Edgardo Melena Carles, un hombre que dejó un legado histórico en la política

La vida y legado de Edgardo 'Melena' Carles, nacido el 1 de abril de 1923 en Penonomé, provincia de Coclé, no podía quedarse en el anonimato y es así como Ana Teresa Benjamín, periodista, redactora y editora de textos informativos decide escribir una obra sobre este personaje, cuya vida estuvo marcada por la política.

La obra Edgardo Melena Carles, una vida marcada por la política, narra cómo Melena desde muy joven se interesó en la política. Su alma máter fue el Instituto Nacional donde participó activamente en la Federación de Estudiantes de Panamá y estando en la Universidad de Panamá fue parte del frente Patriótico de la Juventud, ese ímpetu de lucha lo dio a conocer en todo el país.

Según reseña el libro, para Melena no había nada igual como el tambor coclesano. “Para disfrutarlo no necesitaba patronales o ferias, porque si no era tiempo de fiesta en Penonomé, su pueblo natal, “llamaba a la maestra Lalito y le decía: ¡Oye, organiza un tambor, que el sábado vamos para allá!”. Entonces empezaba la corredera: que si a buscar el grupo, que la pollera, que la comida, que a dónde se haría”.

“Lo cierto es que el lugar importaba poco, porque Melena lo que quería era bailar al son de la cantalante, del tambor repicador, del pujador, de la caja, del violín; invitar a una empollerada y a la siguiente, y a otra más, hasta que el sudor le empapaba la camisilla y las salomas lo hacían vibrar, contento, con el estribillo del coro, una y otra vez, seguidilla, paseo, el saludo al tambor, los tres golpes… Siempre los tres golpes, dados a la perfección”, resalta la reseña del libro escrito e investigado por Benjamín junto a un grupo de profesionales como Deidamia Batista, Karen Córdoba, Rafael Pérez.

Durante el conversatorio “Descubriendo nuestra historia: Edgardo ‘Melena’ Carles, una vida marcada por la política” realizado el martes 4 de abril, Batista quien compartió anécdotas del proceso de investigación del personaje, afirmó que los álbumes que guardó su esposa María Luisa Velásquez, conocida como Mary, fue crucial para lograr esta gran obra.

“Ese libro no hubiera sido posible si no hubiésemos tenido las memorias y ese álbum de fotos que la señora Mary había había guardado. Las fotos tenían reseñas de cada una de las vivencias y eso aportó mucho a la biografía”, detalló Batista durante el conversatorio.

Añadió que otro dato muy importante es que no se tenía detalles de la niñez de Melena y que muchos de los entrevistados tenían poca información y eso los llevó a indagar más para poder lograr una historia veraz que se remonta al Coclé del siglo XIX.

“Este libro reconstruye la vida del señor Melena desde su niñez en el barrio colonial de San Antonio de Penonomé hasta su vida familiar y laboral, su efímera pero ejemplar participación en la política electoral panameña y, también, su papel político desde otros ámbitos –gremiales y sociales-, a lo que se volcó luego del golpe de Estado de 1968”, señaló la periodista.

Según Batista fue un trabajo arduo y de mucha satisfacción porque lograron hacer una obra que quedará como legado para su familia. “Nos contactamos con la gente que todavía vive allí e indagamos sobre sus costumbres y tradiciones, los tamboritos... en fin buscamos todo lo que giraba alrededor del señor Melena”, detalló.

Edgardo Carles hijo, quien también estuvo en el conversatorio organizado por la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, resaltó que Melena fue un hombre muy organizado y era de los que más allá de dar un discurso apuntaba lo que iba a decir o proponer. “Mi padre era de los que decía “si tu quieres que las cosas se queden grabadas tiene que escribirlas. A todos los sitios a donde iba siempre llevaba sus notas “y para que no dudaran dejaba todo por escrito” hoy esto ningún político lo hace”, comentó.

Según Carles hijo, Melena fue una persona comprometida, humilde, trabajadora, lleno de buena voluntad y con deseos de ayudar a la gente. Desde su vida comercial fue la mano de derecha de varios expresidentes.

“Fue una personas que no quiso ser presidente porque no lo necesitaba. Asesoró a mucha gente como a Efraín Miró y a empresas que lo llamaron en algún momento para buscar y encontrar soluciones que se presentaban en algún momento”, dijo.

Este libro sobre la vida de Melena fue una iniciativa de uno de sus hijos, Rafael ‘Yayi’ Carles, quien, planeando con su hermano Edgardo un evento de celebración del 100 aniversario del nacimiento de su padre, consideró que debía contar con un documento que testificara lo que él consideraba un modelo de vida correcta.

De esta manera Yayi contactó a la experimentada periodista Ana Benjamín, quien se lanzó de lleno a la tarea.