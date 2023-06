El director de teatro Abdiel Tapia. Cedida

Adán y Eva son tal vez los dos personajes más famosos de la Biblia, un libro que en algunas religiones como el cristianismo establece el origen del hombre y la mujer en la tierra. Según el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento de la Biblia, Eva fue la primera mujer creada por Dios de la costilla de Adán.

Sin embargo, existe una mitología del judaísmo que establece que antes de que existiera Eva, la primera mujer que vivió en el huerto del Edén fue Lilith, representada como una rebelde contra Adán. Esta historia fue la inspiración principal de 'Historias íntimas del Paraíso', que se presentará del 18 al 23 de julio en el Teatro en Círculo.

De acuerdo con el director de la puesta en escena, Abdiel Tapia, Lilith representa el mal desde la perspectiva del Paraíso habitado por Adán y Eva, esto diseñado por Dios. “En la sociedad actual, cualquier rasgo que tenga una mujer de Lilith, representa el mal”, explicó Tapia durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Lilith es un personaje bastante interesante porque según la religiosidad, ella es vista como un demonio de la lujuria y de la maldad. Sin embargo, esta al ser creada como lo fue Adán, es un principio de igualdad, señaló el director artístico.

La obra estrena el 18 de julio en el Teatro en Círculo. Cedida

El tema principal de la comedia es la igualdad del hombre y de la mujer. Su trama se desarrolla en un paraíso que establece la Biblia, con la mitología Lilith, añadió.

“En la trama se ve que a Adán no le gusta la situación y no acepta la igualdad entre él y ella. Decide que se cree otra mujer: Eva, quien es más sumisa, ya que se hizo supuestamente del mismo Adán y no del barro como se hizo la otra. Esto por el machismo de Adán en la historia”, remarcó.

En Panamá es bastante notoria la desigualdad entre hombres y mujeres, se refleja en las posiciones laborales; además, criticó “todavía hay un alto concepto de la madre de familia, [ o sea] la mujer tiene que ocuparse de los hijos, tiene que ser una tarea exclusiva de ella. Todavía se mira mal, al hombre que cría a los hijos y al hombre que no trabaja fuera de casa”.

'Historias íntimas del Paraíso' es una comedia de Jaime Salom que no busca ofender a nadie, aseguró Tapia. Precisamente, el principal reto es que no resulte una falta de respeto para un público que es tradicionalista, agregó.

“No pretendemos ser ni anti Dios, ni anticatólicos, ni anticristianos, ni anti bíblicos. Queremos plantear una realidad del hombre y la mujer a través de un conocimiento general que se tiene del Paraíso, del pecado, del Edén”.

Para el director, lo que más le ha gustado del proceso creativo está ligado con el desafío, ya que resulta un reto transmitir el planteamiento de la obra con la realidad local. “Como es para el público panameño se incluyen ciertas conexiones con nuestra sociedad y su realidad. Además, que la música conecte con el público. Es una dificultad y es lo que más me gusta”.

En 'Historias íntimas del Paraíso' participarán los actores Samy Ibarra (Adán), Ingrid Villarreal (Eva), Neysa Ferguson (Lilith) y César Mite (Ángel). La puesta en escena está bajo la producción de César Mite y David Wagner.

El mito de Lilit o Lilith

Aunque sus orígenes tienen siglos, parece que Lilith está de moda. Y no se limita a tener una determinada imagen o características. A lo largo del tiempo, su historia ha pasado de ser una leyenda, un mito, a la de una heroína; ha inspirado encantamientos, exorcismos, literatura y música. Hoy es protagonista de una obra de teatro, pero también se pasea libremente por el mundo de los videojuegos.

¿Cómo surge Lilith?

Fue la primera mujer del Paraíso, según diversas fuentes, pero no fue creada de Adán ni para Adán, como lo fue Eva... De Lilith hay una sola mención en el antiguo Testamento en el libro de Isaías, pero es muy vago y general en cuanto a su existencia o poder.

Más bien su origen se relaciona con un fragmento en Génesis (1:27) que da lugar a muchas dudas y varias interpretaciones:

"'Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos'.

Eso ocurre en el sexto día de la Creación. En el séptimo, Dios descansó. Más adelante, cuenta que puso 'al hombre que había formado' en Edén, y sólo después...

2:18 'Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él'.

2:21 'Y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y este se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar;

2:22 y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una a mujer y la trajo al hombre'.

¿Qué pasó con esa hembra creada el sexto día?” así lo plantea BBC News, solo uno de los medios que en los últimos meses han publicado algún tipo de información sobre este personaje envuelto en el mito, la leyenda y la religión.

No hay una historia clara sobre este personaje legendario. Para algunos, Lilith pertenece a la tradición sumeria, para otros a la tradición acádica. Quizá luego, desde el mundo mesopotámico, el mito de Lilith se introdujo en el mundo judío.

La lectura más popular es que hubo dos Evas: a Adán no le gustó la primera porque no estaba dispuesta a mantener un papel sumiso. Y Dios la reemplazó con otra, hecha de la costilla de Adán y no hecha como Adán, de barro.

Catholic.net, aprovecha el espacio para aclarar que “es erróneo decir, como se hace en algunas interpretaciones recientes, que exista una narración en el libro del Génesis sobre una Lilith creada como mujer antes incluso que Eva. La importancia bíblica de este personaje es, por lo tanto, mínima”, pero en el mundo de la cábala y de las interpretaciones judías, sin embargo, Lilith adquirió cierta importancia y se elaboraron sobre ella diversas teorías, en general condenatorias, al ver en ella una especie de demonio maligno.

“El Talmud (un antiguo comentario hebreo sobre la Biblia) presenta a Lilith con rostro de mujer, largos cabellos y un cuerpo dotado de alas. En otro contexto interpretativo se habla de Lilith como de la primera mujer de Adán, pero no aparece en el Génesis”.

Lilith abandonó el paraíso y se refugió en el Mar Rojo. Se le atribuyen poderes y maldades, se le responsabiliza por la muerte de niños recién nacidos. Por su rebeldía, dicen estos intérpretes, fue condenada por quienes querían someter a las mujeres, como si fuese un demonio o un vampiro, cuando, en realidad, sería una anticipación frustrada de la liberación femenina.

El siglo XX ha visto un nuevo interés por este personaje, Lilith se presenta hoy, gracias a los promotores del feminismo como modelo de una mujer emancipada social y sexualmente, pasional y combativa, enemiga de la “esclavitud” que se originaría a partir del nacimiento de los hijos.