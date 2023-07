Cómo salir del modo queja Al cambiar tu actitud y lenguaje, podrás transformar la forma en que ves el mundo. Pixabay

¿Sabías que la queja es un reclamo que haces al universo, y al hacerlo solo atraes más de eso?

Al entrar en un loop de quejas y diálogo negativo solo te sentirás peor.

Detrás de toda acción siempre hay una intención positiva. Veamos cuáles pueden ser las ventajas de quejarte:

Puede ser una forma de buscar atención o simpatía de los demás. También puede ser una manera de desahogar la frustración y el estrés de la vida cotidiana. Puede proporcionar una sensación temporal de alivio al enmascarar otros problemas más profundos que difícilmente se identifican. Sin embargo, tener una actitud negativa constante puede hacer que te sientas menos atractiva socialmente, lo que puede tener efectos negativos a largo plazo.

Si sientes que te quejas con frecuencia, puede ser útil reflexionar sobre las razones detrás de tus quejas y pensar en maneras positivas de abordar tus preocupaciones.

Salir de la queja puede requerir un esfuerzo consciente y una actitud positiva hacia la vida. Aquí hay algunos consejos prácticos para ayudarte. Toma conciencia de tu actitud: lo primero que debes hacer es reconocer que te quejas con frecuencia. Presta atención a tus pensamientos y expresiones verbales, y evalúa si estás siendo demasiado negativo o crítico.

Practica la gratitud: haz una lista de todas las cosas buenas en tu vida y enfoca tu atención en las cosas positivas. Agradece tanto los grandes como los pequeños logros a diario.

Encuentra una solución: en lugar de enfocarte en el problema, busca una solución para resolverlo. En lugar de centrarte en lo que no te gusta, trata de hallar soluciones o maneras de mejorar la situación.

Cambia tus pensamientos negativos: aprende a identificar y desafiar tus pensamientos negativos con evidencia que respalde lo contrario. Por ejemplo, si piensas “todo está mal” o “nada funciona para mí”, trata de pensar en algo que te haya ido bien últimamente.

Practica el hablar positivo: asegúrate de hablar de una manera positiva con los demás y contigo mismo. En lugar de hablar negativamente de las demás personas, trata de encontrar algo positivo de ellas.

Haz algo para cambiar tu situación en lugar de quedarte quejándote. Actúa sobre lo que te preocupa en lugar de quejarte sobre ello sin hacer nada.

Algunos ejemplos de cómo puedes cambiar declaraciones negativas en una actitud positiva:

Reemplaza el 'no creo que pueda hacerlo' por 'puede ser difícil, pero lo intentaré'. Cambia el '¿por qué siempre me pasan cosas malas?' por 'aunque las cosas no estén funcionando como esperaba, estoy agradecida por lo que tengo'. En lugar de decir 'todo el mundo me ignora', confiesa 'estoy agradecida por las personas que tengo en mi vida y apreciaré aún más su compañía'. Reemplaza 'odio mi trabajo' por 'no disfruto todas las tareas en mi trabajo, pero estoy agradecida por el cheque de pago y las oportunidades que me brinda'.

Al cambiar tu actitud y el lenguaje que utilizas, podrás transformar la forma en que ves el mundo y sentirte más positivo y optimista.

Espero te sirva y tengas una vida muy abundante.

Paula Cabalén @paulacabalen

Mentora de vida y negocios. Consultora. Conferencista.