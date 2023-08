Valores a través de las emociones, el poder del cuento infantil

La historia de 'Emy, la hormiga' enseña a los niños grandes valores.

Esmeralda Pérez Cortés no esconde la emoción al referirse a su participación en la feria del libro que arrancó el martes 15 de agosto. La experiencia que tuvo el año pasado le dejó muy gratos recuerdos. “Fui invitada por la Cámara Panameña del libro; el licenciado Gilberto Aranda me invitó y trabajé en actividades de 'Aprendizaje al despegue' mostrando los dos libros que había hecho: La historia de Do y El dragón de la cola de cartón. Y fue fantástico, fue algo musical. Trabajé con la Fundación Danilo Pérez, participaron conmigo mis padres, llegaron niños de muchas escuelas. Fue muy, muy agradable”, afirma. Y ya tiene todo preparado para su participación en el evento ferial de este año. “Vengo con un nuevo material que es Emy, la hormiga, 'The ant', un libro bilingüe que estoy promoviendo y quería que la feria fuera esa puerta para mostrarlo”.

Empatía, solidaridad, resiliencia, previsión. Son las cualidades que llegaron a la mente de Esmeralda cuando empezó a desarrollar su historia y que personificaron a la pequeña hormiga. “Emy es maravillosa, es una hormiguita superpoderosa, es quien lleva la batuta del cuento”, dice. Y estas cualidades no están presentes solamente en el texto de la historia. Se reflejan también en las ilustraciones. “Las ilustraciones son tan importantes como el texto. Emy, la hormiga es un libro álbum, un libro sumamente sencillo”, explica su autora. “El libro álbum se caracteriza por la coherencia que hay entre lo escrito y lo ilustrado. Es un género, dentro de la literatura infantil, que en Europa y Estados Unidos está tomando mucha relevancia porque enseña valores implícitos”, agrega.

Esmeralda considera que mostrando las emociones de los personajes se trabaja en las emociones de los niños y, de paso, en la de sus padres. Cuando los padres se sientan y leen esta historia, como el niño, entran en esa historia (...) si tú expresas lo que sientes, si dejas al niño expresar lo que siente, el niño se va a sentir mejor, el niño va a ser más feliz y eso es lo que yo trato de trabajar en mis libros”.

Esmeralda Pérez Cortés Cedida

En el caso de Emy, pues es un personaje muy representativo y Esmeralda quiere que llegue a las manos de los niños y las familias que lo necesiten. Justamente una reseña que se hiciera de esta obra estableció que “es una excelente adición para las escuelas primarias, las bibliotecas de las escuelas primarias, así como también los hospitales, porque pueden ayudar a dar consuelo a aquellas personas que están atravesando por situaciones difíciles en su vida”. La reseña conmovió a la autora, quien estuvo convencida de que esa era una tarea que debía cumplir.

Esmeralda Pérez Cortés, también conocida como abuelita Emy, tiene una maestría en educación con especialización en orientación y consejería. También ha fungido como terapista clínica en las escuelas y ha aplicado estos conocimientos en las historias que presenta a los niños.

“De allí es que sale esa energía para hacer todo lo que estoy haciendo. A mí me gusta crear, me gusta inventar, me gusta soñar, y también, aunque no toco ningún instrumento, me gusta la música. Porque mi padre desde pequeños eso es lo que nos inculcó. Entonces, todo era música: las matemáticas con música así como mis cuentos y parte de la enseñanza que se ofrece a través de ellos, está relacionada con la música”, comenta. Y qué mejor manera de hacer llegar estos mensajes sino a través de los mejores terapistas: los padres. “Los que primero deben darle toda esa atención a los niños son los padres”, recalca. Y son los padres quienes pueden estrechar esa relación a través de la lectura de cuentos.

'La historia de Do' cuenta cómo refugiarse en la música hace una diferencia.

En el caso específico de Esmeralda, fue su nieta Aria quien la llevó a escribir cuentos. “Siempre me gustó escribir. De hecho, recuerdo una de mis profesoras de literatura, con mucho amor, la profesora Lilibeth Bayard, del Instituto Justo Arosemena. Ella fue parte de ese impulso, pero yo escribía y dejaba los escritos guardados en cajones. Iniciando mi carrera en la Usma comencé a notar que había mucha carencia de libros que pudieran ayudar a los niños con estas terapias, con valores, y fue una inquietud que mantuve hasta que llegó la pandemia”, recuerda Esmeralda. En momentos de completo ocio recibió un pedido directo de su nieta: “cuéntame un cuento, abuelita”, le dijo.

“Y en ese 'cuéntame un cuento, abuelita' comienzan a surgir unos que estaban guardados y otros nuevos [que desarrollé] inclusive con ella, y eso fue maravilloso. La verdad, ya de ahí se me dio la oportunidad, saqué algunos, como estamos viendo, y he empezado. Tengo todavía varios ahí en la fila”, dice con una sonrisa.

A la fecha, Esmeralda Pérez Cortés ha escrito tres cuentos: La historia de Do, El dragón con cola de cartón y Emy, la hormiga. Han sido traducidos al inglés y cuentan con un libro de actividades.

'El dragón de la cola de cartón' pertenece a la serie 'chiquitines'.

“Queríamos hacer libro de actividades que estuvieran relacionadas con los cuentos. En mis cuentos trabajo básicamente las emociones, gestión de emociones y valores implícitos. Queremos que cuando el niño lea, refuerce lo que ha aprendido, y esto funcionará para las escuelas y para los padres que también quieran participar en este proceso. Principalmente trato de que con mis libros el niño se divierta, que con actividades lúdicas él aprenda”.

Y el esfuerzo ha valido la pena, pues El dragón con cola de cartón ha recibido reconocimientos como el Moonbeam Children's BookAward, una mención honorífica del International Latino Book Award, y La historia de Do recibió el Award Winning Author, premio por sus ilustraciones.

“Estos libros son el resultado de un equipo” : Alynor Díaz (ilustraciones), Marina Araujo (corrección, edición, adaptación), Nellie Rivera Renta (traducción). “El resultado de todo un trabajo y esfuerzo de equipo y yo le doy mucho mérito, lógicamente a la escritura, a la historia, pero no puedo dejar de darle mérito a las ilustraciones que en estos libros van de la mano. Cuando se reciben premios es porque se valora todo. Para mí representan mucho, es como la labor satisfecha, me emociona, la verdad que me emociona. No siento que lo recibo yo, siento que es un regalo para los niños; es un regalo, sé que se está haciendo con valor. Yo, agradecida con Dios por esos honores que creo que no merezco, porque hay tantas obras lindas allá afuera, tantos que también merecen premios. Pero está bien, yo solo digo 'gracias'”, declara.

Y es que para quien no tiene niños pequeños en casa, no se da cuenta del auge que están teniendo las publicaciones infantiles. “Están tomando una preponderancia muy muy grande en estos tiempos. En Europa, en Estados Unidos eso es maravilloso, lo mismo que el libro álbum”, destaca.

Y es que, a pesar de que vivimos en un mundo dominado por la tecnología, artículos como un libro mantienen su gran valor. “La tecnología no la vamos a eliminar. Es imposible pensar que vamos a prescindir de ella. No lo vamos a hacer. De hecho, yo tengo todos mis libros en versión kindle. Lo que sí es cierto es que esa relación que se tiene al tocar un libro, al abrirlo, el amor que se inculca cuando pasa esa conexión, eso tampoco se puede eliminar. Entonces tenemos que mantenerlos, tenemos que seguir impulsándolos, tenemos que seguir enamorando a los niños para que a pesar de toda la tecnología, ellos también busquen los libros físicos”, afirma.

Esmeralda Pérez Cortés va a presentar su libro Emy, la hormiga en la FIL Panamá el sábado 19 de agosto a las 11:00 de la mañana en el salón Trenzado. “Vamos a tener una entrevista pregrabada con la ilustradora que nos va a explicar el proceso creativo de Emy, y yo también les voy a explicar cómo fue el proceso creativo. Voy a estar también en un stand, participaré en un programa de televisión y vamos a estar trabajando con las escuelas. Feliz, yo estoy muy feliz de estar en Panamá, de verdad que sí”, concluye.