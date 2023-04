'La historia de todos', una obra con títeres de tamaño natural

La directora de la obra, Nyra Soberón Torchía Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

A través de la técnica de títeres de tamaño natural, la obra 'La historia de todos' rinde un homenaje a la niñez basándose en la vida de dos artistas: la panameña Silvia De Grasse y el argentino Astor Piazzolla. Escrita y dirigida por Nyra Soberón Torchía será presentada del 14 al 16 de abril en el Teatro En Círculo.

“Las personas adultas desconfían mucho de lo que piensan los niños, sus opiniones. Los niños no son el futuro, son el presente”, afirma Soberón durante una entrevista con La Estrella de Panamá cuando finaliza el ensayo de 'La historia de todos' , obra ganadora del Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas (Iberescena) 2021.

Trama de la obra

'La historia de todos' presenta la niñez, adolescencia y la vida adulta de Silvia y de Astor contada por Manolo Castillo, un locutor de radio Miramar.

La elaboración de los títeres de tamaño natural duró más de cinco meses. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Silvia y Astor se encuentran en dos mundos imaginarios, pero llega un espacio en donde sus mundos se conectan, juegan, se conocen, comparten ideas, cantan. “Se separan. Luego vemos la vida de ellos dos como adolescentes y por todo lo que tienen que pasar”, relata Soberón.

Agrega que: “en las escenas finales vemos cómo Silvia entra con una gran montuna, cantando. Cuando se va escucha un sonido, y ella dice que el sonido lo reconoce. Ella se encuentra ya vieja y él [ Astor] viejo en el mundo imaginario”.

“Los tomé a ellos como referencia porque nacieron en 1921 y llegaron a ser grandes estrellas internacionales, pero, ¿por qué?, porque desde niños nadie le pudo robar la idea de crear e imaginar, de hacer las cosas”, comenta la directora.

Silvia De Grasse fue una cantante panameña, considerada “la reina de la tamborera”. Astor Piazzolla fue un bandoneonista y compositor argentino, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX y uno de los compositores más importantes de tango en todo el mundo.

La puesta en escena será presentada del 14 al 16 de abril en el Teatro En Círculo. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

“Silvia grabó su primer disco a los 14 años, en un momento histórico, entre 1935 y 1936, donde la mujer no tenía ninguna oportunidad”, recalca. “Esa niña de 14 años se atrevió a cantar tamborera, un ritmo diferente” en aquella época.

Mientras que Astor, a los 13 años, compone su primer tango, 'La catinga', además actúa en una película de Carlos Gardel, el gran cantante argentino. “Dime si aquellos chiquillos no fueron innovadores”, manifiesta.

¿Por qué utilizar esta técnica?

“Los títeres nos crean la posibilidad de forjar acercamiento. [Actualmente] si no hay [interacción con una] pantalla, no hay magia (…) La tecnología está muy bien, pero nos hemos hecho codependientes, nos hemos olvidado de que no la necesitamos para toda nuestra vida”, dice Soberón.

'La historia de todos' es ganadora del premio Iberescen 2021. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Soberón recuerda que los niños de su generación jugaban con el mar: “persígueme mar. Ahora, si no juegas en una pantalla, pareciera que no estás en nada (…) Tengo miedo, de que las nuevas generaciones piensen que todo el juego, la creatividad sucede en una pantalla, de que no sean capaces de confiar en la imaginación. La creatividad está en ellos, no en una pantalla digital”.

Para la fundadora de Mente Pública, a los muchachos se les debe devolver los hábitos lúdicos. “Tienen que confiar en ellos”, recomienda la guionista.

Dejarlos ser…

“Los niños pueden formar parte de esa participación ciudadana porque están viviendo una realidad. Hay que escucharlos y darles el permiso de jugar, de imaginar, porque ese es un proceso creativo a través del cual se aprende a vivir, convivir y a construir. Se aprende a hacer ciudadanos”, dice Soberón.

Si no se les permite la participación, desde la familia, explica la directora, se les quita una parte del aprendizaje de la vida. “No esperemos que cuando sean adultos propongan. Todo el mundo habla de que hay que ser emprendedor, eso no se aprende en la adultez, eso se aprende desde que eres muy pequeñito, porque te han dado el permiso de hacerlo”.

Los pormenores de 'La historia de todos'

Mariela Aragón, productora de la puesta en escena explica que para la elaboración de los títeres de tamaño real atravesaron varias etapas. “Fueron cinco meses de construcción . Y una vez que creímos que funcionaba, no lo era”, señala Aragón, sentada al lado de los otros constructores de los títeres: Jason Robinson y Olmedo Revello.

“Teníamos que cambiar, buscar otras opciones, porque una cosa es tener el objeto sentado en una silla, y otra cuando lo utiliza el actor”, añade. “Eso nos ayudó para que tuvieran su propia movilidad, de resolver cómo íbamos a pegarlos al cuerpo”, manifiesta.

También se tomaron “las características de cada uno de los intérpretes, por un lado. Las características y necesidades del personaje. El títere como personaje, pero también adaptarlo a los actores, para que se sientan libres, para que pudieran explorar todo lo que necesitaran en la escena”.

“Los títeres son una técnica que abre un universo espectacular. Acá la diferencia es el tamaño, y eso requiere una manipulación y una construcción diferente”, puntualiza.

El elenco de 'La historia de todos' está integrado por los actores Yaraví Quintero (Silvia De Grasse), Olmedo Revello (Astor Piazzolla), Jason Robinson (Manolo Castillo), Melissa Cedeño (Gastón Barbieri y el Barrilete Martillo Piazzolla).

Quienes también forman parte de la producción son Melissa Cedeño, asistente de dirección; Annette Ayala Marín, productora general; Mariela Aragón Chiari, productora de arte, y la productora ejecutiva , Emy Alonso.