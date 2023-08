En las reuniones más recientes que he tenido, esta pregunta ha salido a flote en algún momento. Lo interesante es que cada reunión ha tenido diferente ámbito y alcance.

En una de ella hablaba con unos amigos que trabajan en una empresa que fue comprada por otra, las cosas cambiaron tan rápido que ambos se preguntaban si en el nuevo ambiente tendrían cabida.

En otra reunión escuchaba a un grupo de emprendedores que me pidieron una opinión sobre su proyecto.

Por último, conversaba con un grupo sobre la vocación económica del país y cuál debería ser su futuro.

En las tres les hice la misma pregunta a mis contertulios para tratar de marcar un punto. La idea central de “generación de valor” , esconde en el fondo la respuesta a esa pregunta que parece simple ¿ para qué somos útiles ?.

En cualquiera de los tres casos es muy duro descubrir que no le sumamos nada al ecosistema.

Como personas siempre nos enfrentamos al reto de no quedar atrás, que la tecnología o nuestro “expertise” ya no nos consiga un espacio en el mercado laboral, la única forma de minimizar ese riesgo es estar alerta de las tendencias y nunca parar de aprender.

En nuestro proyecto/empresa/emprendimiento, la clave es estar solucionando un problema real, cuando uno hace eso, le importa a alguien, de esa forma es más difícil quedar fuera.

Como país podemos quedar fuera del concierto de las naciones, perder relevancia regional, no tener buenos socios, no generar nada y quedar al fin a merced de los mercados y países hegemónicos. Contra esto no hay solución sencilla, pero en cualquier caso la que se encuentre, seguro pasa por la inversión en nuestro recurso humano, en la creación de proyectos claves que jalonen el país y generar conocimiento en las áreas en las que nos sintamos líderes, un país que sabe mucho, tiene mucho.

En cualquiera de los tres casos, lo que no se puede hacer es quedarse inerme, es no actuar esperando que la solución venga mágicamente sin nuestra intervención.

Dedico este pequeño espacio de opinión a esta reflexión, creo que responder la pregunta que da título a esta nota, es un buen ejercicio sin importar el nivel que se haga.