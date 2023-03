La luz, desde cualquier lado

Para Gabriela Esplá, la muestra ¿Cómo se ve la luz desde el otro lado?, que presenta en la galería Mateo Sariel, representa un viaje, no solo por el delicado hilo conductor que nos lleva a transitar por cada una de las obras, sino por la travesía personal que ha representado para ella.

Su anterior exposición, Interpretaciones, tenía como principal motivo, que el público compartiera los significados que cada una de las piezas les sugerían. Pero sobre los lienzos se distinguían más fácilmente coloridos elementos de selva, esa selva que descubrió como muy panameña cuando viajó a otras latitudes para estudiar y perfeccionarse. En esta ocasión, Gabriela ha querido estudiar más a fondo la luz, no solo desde un punto fijo, sino a través del movimiento que tanto obras como espectador puedan hacer.

Un móvil da la bienvenida a a los visitantes de la galería. El primer impulso del recién llegado es rodearlo, observarlo desde todo ángulo posible. A un costado, el texto introductorio escrito por Sandra Miranda Pattin anima a atravesar esa luz.

“Una chica leyó que el móvil era como una iniciación y decidió atravesarlo. La pieza funciona con el texto porque el texto te da como una autorización, pero no todos se atreven”, comentó la artista en entrevista para La Estrella de Panamá.

Durante la inauguración de la muestra. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

El asunto cambió cuando unos niños empezaron a jugar con la pieza. El público notó que ningún encargado se los reprochó. Entonces intuyeron, se puede tocar…

Y es lo que justamente busca Esplá, esa interacción con las obras que se salen del bidimensionalismo, pero que mantienen un pie en el soporte de la pintura.

De hecho, las piezas del móvil provienen de un lienzo ya pintado, pero cuyo resultado no satisfizo las exigencias de la propia artista. En ellos se descubren algunos trazos pero, sobre todo, se observa una interesante paleta de colores que conecta con una siguiente serie, en esta ocasión, de acuarelas.

“El pintar acuarelas se me había convertido en un reto. El acrílico se había convertido en algo habitual , lo que hacía todos los días. Y es una técnica compleja, porque si te equivocas, ya no puedes pintar encima. Y los trazos deben ser muy ligeros…”, reflexiona. Las acuarelas forman parte de ese trayecto que Gabriela se estableció, no el destino final, pero parte de ese camino necesario para llegar.

Piezas tridimensionales en vidrio Cedida

La serie la ha llamado el laberinto, piezas que evocan remolinos donde los destellos de luz parecen eventualmente mostrar un camino.

Del libro Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés, un relato llamó la atención de la artista. “Estuve leyendo un cuento de esta niña que tiene unas hermanastras. Es una especie de cenicienta, que presenta una versión más ancestral. Esta niña que está encargada de hacer todos los quehaceres es enviada a buscar fuego porque en la cocina se apagó. Debe atravesar un bosque a oscuras y buscar a la bruja quien tiene el fuego”, relata Gabriela. La niña se encuentra con la bruja, al principio atemorizada, pero luego aprende mucho de ella y tejen una amistad. “En ese bosque está la oscuridad más oscura, para luego encandilarte con una gran luz. A partir de allí quise explorar en la pintura cómo podía tener esa sensación de atravesar, como quien atraviesa la selva”, sugiere.

Gabriela quería dejar esa sensación de estar en un sendero marcado viendo la selva, desde un lugar aunque cercano, distanciado. “Quería ver cómo llegaba a una sensación de estar en medio de la selva y aunque voltees, no encontrar un final, sino mantenerte inmerso”.

De la serie del laberinto pasamos a unas piezas pintadas en varias capas de vidrio, lo que alimenta esa tridimensionalidad, así como la curiosidad del espectador que se ve empujado a rodear la pieza para observar de propia cuenta cómo esta va cambiando. El movimiento del espectador da movimiento a la obra. “Se vuelve un infinito, un deseo de entrar y salir de una imagen que en un principio lucía plana”, agrega.

Colores brillantes y saturados. Cedida

Estos deseos de ir más allá de las fronteras del canvas empezaron a rondar la mente de Esplá desde que terminó su anterior muestra en 2019 y fueron alimentadas con su participación en una residencia artística en la ciudad de Florencia. Allí entró en contacto con Sandra Miranda y empezó, además de la exploración como la medida de factibilidad de todas estas ideas.

Los cuadros siempre van a estar pero dando espacio a otros nuevos experimentos con otros soportes y ver cómo se van formando otros lenguajes pero siempre desde la pintura.

De hecho, hay variaciones en esa travesía que se manifiestan en el mismo soporte. Las piezas de acrílico sobre lienzo, empiezan siendo muy estructuradas, con muchas capas evidentes y una composición vertical y al ir avanzando la muestra se nota una relajación en cuanto a la composición y también en la ligereza del color, finalizando en unas piezas resplandecientemente blancas, tanto que parecen llegar a lo traslúcido.

“Me he dado a la tarea de explorar y, sobre todo, confiar en el proceso. Al principio estaba muy nerviosa por si lo que estaba haciendo funcionaría, y ha resultado bien. Eso sí, voy paso a paso. No se puede hacer ni presentar todo a la vez”.

Serie de acuarelas El laberinto. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Para la directora de la galería, Ana Teresa Moreno, “lo que más resalta de esta muestra es que Gabriela se mueve en diferentes medios en la misma exhibición. Y por primera vez. Muchas cosas fueron el resultado de una exploración, como lo del móvil. Siempre ha hecho obra en papel, pero acuarela, muy poco, la obra en vidrio es nueva. Más que una sobreproducción a veces es más importante atender la necesidad de cambiar y probar técnicas nuevas para seguir explorando y creciendo. Claro está, es importante mantener la pintura porque es la base, de allí salen las demás ideas. Y regresar siempre es refrescante”.

La muestra, para Moreno es una demostración del buen manejo que tiene Esplá sobre las distintas paletas de colores, así como el manejo de las distintas intensidades de color como en las obras que concluyen la muestra, en rojos muy fuertes, que contrastan con las acuarelas. “Me gusta cuando se muestran varias dimensiones del artista, tener la oportunidad de ver esto en persona y darse cuenta de que la misma persona hizo todo es una gran experiencia”.

Y el manejo de las diversas paletas de color facilitó el trabajo del montaje, para que el hilo conductor no se rompiera en el transcurso. “Los colores hicieron el amarre, hay una coherencia que resultó orgánica, no de forma pensada. Las obras conversan entre sí”, asegura Moreno, y facilitan la travesía.

El resto del montaje lo completó un buzón que recibió en pequeños papeles, las impresiones y opiniones de los visitantes. Las fichas técnicas no fueron incluidas en las paredes, lo que da paso a detallar más cada obra buscando el significado propio. También hubo música ambiental, una especie de rumor de caracola preparado por David Caparó que permitió a los asistentes a la apertura encontrarse en un espacio acogedor del cual no querían retirarse.

El siguiente paso será un conversatorio el día 16 de marzo en el cual se desmenuzarán las intenciones de la artista y se develarán algunos comentarios de los visitantes.

“La pintura hay que hacerla con intención. Antes tenía la idea de que las cosas debían ser hechas de cierta forma, desde unos límites. Y aquí me fui al extremo de lo recargado, intencionalmente, como al extremo de lo ligero. Me estoy dando más libertades y me gusta”, afirma Gabriela.

Y también tiene presente que el arte se hace y se nutre de la propia vida, incluso de situaciones domésticas que generan sensaciones, emociones y cambios. “Es inevitable, el arte y la vida, la vida y el arte. Uno tiene que hacer arte de estas cosas… algo que acerque a esas experiencias. En esta muestra, todo ha sido parte de un proceso personal, pero muy simbólico y pienso que cada muestra debe ofrecer algo de esas experiencias”, concluye.