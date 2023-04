Una mirada a través del pasado y presente panameño en París

Fotografía de una de las concursantes del certamen de belleza de Panamá en 2012. Fernando Bocanegra

Fernando Bocanegra y Humberto Vélez se conocieron en 2003 por pura coincidencia. Ambos estaban atendiendo Ciudad Múltiple, un evento de arte público internacional cocurado por Adrienne Samos y Gerardo Mosquera.

“Yo estaba participando como artista en este evento y Fernando se encargó de documentar mi performance durante el día”, recordó Vélez en una conversación con La Estrella de Panamá.

Posterior a esto, trabajaron en muchos proyectos juntos y hasta la actualidad, veinte años después de haberse conocido, aún siguen con la misión de impulsar el arte en el país a través de distintas ramas.

“Nuestra misión es dar a conocer que la gente puede presentar arte sin necesariamente ser de la rama plástica”, dijo Vélez. “El arte es algo universal y puede ser presentado e interpretado de distintas formas como la fotografía, el baile, y más”.

El cuerpo de bomberos y policias preparándose para los desfiles patrios. Alegre Saporta

Su último proyecto hasta el momento viajará 8,665.4 km hacia la ciudad de París en el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou durante el 24 de mayo al 12 de junio del presente año.

Ahí, junto a otros siete artistas panameños, presentarán sus fotografías en “La Semana de América Latina y el Caribe”, un evento que busca honrar a la región y la riqueza de las relaciones que la unen a Francia.

Un festival lleno de cultura y arte

Para Vélez, la exposición en Francia presenta muchas oportunidades para Panamá y está orgulloso de poder mostrar el talento que corre por las tierras del istmo.

Los hombres del Torito Guapo de La Chorrera. Jenn Alexa

“Durante ese momento, tendremos la posibilidad de realzar la comunidad fotográfica del país, mostrar el pasado y presente de lo que ocurre en Panamá, llenar un espacio en París para dar a conocer el talento juvenil panameño y crear curiosidad al extranjero de nuestra tierra, cultura, y forma de vida”, dijo el artista visual.

Los cocuradores y artistas explicaron que su interés en la presentación parisina es “presentar un proyecto que abarque la contemporaneidad de Panamá. El criterio principal es trabajar con fotógrafos jóvenes que ofrezcan una visión nueva y fresca del país”.

“Se trata de mostrar la realidad de nuestro país según las nuevas y viejas comunidades. Deseamos mostrar un contraste de la realidad de hace 20 o 30 años con el Panamá actual bajo el punto de vista de los fotógrafos actuales”, agregaron.

Bocanegra se encargó de buscar el talento panameño necesario para mostrar la mejor cara de Panamá y juntar todas estas presentaciones en una exhibición que llamaron Panamá Radical.

Surround System Alfredo Joel Martiz

“Fui buscando diferentes fotógrafos que abarcaban la temática que queríamos mostrar en la exposición de París. No tenían que ser fotos nuevas sino que debían mostrar las diferentes facetas de Panamá”, explicó al medio.

De igual manera, Bocanegra también aprovechará la oportunidad para dar a conocer su visión del país y las personas que habitan en la región canalera. Para esto, presentará una fotografía con una historia de grandes valores tomada en el 2012 durante un certamen de belleza del país.

En dicho evento, el artista visual conoció a una chica panameña de rasgos asiáticos quien participó del concurso para demostrar que la belleza de Panamá, es un concepto amplio, sin características específicas.

“Lastimosamente la chica no pudo ganar el concurso y asumimos que era porque no contaba con aquello denominado como 'belleza panameña' lo cual la devastó”, recordó Bocanegra. “Cuando la vi, ella estaba llorando y logramos conversar y conocernos. Me pareció increíble la idea de hacer su retrato mientras una lágrima caía de su rostro”.

Así, más de diez años después, Bocanegra mantiene esta fotografía y será la encargada de representar su talento y dedicación al arte durante la exposición en Paris, Francia.

Como él, muchos otros artistas panameños presentarán sus obras en la exhibición que mostrará el talento panameño, con historias y visiones únicas dignas de dar a conocer una mirada especial del territorio panameño.

Vivir el momento

Alegre Saporta se interesó por la fotografía durante su tesis de graduación a los 21 años en 2009. Para ella, la fotografía es “mi escape, mi poder de ver la vida desde otra perspectiva. Bajo un mundo invadido de cosas negativas, la fotografía me salva y de alguna forma, me ayuda a encontrar lo lindo y positivo que tenemos a nuestro alrededor”.

Su obra fue capturada el 3 o 4 de noviembre de 2016. No recuerda que nombre le puso a su pieza pues la tomó hace mucho tiempo. “Me encontraba en Casco Viejo en el momento antes de comenzar las marchas de fiestas patrias mientras el cuerpo de bomberos y policías se alistaba para caminar las calles y rendir homenaje a la patria”.

“Madrugué ese día, y caminé desde mi casa hacia el Casco Viejo porque estaban todas las calles cerradas y quería ver qué me encontraba. No fue algo planeado. Los vi riéndose y echando cuento y mi ojo automáticamente compuso la imagen”, explicó.

“Tomé mi cámara y capturé el momento. Los instrumentos, las personas, y las sonrisas cuentan una historia por si sola y a Fernando le pareció que era perfecta para la exhibición en Francia así que me pidió usarla”.

“Los Hombres del Torito Guapo de La Chorrera”

Para Jenn Alessa, el folclor panameño es una fuerza inexplicable y muy curiosa. A pesar de no tener mucho conocimiento sobre el tema, “siempre he disfrutado ir a los festivales y captar detalles y escenas curiosas de la tradición del país además de la usual pollera y diablos”.

Su obra muestra a hombres vestidos de pollera en una imagen compuesta de tonos blancos y negros. “Según se cuenta, eran mujeres las que desfilaban el distrito en Cuaresma. Al ser un recorrido muy extenuante, sucede que sus hombres empezaron a tomar las polleras de sus mujeres y salir en su reemplazo. Esto quedó como tradición que sean hombres empollerados los que acompañen al Torito”, explicó en una conversación con el medio.

Para Jenn Alessa, la fotografía representa “conexión y memoria”.

“Tuya, mía, nuestra. Es un 'guardamemorias' personal pero también es un puente para conectar con miles de vidas e historias ahí afuera”, dijo.

“Surround System”

Alfredo Joel Martiz capturó su fotografía en 2017. “Aquel día me llamó la atención el ambiente festivo en la calle, estaban celebrando los 104 años de fundación del corregimiento de Juan Díaz, algo que definitivamente no se toma a la ligera”, contó.

“Desfiles de bandas de música ponían el ritmo al cual se desplazaba la multitud, mientras un dúo de orgullosos ciudadanos complementaba las tonadas al beat de la música urbana, desde las bocinas de sus autos modificados como discoteca móvil”.

Para su historia con esta imagen, el fotógrafo añadió una reflexión, “Como individuo con formación en arquitectura no puedo negar mi interés por el espacio en sus diferentes manifestaciones, inicialmente observado desde una postura de investigación documental vinculada a los procesos de transformación urbana y a la ocupación y modificación producto de la actividad del ser humano”.

Una oportunidad para los artistas panameños

Además de los fotógrafos mencionados anteriormente, se estarán presentando en París, obras panameñas de Carlos Mora, José Manuel Castrellón, Iván Márquez, y Raphael Salazar.

La exhibición parisina es una oportunidad para ensalzar el talento panameño con el fin de dar a conocer las tradiciones y la cultura del país a través del arte, un puente que une fronteras desde épocas anteriores, hasta la actualidad.