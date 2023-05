El nuevo milenio y su promesa al teatro musical

Gabby Gnazzo interpreta a Donna en Mamma Mía. Cedida

El inicio del siglo XXI prometió grandes avances en cuanto a tecnología y ciencia. El teatro musical, por su parte, no se quedó atrás. El nuevo milenio subió el telón de distintos escenarios del país mostrando no solo guiones internacionales, sino la oportunidad de dar a conocer propuestas 100% nacionales con el fin de presentarles a los aficionados del teatro musical una mirada completamente panameña.

En esta última entrega, el teatro musical contará su historia durante el siglo XXI con aquellos personajes que actualmente forman parte de él y desean continuar impulsando el futuro de este mundo artístico, superando los obstáculos que aún están en el camino.

Las obras del nuevo milenio

Desde inicios del nuevo milenio hasta la actualidad, el teatro demostró sus ganas de seguir luchando por brindarle a Panamá un lugar en el sector. Durante los últimos 23 años se han presentado obras de teatro musical como Fama, Sor-Presas, El mago de Oz, Sor Cascanueces, Les Miserables, La Bella y La Bestia, Chicago y Mi vida doméstica.

Puesta en Escena de “Un Violinista en elTejado” Cedida

Otros visionarios del teatro como Edwin Cedeño, Aaron Zebede y Diego de Obaldía también quisieron dar a conocer sus talentos dentro y fuera de los escenarios con obras como El pájaro azul, Victor Victoria, Peras en el huerto, Hello Dolly, 1903 y Mamma Mía. También se realizó la producción de Panamá, The Musical una obra escenificada en el Panamá de los años 20.

Sin duda las obras de teatro musical han tomado gran fuerza durante este nuevo siglo. Aun así, los defensores de este arte reconocen que hay muchos retos que afrontar para que los escenarios del país puedan mejorar y ofrecer lo mejor de sí al público.

Los desafíos en los escenarios

En los últimos años, los panameños han llegado a conocer un nuevo mundo en su país. Las personas se asombran de evidenciar el potencial que tiene Panamá en sus salas de teatro y dan paso a un nuevo pasatiempo o forma de vida.

1903, la obra musical escrita por Diego de Obaldía retrata la situación vivida durante la separación de Panamá y Colombia. Cedida

Sin embargo, la productora panameña y socia del teatro Pacific Diana Abouganem reconoció que el teatro musical aún tiene retos que afrontar y que se necesita de mucho apoyo para lograr que el mismo mejore.

Conversando con La Estrella de Panamá, Abouganem explicó que “se necesita de más apoyo por parte del Ministerio de Cultura, y generar leyes o reglas que velen por los artistas panameños”.

Aun así, la productora admitió que “cada disciplina artística presenta necesidades distintas que se deben trabajar con cuidado para abarcarse de la mejor manera. Por ende, es un trabajo que toma tiempo pero se está trabajando poco a poco”.

El escritor y actor Diego de Obaldía añadió que “se necesita de mercadeo y apoyo gubernamental”.

“Los musicales no se producen sin patrocinadores y no se llenan sin mercadeo. He visto musicales maravillosos que no cumplen sus expectativas de venta porque sus organizadores se confían del 'boca a boca'”. Sobre esto, de Obaldía resaltó que “el mercadeo no es importante, es vital en el teatro”.

Por otra parte, el creador de la obra de teatro musical 1903 advirtió que “hace falta mucho dinero, preparación, apoyo y un equipo maravilloso para crear algo de verdadero valor”.

“Los costos de los musicales suelen estar entre $100.000 y $300.000 en la mayoría de los casos, y esto es algo que se gasta en temporadas de 15 días”.

La actriz panameña Lissette Condassin explicó que uno de los mayores retos que enfrentó el teatro y que todavía se debe trabajar es “conseguir triple threats en Panamá”. Condassin comentó al diario que “ya no se trata de saber cantar, bailar o actuar, sino que se deben profesionalizar las tres disciplinas en cada actor y actriz del país”.

La actriz panameña Gaby Gnazzo conversó con el medio y añadió que un desafío que enfrenta el teatro musical es que se presenta como algo de “elite”. “No todos pueden gozar de las obras musicales ya que las salas de teatro se levantan en la capital y el resto del país desconoce de este mundo. De igual manera, trasladar una producción de una provincia a otra es algo muy costoso y se requiere de ayuda gubernamental para hacer algo al respecto”.

A pesar de todos estos retos, los defensores del teatro musical en Panamá se encuentran esperanzados en el futuro y el buen paso que ha tenido este mundo en el país.

La luz del teatro musical

Abouganem reconoce el talento y esfuerzo panameño en dar a conocer su mejor cara en los escenarios. “Veo venir una camada de gente joven preparada”, dijo. “Anteriormente veíamos gente empírica y hasta el día de hoy, muchas personas deben contar con un trabajo formal y dedicarse al teatro como algo secundario”.

“Hoy veo más jóvenes que se van al extranjero a estudiar, sobre todo el teatro musical, y luego regresan a Panamá. Esto promete un gran futuro para el país, ya que nos da una nueva mirada que nos exige profesionalismo. Las personas saben que deben esforzarse en perfeccionar las tres artes (canto, baile y actuación) arriba de los escenarios”.

Diego de Obaldía añadió que a pesar de los retos que enfrenta el teatro musical, “actualmente está en su mejor momento de la historia. Las oportunidades y el producto original y local crece y es consumido por mucha gente”.

A esto añadió que las obras musicales han estado en constante evolución, pero es importante reconocer que “en el pasado únicamente se montaba una obra anualmente mientras en el año en curso hay más de ocho presentaciones originales con talento 100% panameño, un sueño que antes a todas luces parecía una utopía”.

Además, resaltó que “el futuro del teatro musical es brillante”. “Más aún si la empresa privada y el gobierno siguen apoyando y creyendo”.

“Panamá está listo para ser un hub de teatro musical regional, solo falta el apoyo de aquellas personas que deseen reconocer el futuro de este mundo en nuestro país”.

Panamá está listo para ser un hub de teatro musical regional, solo falta el apoyo de aquellas personas que deseen reconocer el futuro de este mundo en nuestro país DIEGO DE OBALDÍA

ESCRITOR Y ACTOR PANAMEÑO

El escritor venezolano, socio y fundador del teatro Pacific Benjamín Cohen junto a su socia Diana Abouganem son dos visionarios que defienden el talento panameño.

“Nosotros apostamos mucho por los musicales hechos en Panamá. Queremos mostrar el talento del país en cuanto a libretos, música, vestuario y todo lo que conlleva la obra musical”, anunció Cohen al medio.

El dúo, que inició operaciones en el teatro Pacific, dio vida a Los inolvidables, un musical que destaca la historia de tragedia y romance de una pareja durante la Segunda Guerra Mundial en medio de la música y el baile.

“Esta obra es el primer producto 100% panameño en cuanto a vestuario, escenografía, guion, personajes (...) y nuestra intención fue ofrecerlo como una franquicia al exterior para dar a conocer nuestro poder en el teatro musical”, explicó Cohen.

Así, los socios y fundadores del teatro Pacific lo vuelven a lograr. Este año presentarán en sus escenarios la obra musical que cuenta la historia del grupo chitreano, Los Rabanes. “Es una historia muy interesante sobre cómo se conocieron y toda su trayectoria a lo largo de los años”, dijo Cohen.

“Queremos dar a conocer este musical con el fin de exportarlo a otros países, como fue el caso de Los inolvidables. Es un musical que profundiza en la vida íntima y artística de los personajes, mientras el público gozará de las 20 canciones más reconocidas del grupo”.

“Necesitamos que el mundo conozca el potencial de nuestro país en las obras de teatro musical”, explicó Abouganem. “Tenemos tanto que aportar y tanto que demostrar y poco a poco lo estamos logrando”.

Un año lleno de música y baile

2023 es uno de los años que más se atreve a que el país y el mundo conozcan la fuerza de Panamá y las obras de teatro musical.

Este año los escenarios se llenaron y seguirán llenando de la fusión entre diálogo, música y danza con presentaciones como Casi normales, Matilda, Los Rabanes, Maestra Vida, Anayansi, 1903, Fantasmas y Canta el acordeón.

La fuerza de las obras musicales en Panamá

Las obras de teatro musical llegaron al país hace más de 80 años y han luchado contra viento y marea para poder quedarse en el istmo. Los amantes de la música y los escenarios han visto una nueva forma de vida y desean llenarse de la misma para poder depender 100% de ella sin importar los obstáculos que vengan en el camino.

Iniciando con obras infantiles, continuando con presentaciones de Broadway y en la actualidad, atreverse a poner en escenas sus propias obras, el panameño está consciente de la tarea que tiene que cumplir para dar a conocer la mejor cara de su teatro no solo en el país, sino alrededor del mundo.