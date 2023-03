La prosa de Annie Ernaux premio Nobel de literatura 2022

Me acerco a Annie Ernaux con cautela: no quiero que los prejuicios gobiernen la lectura. Desde que saltó a los medios internacionales como ganadora del Premio Nobel de Literatura, su nombre se ha asociado con palabras incómodas —izquierda, antisemitismo, clase social, género—; y su obra calificada —y descalificada— de muchas formas: es una escritora, dijo la Academia Sueca, con “coraje y agudeza clínica” para descubrir las raíces y las limitaciones colectivas de la memoria.

La periodista y escritora, también francesa, Abnousse Shalmani, piensa distinto. Durante una emisión en la cadena de televisión TFI del país europeo, Shalmani dijo: “Yo no llamo a eso literatura. Lo llamo ocuparse de la olla de presión [...]. Pasé años tratando de entusiasmarme con sus libros, porque me parecía que se trataba de la fotografía de una época que ella misma atravesó. Pero rápidamente uno vuelve a la olla de presión y reaparece el aburrimiento [...]. Nunca me consolaré de que Philippe Roth no haya recibido el Nobel o que se lo hayan dado a Bob Dylan. Y que, este año, el comité del Nobel haya dado pruebas de una absoluta cobardía otorgándole a Annie Ernaux y no a Salman Rushie, me hace sentir todavía más enferma”.

La crítica a la decisión de la Academia y a la obra de Ernaux por parte de Shalmani es aún más extensa; de ella dejó constancia Luisa Corradini en su nota publicada en el diario La Nación, el 8 de octubre de 2022 ( https://bit.ly/3K2fUaj ). Por todo esto me aproximo a Ernaux con cautela. Y encuentro este epígrafe en su libro La vergüenza, que he adquirido porque quiero conocerla: “El lenguaje no es la verdad. Es nuestra forma de existir en el universo”, tomado de La invención de la soledad, de Paul Aster. Es así: nuestro mundo son las palabras que utilizamos para entenderlo.

La vergüenza empieza de forma contundente: una oración que te atrapa. Es cruda, directa, promete. Una quiere saber qué ocurre, cómo termina todo, y Ernaux lo cuenta pero rápidamente pasa a otra cosa, y a otra, y a otra, y hay que hacer un esfuerzo para no abandonar la lectura porque, llegado a un punto, surge la pregunta: ¿cuál es la historia aquí?

Algo de esto se planteó en la tertulia virtual que realizó la Red de Mujeres Filósofas de Panamá (SAFO) el 8 de marzo pasado: que los textos de Ernaux no son historias. No al menos en el sentido tradicional, en el que se requiere un inicio, un nudo y un desenlace. La escritora francesa —al menos eso me dice la lectura elegida— se decanta por una escritura llana e íntima que describe lugares, emociones, situaciones y escenas como en relampagazos, sin que al final se pueda decir, por ejemplo: esta historia trata de.

Cuando retomé la lectura (son apenas 126 páginas, así que el problema no fue por la extensión), quise darle otra oportunidad. Abordarla desde lo que es, y no desde lo que se espera sea según ciertas normas y estándares. Y fue así que descubrí algunos momentos que llamaron mi atención: como cuando cuenta que se fue a la biblioteca a revisar periódicos de 1952 —el año en el que su padre casi mata a su madre—, para ver si encontraba, entre todos los acontecimientos políticos que ocurrieron durante esos años, alguna pista sobre su propia existencia: “Aunque conocía la mayor parte de los acontecimientos de los que se hablaba, la guerra de Indochina, la de Corea, los motines de Orléansville, el plan Pinay, no sabía que hubieran ocurrido precisamente en 1952 [...]. El hecho de que Stalin, Churchill y Eisenhower hubieran estado tan vivos para mí como lo están ahora Yeltsin, Clinton o Kohl me parecía extraño. No reconocía nada. Era como si no hubiera vivido en esa época”.

Lo que sí reconoció, cuenta párrafo seguido, fueron las historietas y los chistes del día. También los anuncios de jarabes para la tos: “Dada la cantidad de pastillas y de jarabes que se anunciaban, la gente debía de toser mucho o curarse tan solo con ese tipo de productos, prescindiendo de ir al médico”, agrega. ¿Acaso entonces son las pequeñas cosas, como canta Mercedes Sosa, las que nos ligan al pasado? ¿Las que cuentan la vida de “los insignificantes”, para usar las palabras de la teórica política Judith Shklar?

Más adelante, Ernaux describe la calle donde vivió y los barrios alrededor. Y dice: “El límite geográfico entre el centro y el lugar donde empiezan los barrios no está muy claro: empiezan a desaparecer las aceras, las casas son cada vez más viejas (con vigas empotradas en las fachadas y dos o tres habitaciones como mucho sin agua caliente y con el retrete en el exterior), se ven algunas huertas, cada vez hay menos comercios [...] al final aparecen las barriadas obreras”. ¿Es distinto hoy, en 2023, y en esta ciudad y este contexto latinoamericano?

Y luego: “[...] Veo el mundo de 1952 con un color gris uniforme, como los antiguos países del Este. Y, sin embargo, había rosas, clemátides y glicinias que se desbordaban por las verjas del barrio, y vestidos azules con estampados rojos como el de mi madre”.

Como menciona Shalmani, a ratos Ernaux nos presenta esa época de la posguerra —gris, polvorienta, en la que “la gente no cesa de recordar”—, pero lo que comparte todo el tiempo es la forma de vivir, hablar, comportarse y hasta vestirse de la clase obrera, a quienes llama “su raza”. Lo hace sí, como si se tratase de publicaciones de Facebook: párrafos aislados sin secuencia narrativa, que en su conjunto muestran algo, pero no cuentan. En este sentido podría suscribir las críticas que, en la tertulia de la Red de Mujeres Filósofas de Panamá, manifestaron algunas de las invitadas y participantes.

Los señalamientos relacionados con la postura política de Ernaux —se dice que es de esa “extrema izquierda tan peligrosa” por, por ejemplo, manifestar su oposición al Estado de Israel frente al tema palestino— son ideológicos, no literarios. El problema no es que se tengan posturas políticas contrarias frente a tal o cual autor, sino utilizar esa diferencia para llamarla “acomplejada” y demeritar sus textos porque reflejan una vida demasiado vulgar, quizás…

Si lo ideológico fuera el tamiz, yo no hubiera leído jamás a Mario Vargas Llosa, personaje absolutamente insoportable. Ni a Montaner. Admito que Laje me sobrepasa.

Dicho lo escrito: ¿Volvería a leer a Ernaux? Tal vez me anime a tomar otro título, y hasta un tercero. Luego de ello, les cuento.

Los dejo con una última cita de la autora que me ha parecido de lo más pertinente para estos tiempos de pataleo globalizante y cambio climático: “En el café estallan disputas entre los intoxicados por los gases de combate de la guerra de 1914 y los prisioneros de 1939-1945, a los que califican de 'enchufados'. Sin embargo, jamás se deja de invocar el progreso como una fuerza ineluctable a la que uno no puede ni debe resistirse, y cuyos signos se multiplican: el plástico, las medias de nailon, el bolígrafo, la Vespa, la sopa de sobre y la enseñanza para todos”.