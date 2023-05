Ideas clave para una docencia en entornos diferenciados

Si partimos de la premisa que “el aprendizaje ocurre en el cerebro del sujeto que aprende” (Ruiz Martín, 2020), entonces la educación como sistema se tiene que enfocar en el aprendizaje desde contextos socioculturales diferenciados. Los contextos escolares diferenciados se ubican en los territorios indígenas. Estas escuelas atienden niños de las comarcas, por lo que se requieren estrategias de aprendizaje contextualizadas para entornos diferenciados.

Primera idea clave, el niño indígena es el “sujeto que aprende”, habla un idioma distinto y vive culturalmente diferente. Por lo general, los docentes que atienden estos sujetos (niños indígenas) no hablan el idioma del niño, algunos de ellos van por primera vez a las áreas comarcales. Por lo que se espera que el docente tenga las capacidades o competencias en atención a la diversidad y sobre todo conciencia intercultural. Todo docente debe haber adquirido estos conocimientos en las aulas de clases universitarias; si no es así, es una buena oportunidad para que el docente explore y encuentre nuevos métodos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje en aulas diferenciadas.

Segunda idea clave, el docente debe disponer de experiencias, habilidades y ganas de aprender. Si el docente va por primera vez a las áreas comarcales, es oportuno abrir espacios para la conciencia intercultural, que permita interactuar de mejor manera con los niños indígenas, y sobre todo conocer la lengua del niño para que produzca la transmisión de conocimiento de manera adecuada. En este proceso educativo, el docente es un facilitador que no impone sus ideas o creencias en las aulas de clase como ocurría en el sistema educativo monocultural.

Por lo que creemos que si no se llevan estos procesos de aprendizaje, desde la perspectiva intercultural, seguiremos viendo fracasos, repitencias y deserción escolar en los territorios indígenas. En este sentido, se requieren más investigaciones sobre estos temas, además de mucha humildad por parte de los docentes en aceptar que las herramientas, métodos y técnicas aprendidas en las aulas de clase universitarias, no lo es todo. La realidad y el contexto cultural de los niños indígenas demandan cambios sustanciales en los métodos de enseñanza, específicamente en docentes que no dominan la lengua materna de estos niños. Es por ello que es importante atender los aspectos socioculturales de los niños indígenas en favor de la diversidad existente en nuestro país.

Finalmente, la tercera idea clave, la humildad y la curiosidad del docente. Esto significa asumir que no todo lo sabe y que la realidad obliga a acercarse y conocer la identidad y cultura de los niños de los pueblos indígenas, de modo que pueda explorar nuevos aprendizajes bajo el prisma sociocultural diferenciado.

Docente e investigador en Udelas