Benjamín González, una promesa de la música típica de Panamá

El músico panameño Benjamín González. Dayana Navarro | La Estrella de Panamá

Benjamín González es considerado como el sucesor del reconocido músico Teresín Jaén. Tras el éxito de la interpretación de 'Cuando un amor se aleja' su popularidad en las redes sociales ha sido una catapulta para el acordeonista y su agrupación 'La Herencia Musical' en todo el país.

Gran parte de su éxito se lo atribuye a quienes le han enseñado todo lo relacionado con la industria: su abuelo y los maestros que le enseñaron a tocar el instrumento desde que era un niño.

A partir de los cinco años el acordeón es “una extensión” de su cuerpo. Hasta la fecha no ha dejado de tocar su melodía cuyo estilo se encuentra influenciado por Alfredo Escudero y Teresín Jaén. Actualmente, está trabajando para alcanzar su propia identidad. En ese viaje artístico ha lanzado 'Mi declaración', su último sencillo.

¿Cómo nació su deseo de tocar el acordeón?

Cuando tenía cinco años vi la telenovela 'Alejo, la búsqueda del amor', quedé encantado con el acordeón porque en la novela el protagonista tocaba el instrumento. Siempre le pedía a mi papá un acordeón. Para esa Navidad, me acuerdo de que me regalaron uno de juguete. Poco a poco pude tocar la pieza musical del momento, en aquel entonces, era 'El Trapiche' de Ulpiano Vergara.

¿Ha tomado clases de acordeón?

Sí, recibí clases de mi maestro Agustino Bustamante, y también de Nicolás Aceves Núñez, y Pedro Gómez (...) y otras personas que influyeron e hicieron aportes para poder ser la persona que soy.

¿Alguna de estas personas considera su mentor?

Mi maestro Agustino Bustamante fue quien me enseñó de todo, hasta a reparar un acordeón.

Su abuelo es trovador ¿Qué tanto ha incidido él en su carrera profesional?

Mi abuelo me ha enseñado que sea carismático con las personas, me decía: “saluda”. Es un detalle que me ha ayudado a escalar y a sobresalir de los demás músicos.

Muchos lo consideran como el sucesor de Teresín Jaén ¿Cómo se siente por este reconocimiento?

No me lo esperaba. Cuando me inicié en la música, siempre lo escuchaba, era fan de Teresín Jaén, de Victorio Vergara y los músicos que estaban en ese entonces.

Además de la influencia de Jaén, ha establecido que parte de su inspiración proviene de Victorio Vergara. También ha tocado piezas de Alfredo Escudero, ¿tiene alguna identidad musical o está en el proceso de construirla?

Se me ha hecho un poco difícil porque los tiempos han cambiado. He tratado de lanzar un tema que no sea tan moderno al estilo de Teresín Jaén y se me ha complicado un poco. Cuando lanzo la canción muy moderna, me dicen que no se parece a la música de Teresín Jaén. Estoy en la búsqueda de un estilo que nos identifique y que no se aleje tanto del estilo de Teresín Jaén.

Tras el éxito, ¿cómo ha llevado la fama?

Ha sido un poquito difícil, en otras entrevistas, siempre he dicho que se me ha hecho fácil y la verdad es que no es así. Mucha gente dice:”¿por qué no vas a Bocas del Toro? No es que no quiera, transportarse hacia allá tiene un costo (...) Cuando empecé a cantar la saloma de Teresín Jaén, la mayoría de las llamadas que recibía era para tocar en Los Santos, como no tenía mucha experiencia llenaba toda la agenda en ese lugar.

¿Cómo es la acogida en los toques?

Nos está yendo bastante bien, no puedo decir que todo es éxito, como en todo negocio, se tienen altas y bajas (sonríe).

¿A qué naciones le gustaría ir?

Mi meta es llegar al Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar , Colombia.

¿Cómo músico cómo crees se podría impulsar la música panameña en otros países?

Para ser sincero, eso no depende del músico. El panameño tiene algo, no apoyamos al músico local, preferimos mil veces vallenato. La música panameña no se ha internacionalizado porque el panameño no la ha consumido como debería ser.

Y el rol de los músicos…

Alejandro Torres y Jonathan Chávez están haciendo un buen trabajo, al igual que todos los artistas que han dado su aporte durante nuestra historia: el maestro Alfredo Escudero y otros músicos que han dado su granito de arena, por lo demás, sería más apoyo del panameño para que se puedan internacionalizar.

La fanaticada dice que la música se está transformando, ¿qué opina de esas innovaciones?

Soy devoto a que todo debe ir innovando. Lo que fue moda hace 60 años podría ser moda hoy, pero siempre hay que hacer un detallito más.

'Mi declaración' es su último sencillo, ¿cómo le ha ido?

Nos está yendo bastante bien, está sonando en todas las emisoras. Es una mezcla de varios estilos, hemos tratado de llevar en un solo tema alegría para el público y que sea bailable.