la mama, entonces estamos ante un caso de un cáncer de mama con metástasis pulmonar.

¿Qué pasa con las pacientes que no tienen acceso a estos nuevos métodos de tratamiento? Ya sea por la distancia, nivel socioeconómico u otras razones, ¿cómo se llega a estas mujeres que también necesitan esperanza?

Esas razones que mencionas son muy importantes y se deben comentar con el oncólogo. Hay un sinfín de posibilidades para las pacientes y sus diferentes necesidades. Se pueden hacer consultas por teléfono, también se puede hacer el análisis de sangre en el centro de salud de la localidad donde viva la paciente, se pueden revisar las opciones pero para eso necesitamos los médicos saber qué ocurre. Yo siempre lo digo, para mí las pacientes son VIP, entonces intento que cada paciente, con sus circunstancias familiares, personales, de trabajo, se sienta atendida de forma personal con todo lo que conlleva su vida, no simplemente el cáncer, que ya es una dificultad añadida. Mi objetivo es quitarle dificultades dentro de lo posible y esto puede plantear aparte una reflexión: ¿que se puede hacer en la sociedad? Hay una necesidad de otros centros u otro hospital a donde se pueda remitir el caso, entre otras opciones en las cuales pueden ayudar las autoridades sanitarias.