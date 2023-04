‘Malditos 16’ llega al Teatro Pacific

Malditos 16, la nueva puesta en escena del Teatro Pacific aborda una historia de cuatro chicos que se reencuentran después de siete años de estar dentro de un centro de salud mental.

Teatro Pacific Cedida

“Ali, Dylan, Naima y Rober son cuatro jóvenes que se conocieron en el peor momento de su vida: justo después de intentar quitársela. Ahora a sus veintes en el hospital donde estuvieron internados les proponen colaborar en un taller con adolescentes en su misma situación”, explica Mercedes Gintoli, directora de Malditos 16.

En el diálogo conversan sobre “realidades que no existen, porque no se nombran y que sin embargo todos compartimos”, agrega Gintoli sobre la obra que será llevada a cabo este viernes, sábado y domingo 16 de abril.

La obra surge a partir de vivencias, testimonios, investigaciones y observaciones realizadas por su autor español, Nando López. Sin embargo, al ver la obra podrán notar que lamentablemente son temas que no se alejan mucho de nuestra cotidianidad, puntualiza.

En la dura trama, que es interpretada por los actores Óscar Murillo (Rober), Leany Salazar (Naima), Rodrigo Farrugia Jr (Dylan), Alexandra Carrillo (Ali), Jeanne Marie Leggiere (la doctora Violeta) y Sleyder Rivas (el doctor Sergio) los jóvenes descubren la luz que “se ocultaba detrás de sus propias sombras”.

Suicidio, un tema tabú

Para Gintoli, el suicidio, el abuso, la violencia intrafamiliar, los desórdenes alimenticios y la transfobia son temas tabú dentro de nuestra sociedad. “Temas que muchos compartimos pero que lamentablemente no se les da visibilidad, preferimos no hablarlos para que no existan".

“Aunque la realidad es que el abordarlo ayuda, hablar de estos temas es crea conciencia, apertura y una mayor posibilidad de sanación para aquellos que los sufren. Una conversación abierta, sana y segura puede salvar la vida de una persona que está a punto de quitársela”, añade.

A pesar de que existen héroes en Panamá dedicados divulgar estos tipos de temas, “la salud mental parece ser un tema de muy poca importancia para el sistema político en el que vivimos, incluso bastante inalcanzable económicamente para muchos pacientes que les gustaría poder hacer algo por su bienestar emocional”.

Desafíos

Hacer una obra sobre la salud mental implica un proceso de investigación teórico y emocional muy profundo y de mucho cuidado y respeto, detalla. “Durante el proceso, como nosotros mismos lo planteamos, se estableció una gran bandera de la ignorancia y a partir de ella quisimos empezar a preguntar, investigar e incluso reconocer en nosotros mismos nuestros propios tabús o temas emocionales que necesitaban atención”.

Y de esta forma “pudimos sensibilizarnos respecto al tema, comprender temas que no conocíamos tanto e incluso descubrir capas que desconocíamos sobre este tópico”.

“Sin embargo, el desafío más grande es que esperamos hacer justicia a las voces de estos chicos, a sus historias y la de miles de chicos más que han pasado o siguen pasando por situaciones similares. Ese es el verdadero reto, que las voces se escuchen, que la información llegue, que el mensaje se replique”, remarca.

La directora destaca que durante el proceso creativo dialogaron con personas que las bautizaron como ‘Voces de Malditos 16’, entre ellas están Becky Malca (psicoterapeuta), María Gabriela García (docente especial), Linx Arango (activista de los derechos de las personas trans), entre otros.