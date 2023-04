"El papel de la mujer en Indonesia, especialmente en puestos políticos, se hace más grande cada año"

Con una gran sonrisa y un ¡hola, bienvenidos! nos recibió en su residencia, Hendro Retno Wulan, actualmente ministra consejera y encargada de asuntos diplomáticos de la República de Indonesia en Panamá. Pese a no hablar español, la entrevista fue muy amena desde el comienzo hasta el final.

Aseguró que su interés por el mundo diplomático comenzó después de haberse graduado de la universidad, pero el proceso de contratación fue bastante largo. Pasó casi un año, antes de que fuera aceptada como diplomática junior en un lote llamado Caraka Muda II en ese entonces. "Cuando apliqué a este trabajo, pensé que era solo un trabajo normal como la mayoría de los funcionarios públicos en Indonesia, pero terminé sorprendiéndome a mí misma al ver que no era como ningún tipo de trabajo que había imaginado". Fue así como se unió al Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, por sus siglas en inglés) de la República de Indonesia en 1997.

Para Wulan lo más atractivo de ese trabajo era que en ese momento se ofrecía una beca para una maestría en Relaciones Internacionales en una de las universidades más prestigiosas del país para aquellos que acababan de ingresar al ministerio. "En ese momento, solo quería continuar mis estudios en un nivel superior, ya que no estaba satisfecho solo con una licenciatura. Como vengo de un origen humilde, mi familia no podía apoyarme en mi interés por obtener una educación superior. Entonces, tenía dos opciones, trabajar y pagar mi colegiatura, u obtener una beca de una institución".

Por supuesto, fue una bendición que pudiera conseguir un trabajo al mismo tiempo. Sin embargo, no fue tan fácil como pensaba, ya que mi licenciatura está relacionada con la docencia. Pero tenía confianza en que uno puede aprender cualquier cosa si pone mucho esfuerzo en ello, y logré terminar mis estudios de posgrado en 2001, detalló.

Explicó que su interés en el trabajo diplomático creció cuando se unió al MOFA. "Conocí gente muy interesante en mi trabajo, quienes me apoyaron con mis estudios en Relaciones Internacionales y también con mi formación en diplomacia. Todas esas experiencias me ayudaron a ver que hay muchas cosas que podemos hacer para contribuir al país con la diplomacia. Es verdad que fue un poco desafiante, ya que todo era algo nuevo para mí en ese momento, pero igual me gusta siempre enfrentarme a nuevos retos. Creo que así fue como comencé a sumergirme en la carrera diplomática, y el resto es historia".

Hendro Retno Wulan, durante una entrevista con La Estrella de Panamá. Roberto Barrios

Hablemos de su labor como Ministra Consejera y encargada de asuntos diplomáticos de Indonesia en la República de Panamá

En el mundo diplomático, el puesto de Ministro Consejero es como el rango medio de los diplomáticos. El rango más alto en la Embajada es el de Embajador, y es designado directamente por el Presidente mismo.

Entonces, si me preguntan cuáles son mis tareas como Ministra Consejera aquí, creo que es mejor que les cuente lo que he hecho como Ministra Consejera en la Embajada de Indonesia en Panamá en los últimos 5 meses, desde que llegué en febrero de 2022.

La sede central de mi institución (el Ministerio de Relaciones Exteriores) en Yakarta me asignó a este puesto para hacerme responsable del manejo de los asuntos políticos entre Indonesia y Panamá, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Significa que necesito tratar todo lo relacionado con la cooperación entre Indonesia y estos países en diferentes sectores, exceptuando los relacionados con protocolo y asuntos consulares, cultura y economía. Esos sectores están bajo otras divisiones en nuestra Embajada, y mis otras colegas son las que están a cargo de ellas.

Entonces, básicamente cualquier sector (excepto esos tres que mencioné) está bajo mi cargo. Por ejemplo: temas relacionados con la seguridad, el cambio climático, la democracia, las organizaciones internacionales, el diálogo interreligioso, la salud, las vacunas, el terrorismo, la lucha contra las drogas, empoderamiento de las mujeres, economía sostenible, etc. Cualquier iniciativa para llegar a acuerdos, memorandos de entendimiento, cartas de intención entre Indonesia y sus contrapartes será parte de mis tareas. En esos casos, necesito coordinar y comunicar entre ambas partes (el funcionario o las instituciones del gobierno de Indonesia, y los funcionarios de los países homólogos).

Mi primera gran asignación fue cuando apenas tenía dos meses en Panamá. Todavía me quedaba en un hotel en ese momento. Me dijeron que habría una visita oficial de Su Excelencia, Erika Mouynes, Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá a Yakarta la primera semana de abril de 2022. Mi trabajo fue asegurarme de que un acuerdo entre ambos países, que se había trabajado durante años, pudiera ser finalizado, y asegurar que todos los funcionarios de ambas partes estuvieran de acuerdo con el acuerdo. Necesitaba coordinar con diferentes personas en Panamá, todavía siendo una nueva funcionaria en la Embajada. Sin embargo, me alegro de que la visita oficial haya sido un gran éxito. Estoy muy agradecida y aprecio mucho a nuestros colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Cooperaron con nosotros y logramos trabajar juntos para preparar y finalizar el acuerdo, el cual fue finalmente establecido y oficiado por ambos Ministros de Relaciones Exteriores durante la visita.

Después de eso, hubo otra visita oficial a Panamá, por parte del Doctor Petrus Rheinhard Golose, un funcionario de alto rango de Indonesia, Director de la Junta Nacional de Narcóticos (Badan Nasional Narkotika, o BNN por sus siglas en inglés). El Doctor encabezó una delegación de la BNN y quiso establecer un acuerdo entre Panamá e Indonesia en cuanto a la erradicación de las drogas ilegales. De hecho, la BNN ya tiene varios acuerdos con algunos países de América Latina. Por lo tanto, extender el acuerdo a Panamá es un gran avance para Indonesia. Desde el punto de vista de Panamá, Indonesia será el primer país asiático que tenga interés en establecer acuerdo en la erradicación de drogas ilegales con el país. Esta visita también fue un gran éxito.

Entonces, el hecho de que todas esas visitas oficiales ocurrieran en mis primeros días en Panamá es lo que hace que esta tarea sea desafiante e interesante al mismo tiempo. No hay tiempo para instalarse en este trabajo, por decirlo así. Debemos ser flexibles al hacer nuestras tareas y ponernos al día lo más rápido posible en cualquier momento. La mayoría de las veces, somos asignados a tareas determinadas y tenemos un tiempo muy limitado para prepararnos. El hecho de que Indonesia y Panamá tengan doce horas de diferencia horaria también hace que la coordinación entre ambas partes sea imposible de realizar simultáneamente. Necesitaba esperar hasta altas horas de la noche en hora de Panamá para hacer contacto con los funcionarios en Yakarta en su horario de trabajo, y viceversa.

Asimismo, ¿cuál ha sido el mayor logro y el mayor desafío a los que se ha enfrentado durante su carrera diplomática? ¿Y cuáles son sus ambiciones y deseos para el futuro?

Uno de los mayores logros que he alcanzado durante mi carrera diplomática es cuando fui asignado como Cónsul de Asuntos Económicos en el Consulado General de la República de Indonesia en Kota Kinabalu, Sabah. Kota Kinabalu es casi como la ciudad de Panamá, ambos lugares son húmedos, tropicales y también están cerca de la playa.

Lo primero que me llamó la atención fue la baja percepción que tienen los malasios (en ese estado) hacia Indonesia. Aunque Indonesia y Malasia son vecinos, a lados opuestos de una misma frontera, resulta que no muchos malasios saben mucho sobre Indonesia. Bueno, con excepción de los inmigrantes indonesios que trabajan en plantaciones de palmeras en Sabah, o trabajan como empleadas domésticas de Malasia.

Me di cuenta de que mi tarea principal era promover Indonesia en el sector económico y que fuera bien conocida por los malasios en Sabah; que Indonesia no se trata solo de inmigrantes que intentan ganarse la vida trabajando en el extranjero en trabajos manuales. Mis objetivos eran que los malayos (en el área de Sabah) supieran más sobre Indonesia en cuanto a oportunidades de comercio y negocios, turismo e inversión al final de mi asignación allí. Los inmigrantes indonesios deben estar orgullosos de ser llamados indonesios cuando trabajan y viven en Sabah, Malasia, ya que ya no se consideran trabajadores de baja categoría. Los inmigrantes indonesios deben estar orgullosos de ser ciudadanos indonesios.

La ministra nos habló de sus logros como diplomática y de lo que espera de Panamá Roberto Barrios

A decir verdad, era un objetivo ambicioso. No es fácil cambiar la percepción de la población local sobre Indonesia, que ya se ha arraigado en la mente de las personas durante décadas.

Para lograr un objetivo ambicioso, tengo que empezar con pequeños pasos. Me di cuenta de que no había muchos restaurantes indonesios disponibles en Sabah en ese entonces. Había algunos restaurantes locales que servían comida indonesia, pero los nombres de los platillos estaban en malayo. Me acerqué a los propietarios de los restaurantes que servían comida indonesia para colaborar en la realización de un evento llamado Festival de Comida Indonesia, coordinado por el Consulado General de Indonesia en Kota Kinabalu. Se demostró que dicho evento atrajo con éxito a los malasios para que probaran la comida indonesia, y que posiblemente no se habían dado cuenta de que algunos platillos que comían eran originarios de Indonesia, como el gado-gado, bakso, sate ayam, rujak cingur, rendang es teler, entre otros.

¿Cómo se siente ser representante de su país en el nuestro?

Por supuesto, me siento honrada de ser elegida como representante de mi país en Panamá. Dondequiera que estemos asignados, es básicamente parte de nuestra tarea convertirnos en la cara del país. Las personas en el país anfitrión necesitan vernos en la Embajada como representantes de Indonesia, un país multicultural, multiétnico y multilingüista, pero igual unido en sus diversidades. No es una tarea fácil. Tenemos éxito en ser un país porque estamos unidos en el mismo idioma nacional, el indonesio. Por lo tanto, realmente esperamos que haya muchos panameños que en el futuro puedan aprender a hablar indonesio, conectándolos con una población de más de 270 millones de personas y más de 17,000 islas. Creo que es beneficioso para los panameños hablar indonesio, para que puedan aprender más sobre las culturas, los pueblos y el potencial de Indonesia, y viceversa.

Hendro Retno Wulan es considerada como una líder diplomática entre muchas otras mujeres políticas en su país, ¿puede hablarnos sobre el papel y la situación actual de las mujeres en Indonesia en altos cargos políticos?

Sí, el papel de la mujer en Indonesia, especialmente en puestos políticos, se hace más grande cada año. En el gabinete de nuestro actual presidente, Joko Widodo, tenemos seis ministras a cargo en posiciones muy estratégicas en el gobierno. Ellas son: la Señora Sri Mulyani (como Ministra de Finanzas), la Señora Retno LP Marsudi (Ministra de Relaciones Exteriores), la Señora Tri Rismaharini (como Ministra de Asuntos Sociales), la Señora Siti Nurbaya Bakar (Ministra de Bosques y Medio Ambiente), Señora I Gusti Ayu Bintang Darmawati (como Ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil), y la Señora Ida Fauziyah (Ministra de Recursos Humanos). En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, además de nuestro Ministra, tenemos numerosas diplomáticas de alto rango como Embajadoras del país, incluyendo las Embajadoras de Indonesia en Argentina, Perú y Cuba.

Indonesia también es un país que adoptó la resolución A/76/L.66 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre la mujer, por lo que el 24 de junio se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Diplomacia. Hay contribuciones significativas de mujeres diplomáticas en la diplomacia, y al apoyar esta resolución, Indonesia y otros países alientan a más representación de mujeres diplomáticas en la diplomacia en Asia.

Para su información, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, el 65% del personal son mujeres, y el 38% de ellas trabajan como diplomáticas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia (MOFA). Este es un gran aumento en las estadísticas, considerando que las mujeres diplomáticas conformaban solo el 10% hace unos 20 años. Creo que Indonesia y Panamá tienen muchas similitudes en este aspecto, sobre todo en el porcentaje de funcionarias que trabajan en cargos políticos.

En todos los países, las mujeres se enfrentan a los mismos obstáculos: menos paga que los hombres por un trabajo del mismo valor, doble carga de trabajo en el hogar y en la oficina. ¿Cree que esto puede cambiar? ¿Cómo?

Sí, por supuesto. Es posible que tales situaciones cambien siempre que haya una fuerte determinación de hacer un cambio por parte de todas las autoridades. En mi opinión, la principal causa raíz de la diferencia de pago entre mujeres y hombres en el trabajo en la mayoría de los países está relacionada con la cultura patriarcal. Existe un cierto tipo de idea engañosa de que a un hombre se le debe pagar más porque es el sostén de la familia, independiente de sus calificaciones.

En una sociedad patriarcal, un hombre con altos ingresos se correlaciona con obtener un gran respeto por parte de la sociedad, a pesar de su posible falta de habilidades. Esto debe cambiarse a través de muchas campañas de concientización por parte de todos (no solo por las políticas del gobierno, o por la ley); establecer que el valor de una persona proviene de su carácter y profesionalismo al hacer su tarea. De esta manera, hombres y mujeres pueden competir juntos y de forma ecuánime por el mismo puesto y cobrar lo mismo.

Creo que si una persona (independientemente de su género) está lista para un trabajo, esa persona merece que se le pague igual que a los demás. La cuestión es que a veces las personas tienden a abusar o explotar de su género como excusa para no hacer el trabajo profesionalmente. Creo que esa es también la primera razón por la que las empresas se excusan para no pagar por igual a los empleados, a pesar de la doble carga de trabajo de las mujeres en el hogar. La sociedad también necesita cambiar en la forma en que se ven el rol de la mujer en el hogar.

Wulan espera que su país sea reconocido internacionalmente, especialmente en América. Roberto Barrios

Si las cargas de trabajo en el hogar se pueden distribuir por igual entre el hombre y la mujer, creo que ambas personas tendrán la misma energía. Sin embargo, tenemos que admitir que, debido a que las mujeres tienden a realizar múltiples tareas en sus trabajos, su responsabilidad laboral se convierte en una gran carga de trabajo para ellas (como cuando tienen bebés que cuidar y no tienen familia inmediata para ayudarlas, o no tienen acceso a servicios de guardería). Por lo tanto, el gobierno también debe proporcionar instalaciones para las mujeres que trabajan y amamantan a bebés y niños pequeños. En la sede principal de nuestras oficinas en el MOFA, antes de que la pandemia del Covid-19 golpeara a todos los países del mundo, había algunas de estas instalaciones para las empleadas (incluyendo salas de lactancia, guardería para bebés y niños pequeños en la oficina). Proporcionar tales instalaciones ayuda a las mujeres a estar menos ansiosas por cómo están sus hijos mientras trabajan, y les permite ser más productivas.

La constitución actual de Indonesia garantiza la igualdad de las mujeres, en ese sentido, ¿qué medidas ha tomado el gobierno para proteger los derechos de las mujeres y las niñas? ¿Qué políticas nacionales se utilizan para prevenir la violencia contra las mujeres?

En Indonesia, la igualdad de género está explícitamente garantizada por la Constitución, y se ha promovido aún más mediante la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). En 2000, una Instrucción Presidencial sobre la incorporación de la transversalización de género (INPRES No. PRES No. 9/2000), destinada a reducir la brecha entre mujeres y hombres indonesios en el acceso y la obtención de beneficios de desarrollo, así como aumentar la participación y el control sobre el proceso de desarrollo. Esta Instrucción Presidencial requiere que todos los ministerios y agencias gubernamentales, tanto a nivel nacional como local, incluyan la transversalización de género en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo.

Algunos ministerios (incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Finanzas) crearon un equipo de trabajo GED (Diversidad e Igualdad de Género, o en inglés Gender Equality Diversity) para garantizar la implementación efectiva de la incorporación de la transversalización de género. Los miembros de este equipo de trabajo tienen la obligación de desarrollar el plan de acción del Ministerio para la Igualdad de Género, coordinar las actividades relacionadas con GED y monitorear y evaluar su implementación dentro del Ministerio y sus diversas Direcciones. Junto con el GED Taskforce, el Departamento de RRHH tiene políticas y procedimientos escritos para lograr la igualdad de género y prevenir, manejar y brindar protección contra todas las formas de acoso.

Para asegurar la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, también se realizan esfuerzos de manera interseccional e intersectorial. Todo es con el propósito de hacer de este un movimiento no solo universal, sino también inclusivo y que pueda llegar a los grupos que han sido marginados por tanto tiempo. Por lo tanto, en 1991, con la propuesta del Instituto de Liderazgo Global de la Mujer, se inició la Campaña de los 16 Días contra la Violencia contra la Mujer, que se lleva a cabo entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de cada año.