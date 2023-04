Juan Amos Comenio: un hombre para todos los tiempos

Juan Amos Comenio, el padre de la didáctica, nació en 1592 en la localidad morava Komna, actual Checoslovaquia. Se doctoró en teología en la Universidad de Heidelberg. Su obra, titulada 'Didáctica magna', fue redactada originalmente en checo, entre los años de 1627 y 1630 y su versión en latín. La edición de las obras de Comenio es de 1650, en Ámsterdam.

La obra 'Didáctica magna' desarrolla, entre ejemplos concretos, históricos y reales, toda una reflexión epistemológica y es un instrumento de acción docente que se desconoce aún en toda su riqueza y actualidad, pues mucho de lo que hoy se ve como nuevo, ya está en la 'Didáctica magna' de Comenio.

Por ello, proponemos desde ya, la urgencia del estudio, reflexión y aplicación de la 'Didáctica magna' como base de la carrera de pedagogía y su aplicación a la didáctica integradora de nuestros días en la Udelas y en todas las universidades que preparan docentes en diversas ramas y especialidades.

Comenio y la didáctica actual

Su 'Didáctica magna' considera el desarrollo del ser humano durante toda la vida, de acuerdo con la época o contexto que vive, tema actual y para el cual citamos el capítulo X, al cual tituló: 'La enseñanza en las escuelas debe ser universal', tal como recoge la edición Amós Comenio (1998):

Ahora, tócanos demostrar que: En las escuelas hay que enseñar todo a todos. No ha de entenderse con esto que juzguemos necesario que todos tengan conocimientos (especialmente acabados y laboriosos) de todas las ciencias y artes... Y hay que atender a esto, y especialmente atenderlo para que no ocurra nada, durante nuestro paso por este mundo, que nos sea tan desconocido que no lo podamos juzgar modestamente y aplicarlo con prudencia a su uso cierto sin dañoso error (p. 24)

Expresando así la importancia del proceso enseñanza-aprendizaje, en términos actuales de inclusión, integración, globalización, interdisciplinariedad y complejidad holística.

En el capítulo XII, referente al alumnado, se señala que hay diferentes “ingenios” entre los alumnos, algunos agudos u obtusos, blandos o dúctiles, duros y quebradizos, y otros con interés por las letras o habilidades para oficios mecánicos (Óp. cit., p.32). Con paciencia y métodos se logra que aprendan todo según sus capacidades, las hoy llamadas inteligencias múltiples.

Con respecto al maestro, debe ser una persona instruida, notable por sus conocimientos y capaz de contagiar el entusiasmo por aprender, transmitiendo un conocimiento de acuerdo con la realidad para 'formar buenos hombres” espirituales y de habilidades concretas para servir en el mundo temporal y el eterno. Saber vivir en comunidad.

El aprendizaje holístico o educación holística concibe al proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo, en la que el alumno no aprende únicamente por un lado matemática, por otro lengua, sino que aprende y es capaz de integrar diferentes conocimientos (que abarcan varias asignaturas) para obtener un saber comprensible y significativo, que le ayude a solucionar problemas y a obtener respuestas. Vive allí el ideal de Juan Amos Comenio.

Por ello es imperativo, un docente altamente preparado en didáctica, que sepa cómo enseñar a sus alumnos, valoración a los “diversos ingenios”, inteligencias múltiples, intereses, capacidades de los estudiantes en una educación holística y siempre en desarrollo.

Este ser humano debe ser enseñado en todos los saberes, según su capacidad, para que sepa dar una respuesta total a los problemas y situaciones del entorno. Juan Amos Comenio vive en todas estas formulaciones actuales, manteniendo su grandeza didáctica que lo hacen ser un hombre para todos los tiempos.

Docente universitario