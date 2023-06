Desafíos que enfrentan las empresas en tiempos impredecibles

Para algunas compañías, captar y retener talento representa un desafío adicional. Pixabay

Cómo aprovechar momentos complejos para mejorar la posición competitiva; ajustar la estrategia de mercadeo sin perder impacto; afrontar la hiperregulación; conocer qué talento se necesita y cómo se fideliza en un momento de incertidumbre; y desarrollar a los líderes para que hagan evolucionar a la organización, son algunos de los desafíos a los que se enfrentan las empresas en tiempos impredecibles.

Así lo refleja el informe 'New Times, New Rules', que además destaca otros desafíos: cómo proteger el negocio de sectores muy expuestos; cómo navegar en la conversación en una sociedad tan polarizada; cómo seguir siendo relevantes e influyentes en un contexto complejo; cómo convertir la transformación en un activo reputacional y cómo seguir conectados con menos capacidad de compra.

“Durante la pandemia nos replanteamos muchas veces cómo hacer las cosas en términos de empresa, de relacionamiento con la sociedad. Cuando todo pasó y encontramos esa nueva normalidad, en nuestras discusiones internas y de la experiencia de trabajo que tenemos con los clientes, identificamos que hay un nuevo contexto y nuevo tiempo, que tiene nuevas reglas”, explicó el CEO de LLYC, Juan Carlos Gozzer.

Tomando en cuenta estos nuevos contextos, la empresa de comunicaciones decidió levantar la conversación e identificar las tendencias. “Partimos de tres ejes, el primero es que hay que escuchar, no solo a los trabajadores, a los clientes, también a una data. El segundo es el compromiso, ¿quién eres en términos de propósitos?. Y, el tercero, cómo a partir de ese compromiso y de esa escucha consigues capitalizar esa información y ser relevante”, añadió Gozzer.

De acuerdo con los resultados del informe, la necesidad de obtener resultados medibles a corto plazo; reconocer cuáles son los procesos de transformación necesarios para la sostenibilidad de los negocios; y la presión reputacional de la sociedad en temas clave como el medioambiente, la diversidad o la contribución requiere apoyarse en un talento que se ha vuelto más volátil y que no siempre está alineado con los esfuerzos que se realizan desde las empresas.

Para algunas compañías, captar y retener talento representa un desafío adicional “porque con los modelos híbridos y todo el tema pospandemia, hay un movimiento de renuncia de los talentos, gente que no quiere estar en una empresa, si no atiende al propósito, si no le permite un equilibrio entre su vida personal y profesional. En compañías, sobre todo, las de servicio, tecnológicas... tienen ese desafío enorme de captar y retener talento”, detalló el CEO.