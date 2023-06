¿Mal servicio? Quéjese

Necesitamos las quejas y los reclamos del cliente para mejorar la calidad en el servicio. Pixabay

Uno de los factores que inciden en el maltrato al cliente, es que culturalmente al panameño no le gusta la confrontación, por ende, y en otras palabras, no le gusta quejarse para reclamar justificadamente. De hecho, la premisa de que el cliente tiene derecho a quejarse es real y sustantivamente importante para el cliente y para la empresa que provoca la molestia del cliente.

La mayoría de las veces, las quejas son el resultado de un error por parte del colaborador, al no seguir los pasos necesarios para neutralizar con empatía el peligro inminente, y al no hacer valer una promesa de servicio que le hicieron al cliente.

Probablemente haya vivido el momento en que un cliente presenta una queja. Hay varios escenarios y momentos que experimenta quien se queja, dependiendo del problema y de su inteligencia emocional para no llevar ese derecho a un tinglado. En una esquina está el cliente que reacciona tranquila y empáticamente, o puede estar quien suele gritar mientras cuenta la experiencia que tuvo; y dependiendo de su entrenamiento, podrá evitar que trascienda el problema, dejándolo en un apacible reclamo.

Lo que tiene enfrente suyo es una bomba de tiempo que usted creó, y que llegará al siguiente estatus en el que utilizará palabras fuertes y en ocasiones hirientes. Lo cierto es que en ese punto, el cliente ya está al borde de la fase de propinarle un golpe al mostrador; debe estar alerta del lenguaje corporal dado que antes de llegar a ese estado agresivo, ya perdió el control de la situación, porque no siguió los pasos adecuados para arreglar el problema, por lo que ahora no es la situación, sino usted por la falta de experiencia en arreglarlo, en todo caso ya va perdiendo.

De cualquier forma nunca debió pasar de un tono de voz más alto del normal, y aunque no lo crea, el estatus a donde llegue el cliente depende de usted y no del de él, pero no porque no le pueda resolver, sino porque simplemente él no encontró una persona que le escuchara y le resolviera.

¿Todo por qué? Por nuestra cultura de cristal que no soporta ni la más mínima crítica ni reclamo, como si quisiera demostrar entereza y absoluto control, de modo que corrige a tiempo.

Bien, ahora le voy a enseñar a cuidar su puesto... cuando esté en presencia de un cliente que tiene una queja, por más ínfima que sea, escuche todo lo que tenga que decir, mientras procesa la respuesta mentalmente, mantenga su expresión facial neutra y siempre establezca contacto visual a los ojos, no lo interrumpa, espere a que termine o haga una pausa, y por nada del mundo se le ocurra sonreír, porque pensará que se está burlando y ni la unidad antiterror le podrá rescatar de ese escenario épico digno del circo romano. Al culminar, pida disculpas en nombre de la empresa y póngase a su disposición, ah, y no olvide resolverle. Recuerde que el cliente siempre tiene el derecho de quejarse, y a él no hay que enseñarle a ser un cliente, pero a usted sí hay que enseñarle cómo tratar a un cliente molesto para salir airoso.

No importa cuánto nos moleste una crítica o queja, no olvide que son vitales para un negocio. Necesitamos las quejas y los reclamos del cliente, porque resolviéndolas todas es la única forma en que una empresa conquista la calidad en el servicio. Tenga en cuenta que la mejor forma de demostrar si tiene madera para atender al cliente, es precisamente cuando atiende correctamente a un cliente molesto y le resuelve su queja de manera apropiada.