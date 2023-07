‘ImprovTGA’ se toma el Teatro Guild de Ancón

ImprovTGA, el show de improvisación vuelve al Teatro Guild de Ancón, del 27 al 29 de julio, a las 8: 00 p.m. Para esta edición participarán los actores: Rita Banús, Hilary Hughes, Juan de la Guardia, Andrea Marchosky, Henry Twohy Aka HB, Yesui Aranda, Giancarlo Benedetti, y el invitado especial Byron Kennerly.

“Un grupo de actores crearán escenas a partir de una sugerencia de la audiencia. Nada de lo que se ve en escena es preensayado, los actores tienen la libertad de usar toda su imaginación para enfrentar ese desafío”, explicó Giancarlo Benedetti, productor y anfitrión de la obra.

Cada puesta de escena está delimitada por juegos, en la cual cada uno tiene una temática. “La novedad siempre está en el hecho de que las escenas siempre van a depender de las sugerencias del público”, explic´´o Benedetti durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Sobre el invitado especial

Byron Kennerly es el "Improv Ambassador" (Embajador de improvisación) porque se encuentra en una misión de realizar un espectáculo de comedia de improvisación en todos los países del mundo.

“Desde que comencé mi aventura en octubre pasado en Japón he realizado espectáculos en 18 países, Panamá será el número 19. Mi misión no se trata solo de actuar, sino también de compartir esta forma de comedia que amo con lugares que quizás no hayan escuchado o visto antes”, resaltó a este medio.

La improvisación es completamente inventada en el momento, “por lo que mi estilo de humor puede cambiar de un show a otro según la audiencia, sus sugerencias y los otros actores con los que comparto escena. En general trato de confiar en mi primer instinto en el escenario y tomó decisiones muy energéticas que llevan a la escena de improviso más divertida posible”, agregó.