'¡Así de simple!': los editoriales de Gerardo Berroa de 2017 en una obra

El libro se presentó durante la Feria Internacional del Libro 2023.

El periodista y director de La Estrella de Panamá, Gerardo Berroa Loo, con amplia convocatoria presentó su obra ¡Así de simple!, en el salón Chaquira del centro de convenciones de Atlapa, durante la Feria Internacional del Libro 2023.

De escribir editoriales en el periódico que dirige, pasó a recopilarlos y elaborar la obra de 314 páginas.

El periodista y director de 'La Estrella de Panamá', Gerardo Berroa Loo Larish Julio

“Así de simple”, frase coloquial con que finaliza sus editoriales, es el nombre de este libro que agrupa los editoriales de 2017, año de sucesos importantes en el país enmarcados en aspectos negativos, lo que lo empujó a darle un giro a la toxicidad y hacer ver que las cosas, aun cuando sean difíciles, se pueden hacer fáciles.

¿Por qué los editoriales de 2017? El escritor, en un conversatorio con las comunicadoras sociales Erika Nota y Cibeles de Freitas, retrocedió en el tiempo a 2017, año que asegura fue “muy explosivo”. “Mi mente navegaba por un torbellino de pensamientos y la pregunta recurrente era, ¿cómo salir de todo esto y lograr un país con desarrollo humano?”, manifestó.

314 páginas recopilan los editoriales de 2017.

Ese año, contó Berroa, Ramón Fonseca Mora, el gran amigo del expresidente Juan Carlos Varela y quien fuera su ministro consejero, aseguró que Varela también recibió dinero de Odebrecht. El expresidente Ricardo Martinelli fue detenido en Miami, Florida. Era pedido en extradición por el caso de los pinchazos. El director de La Estrella de Panamá recordó que en 2017 murió Manuel Antonio Noriega, La Estrella de Panamá y El Siglo, son liberados de la lista Clinton, Panamá establece relaciones diplomáticas con la República Popular China, y Panamá –por primera vez– logró su pase para un mundial del fútbol a Rusia 2018.

El autor de ¡Así de simple! aseguró que en ese momento su hija tenía 11 años, y todo lo que estaba aconteciendo en el país lo llevaba a preguntarse: “¿qué mundo estamos haciendo?, ¿qué mundo le vamos a dejar?, ¿qué país vamos a dejarle?

“Así de simple” es la frase coloquial con que Gerardo Berroa finaliza sus editoriales.

Le expuso su inquietud a su amigo don Ramiro Vásquez Chambonet. “Me recordó que tenía un garrote y que empezara por allí. Fue así como comencé a escribir editoriales para concienciar y la producción de estos primeros escritos de 2017 que se convierten en el libro que hoy presento. Berroa aseguró que hoy está más que convencido de que hay que concienciar, para que nuestra sociedad reaccione, “y es que vivimos en un minúsculo círculo donde las palabras corrupción, inseguridad, juega vivo, qué hay pa' mi, clientelismo... forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Estamos envenenados con esas palabras y no somos capaces de ver más allá. Es justo lo que una vez describió Platón en El mito de la caverna. Volvamos a saltar en el tiempo, a los años 427-347 a.C., a la vida de Platón, quien nos describe un episodio de nuestra vida, y casi 3.000 años después seguimos con la misma pendejada”.

Tras la aprobación de sus palabras por parte del público, manifestada con risas, Berroa explicó que: “En El mito de la caverna, Platón sitúa la alegoría en algún lugar de la Grecia antigua, una cueva subterránea muy profunda, en la que un grupo de prisioneros vino al mundo y ha pasado su vida entera sin jamás haber visto el mundo exterior, ni sospechar siquiera de su existencia. Solo ve eso... Uno de esos prisioneros logra zafarse y descubre una nueva realidad: árboles, lagos, personas, e incluso el sol. Regresa y les cuenta a los demás, pero en lugar de reconocer que hay una realidad distinta, defiende que lo que ellos ven y viven es lo verdadero y matan a su compañero... “Así de simple”, explicó Berroa, es como se cometen los mismos errores de siglos atrás.

El público disfrutó las anécdotas del autor de la obra.

Para el periodista y escritor, el editorial más difícil de escribir fue el del caso Odebrecht, ya que siempre ha sostenido que es un caso eminentemente político porque no abarca todo lo que tiene que abarcar “y a mí no me importa si a alguien le gusta o no le gusta, para mí es la verdadera razón”.

El que más le costó escribir fue sobre la muerte de Ricardo Arias Calderón “me parece que profundamente dejó un vacío enorme”. Además, el de la desaparición física de Ramiro Vásquez Chambonnett “me dolió profundamente su partida. Con nostalgia, pero aplomo, Berroa detalló que con él reflexionaba sobre el país...fue una época interesantísima; reflexionábamos sobre las luchas, las organizaciones de las escuelas, la federación de estudiantes, su lucha por ese sentir nacional, llegando a materializar hasta cierto sentido lo que perseguía con el general Omar Torrijos...”.

Entre anécdotas, risas y reflexión, Gerardo Berroa presentó el libro.

“Amigos y amigas, tenemos que soltarnos. Tenemos que pensar en grande. Así como el arquitecto hace un plano y luego nos muestra la casa de nuestros sueños, tomemos Panamá y diseñemos nuestro futuro”, reflexionó Berroa ante personalidades como el expresidente Ernesto Pérez Balladares, la exprimera Dama Dora Boyd de Pérez Balladares, el abogado y candidato presidencial por el Partido Independiente Social (PÁIS), José “Toto” Álvarez, los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Abel Zamorano, Harry Díaz, Hernán De León y catedráticos universitarios.

Indicó que estamos viviendo un momento de coyuntura, de transformación del mundo, en un proceso que llamó metamorfosis global “que va a subir a unos y a bajar a otros”.

Sostuvo que tenemos que proyectarnos como país en los próximos 50 años “no tenemos que estar viendo los próximos 5 años ni los próximos 10 años, tenemos que estar proyectándonos en los próximos 50 años o 100 años hacia adelante”.

“Solo hay dos futuros: Igual al que tenemos o peor, o un futuro prometedor en el que tenemos que trabajar en unidad. ¡Así de simple!”.