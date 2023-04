'No eres tú ¡soy yo!', un monólogo para meditar sobre la felicidad

El guionista y director de teatro venezolano Luis Fernández Cedida

Luego de entrevistar a mil mujeres en su programa radial 'Sexo Sentido', el guionista y director de teatro venezolano Luis Fernández creó 'No eres tú, ¡soy yo!', un stand up o monólogo acerca de cómo las personas se enamoran, tienen relaciones íntimas, se casan, son infieles, se divorcian y vuelven a empezar en esta eterna búsqueda del “amor de la vida”.

En 'Sexo Sentido', Luis Fernández preguntaba a las mujeres sobre cómo buscaban la felicidad, explicó; sus respuestas se diferenciaban a las de los hombres. A raíz de esas conversaciones, Fernández escribió tres libros: Sexo Sentido, Sexo Sentido II, mis primeras quinientas; y Sexo Sentido III, No eres tú, soy yo.

Luego, Fernández redactó el monólogo 'No eres tú, ¡soy yo!' que lleva 14 presentaciones en América Latina. Por primera vez será puesto en escena en Panamá, el próximo 20 y 21 de abril en el teatro Pacific. “Es un recorrido en cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres, con mucho sentido del humor”, detalló el actor durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

“Fíjate, las mujeres siempre les dicen a los hombres que somos incapaces de ser 100% honestos; hay mucha verdad en eso. La mujer a veces no está preparada para aceptar la realidad tal y como es. El hombre, como mecanismo de defensa siempre va a utilizar las frases: no eres tú, soy yo, no me hallo [dentro de la relación], no quiero hacerte sufrir, dame un tiempo. Dice todo lo anterior, en lugar de señalar exactamente la verdad, porque ninguno de los dos está preparado para asumirla o enfrentarla”, explicó Fernández.

Detrás de ese: “no eres tú, soy yo”, añadió, “se esconde una gran cantidad de factores que se deben revisar, explorar y analizar sobre lo que uno quiere como persona”, como por ejemplo, mencionó, “¿qué es lo que nos hace auténticamente felices?, y ¿por qué los seres humanos le entregan esa responsabilidad a otra persona cuando debería ser propia?”.

El monólogo es interactivo, ya que durante la puesta en escena Fernández les pregunta a las mujeres sobre qué es lo que realmente quieren. “Después de 14 años creo que tengo respuestas para seguir preguntando cosas que provocan las conversaciones” con el público.

Una invitada especial

Existe una parte del stand up en el que se habla del despecho, dedicado al sufrimiento por amor, agregó, en ese lapso de tiempo. La actriz panameña Nilena Zisópulos cantará un bolero de “profundo despecho para así ingresar en el ambiente, y empezar todos a sufrir”.

¿Por qué el tema?

“A mí siempre me ha llamado la atención la mujer poderosa (...) Sobre todo la mujer exitosa en una sociedad regida por normas establecidas por hombres. Cómo la mujer va navegando a esas normas para llegar al poder de diferentes maneras, en el trabajo, en el liderazgo, el poder de su vida... y a tomar decisiones asertivas en cuanto al amor y las relaciones”, manifestó Fernández.

Las conversaciones durante el programa de radio 'Sexo Sentido' le permitió interactuar con más de mil mujeres exitosas.

No todas las entrevistadas eran exitosas en el amor, aseguró. “Por eso decidí escribir esta observación de lo que ustedes me han dado no solamente de ese programa de radio, sino durante los 14 años compartiendo con público heterogéneo en muchísimas ciudades”.

Para Fernández, la búsqueda de las mujeres de la felicidad, a través de la pareja, es un tema cultural. “Se necesita abordar estos temas para llegar a ciertas conclusiones sobre esto, y así empezar a cometer errores diferentes, no repetir los mismos toda la vida”, aseguró. “Si vamos a buscar el amor verdadero, la media naranja, tu alma gemela, como le quieran llamar, es interesante cometer errores nuevos porque los viejos no nos van a dar nuevos resultados”, dijo.

Sin tintes machistas

El monólogo no tiene una narrativa machista, remarcó el guionista, además aseguró que es “auténticamente feminista. Las mujeres deben tener igualdad de derechos, soy un activista que considera que las mujeres deben tener los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres. Que tomen las riendas de su vida, y que no esté tan pegado al prejuicio establecido por una sociedad inventada por hombres, pero lo que pasa es que no todas las mujeres quieren esas responsabilidades, hay muchas que prefieren quedarse como están, esa es una opción válida”.

“No eres tú, ¡soy yo!', es una observación que he visto sobre las mujeres cuando buscan la felicidad, [muchas] no la han conseguido básicamente por quedarse metida en la caja que le impone la sociedad. Es una conversación a través del humor; la vida es totalmente dura como para tomarla demasiado en serio”, concluyó.