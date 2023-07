Rogelio Calvo vuelve a sus raíces con 12 panoramas

La exposición fue inspirada en los poemas de la esposa del artista. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Arrepentimiento, el deseo de regresar a la patria y sueños sobre la cultura panameña, son algunas de las narrativas que inspiraron 'Panarama', la nueva exposición del artista plástico panameño-estadounidense Rogelio Calvo.

Esta “carta de amor”, como la describe el pintor, es ilustrada con imágenes que forman parte de la memoria e identidad nacional del autor, quien aunque en momentos se encuentre lejos de su natal Panamá, demuestra que siempre lleva al istmo en su corazón.

“Quisiera que las personas recordaran algo de ellas, de sus experiencias o las memorias de su infancia, de su vida, su historia y que reconozcan algo de ellas en las obras”, dice Calvo a La Estrella de Panamá.

Y es que uno de los objetivos del artista en esta exposición es conectar con el panameño, por esta razón utiliza elementos que para él representan partes de la cultura nacional como claves para comunicarse con la audiencia que asistirá a la exposición.

Todas las obras de 'Panarama' fueron trabajadas de manera simultánea. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Calvo también admite haber plasmado sus vivencias mientras dibujaba los 12 cuadros; en ellos se destacan experiencias diferentes que el pintor relaciona con Panamá.

Esta exhibición estará disponible en la galería Juan Manuel Cedeño, en el Casco Antiguo, hasta el 14 de agosto.

Un proceso entre dos

'Panarama' nace de 11 poemas escritos por Alana Dagenhart-Calvo, la esposa del pintor, quien además de dedicarse a la poesía también incursiona en otras ramas del arte.

Antes de 'Panarama', el artista tuvo su última exposición en Panamá en 1993. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Aunque esta es la primera colaboración de los cónyuges, habían tenido idea de trabajar juntos en exposiciones anteriores, pero nunca lograron concretar estos planes hasta ahora.

El artista también menciona que el apoyo incondicional de su esposa fue esencial para terminar esta y otras de sus anteriores colecciones.

“Yo creo que ella es muy responsable de que yo pueda estar aquí, en Panamá. Mientras estábamos realizando todo lo relacionado con la exposición y en mis proyectos anteriores, ella me ha apoyado de una manera en la que nunca me habían asistido antes”, dice

En cuanto a 'Panarama', Alana impulsó a Calvo a experimentar y seguir su creatividad, a lo que él atribuye la creación de las imágenes que se podrán ver en la exposición. El artista habla de que la guía y la poesía de su esposa fueron fundamentales para poder completar las imágenes que quería mostrar al público.

El libro, que forma parte de la exposición, estará disponible en la galería para los asistentes hasta el último día de la misma. Una parte de la obra fue realizada a mano, debido a que esta sección del libro fue hecha con letras de metal, y otra fue impresa por medios tecnológicos. Los poemas 'Sancocheras', 'Ciudad Esmeralda', 'Sueño rico', 'Rocket' y 'New Beginning' son algunos de los poemas que se pueden encontrar en el libro.

“Algo que tratamos fue darle unidad y continuidad a la obra, entonces la hice toda a la vez, y mi esposa me dijo: 'Ah, Panorama Panamá', ese era el título, 'Panorama Panamá', pero [luego] pensé en Panarama, que es la unión de ambas palabras. Ella me preguntó si yo podía hacer eso, y le digo que claro que sí, yo puedo inventar una palabra, si yo invento imágenes, por qué no puedo inventar palabras”, recuerda Calvo, al hablar del proceso creativo junto a su esposa.

Para hacer posible la exhibición, el artista se tomó un par de años elaborando los dibujos y pinturas, de hecho, según Calvo, cada pintura tuvo varias versiones que quedan plasmadas en los bosquejos, experimentos y demás ideas que tenía para cada cuadro, pues no era hasta que se sintiera preparado para plasmar las ilustraciones o quedara conforme con el diseño que realizaba las obras en escala real.

“No empiezo las obras para la exposición hasta que no sienta que estoy preparado o con el suficiente coraje para poder afrontar la obra en un lienzo grande. Ahora soy mucho más cauteloso con mis obras; antes pintaba directamente al lienzo, pero estoy tratando de pensar un poco más procurando que la emoción siempre esté ahí”, también explica.

Otros trabajos

Rogelio Calvo comenzó su carrera artística en 1978, con su primera exposición, 'American Pen Women Art Show', en la Biblioteca de la Zona del Canal.

Después de eso, el artista se dedicó a hacer exhibiciones en diferentes localidades de Estados Unidos y Panamá. Algunas de estas son: 'Rogelio Calvo: Works on Paper' (1986), 'De visiones y laberintos' (1993) y 'El día del evento' (1993), que fue su última exposición en el istmo antes de 'Panarama'.

De acuerdo con el artista, que hayan pasado más de 20 años desde la última vez que Panamá vio sus trabajos y trayecto como artista, se siente igual que cuando participó en su primera exhibición en la Biblioteca de la Zona del Canal.

“Tengo el mismo corazón, con la misma emoción y con el mismo esfuerzo de mejorar, siempre. Las obras están aquí y quisiera conectar con la gente como cualquier otro artista”, concluye el pintor.