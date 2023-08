'Las hijas' y el extraordinario viaje de la juventud

'Las hijas' retrata el viaje de Marina y Luna a Panamá en busca de su padre. Cedida

Cada vida contiene historias por descubrir, lo que para la directora y actriz panameña-costarricense Kattia G. Zúñiga (Viaje, Nina y Laura), significa que hay aún más por desnudar frente a la cámara y en la pantalla grande. Su debut directorial, Las hijas, llega hoy a cines panameños tras deslumbrar en diversos festivales internacionales y abrirse paso en cines latinoamericanos.

Pude conversar con Zúñiga sobre su trayectoria en la industria cinematográfica hasta llegar a su primer largometraje en el que funge como directora y también es la base de inspiración para la historia que desarrolla. En Las hijas, Zúñiga despliega parte de su historia personal, contando la travesía de un par de hermanas costarricenses (Luna y Marina) en busca de su padre en Panamá, mientras que descubren el lente multicolor de la juventud y las nuevas experiencias de la adolescencia.

“Mi mamá y mi papá son de diferentes países: él es de Panamá y ella es de Costa Rica. Se conocieron a finales de los años 70 cuando ambos estudiaban en la antigua Unión Soviética, donde se casaron y tuvieron a mi hermana. Un año después, mi mamá regresó a Costa Rica y ocho meses después nací yo. Cuando terminó la carrera, mi padre decidió no reunirse con nosotros y regresó a Panamá”, señaló Zúñiga.

La cinta cuenta con un elenco formado por: Gabriela Man, Fernando Bonilla, Joshua De León, Angello Morales y Lurys Rivera. Cedida

“Nunca viví con mi papá, pero tengo algunos recuerdos de él, de las pocas veces que nos visitó cuando éramos niñas”, contó, “cuando tenía seis años dejé de saber de él. Cuando cumplí 15 años y mi hermana 17 se nos ocurrió la idea de ir a buscarlo a Panamá. Fuimos solas, pero contábamos con el permiso de mi mamá y la complicidad de una amiga panameña”.

Desde sus inicios en el arte de la danza contemporánea, como egresada del programa Danza Abierta de la Universidad de Costa Rica, hasta convertirse en licenciada en terapia física, actriz y ahora directora de cine, Zúñiga siempre ha tenido un fuerte vínculo con las artes y su creatividad se ha visto aumentada exponencialmente con cada proyecto.

“Descubrí las artes en la adolescencia, quise hacer danza contemporánea, de niña fui muy física, intenté clases de ballet, pero no era tan buena y me aburría, luego hice muchas artes marciales como taekwondo”, comentó la directora, “así fui empezando a trabajar en proyectos audiovisuales como bailarina, paralelamente a mi carrera como terapeuta física, entonces llegué a Viaje [de Paz Fábrega] en la que fui protagonista y me abrió las puertas a más oportunidades”.

Zúñiga se ha especializado en cine, terapia física y danza contemporánea. Cedida

Su pasión por las artes contemporáneas se hace evidente en su nuevo filme, en el que la cultura panameña juvenil, la danza urbana, los skaters y la música a la luz de la luna se hacen presentes para matizar las vivencias de Luna (Ariana Cháves Gavilán) y Marina (Cala Rossel) en un Panamá reservado y pintoresco. El elenco grabó en la frontera de Panamá con Costa Rica, la cinta costera, en Diablo y en la zona de Albrook, creando espacios y ambientes naturales entre jóvenes, fiestas y convivencias de la época.

Otro de los puntos firmes de la cinta es la química entre los personajes; Cháves y Rossel destilan una hermandad con naturalidad que se siente real, tanto frente al lente como detrás de él. “Estuvimos dos semanas con la directora, antes de filmar. Entonces hicimos varios ejercicios para conocernos mejor y para que poco a poco el personaje se fuera creando y nos fuéramos conociendo, no solamente persona a persona, sino personaje a personaje”, explicó Cháves en una conversación, “eso nos ayudó a que al final fuera tan natural que yo ni sentí que estábamos actuando y creo que hasta hoy conservamos una relación de hermanas en la vida real”.

Para Rossel y Cháves este es su debut cinematográfico en el que dan vida a una historia que va más allá de las experiencias de Zúñiga, también busca ser identificable con las diversas audiencias. La cinta actualmente se categoriza para mayores de 15 años. “Creo que Luna llegó a mi vida en un momento muy especial y siento que me identifiqué mucho con ella y también aprendí a llevar la relación con Marina y a crecer”, contó Cháves.

Cháves interpreta a Luna, quien es una representación directa de Zúñiga. Cedida

Por su lado, Rossel, quien también comparte el rol de hermana mayor en la vida real, indicó que su naturalidad con el personaje se dio rápidamente y pudo tomar para sí el proceso de autodescubrimiento de Marina. “Me gustó porque hay ciertas cosas que tal vez te dice el guion que no habías pensado de esa manera y lo puedes aplicar después a tu vida real con tus hermanos, lo que representó un cambio en mi perspectiva con mi propia familia”, señaló la actriz costarricense.

La cinta, que estrenó mundialmente en el Festival SXSW en Austin, nació de una conversación entre Zúñiga y el productor y director de fotografía Alejo Crisótomo, materializandose con un trabajo arduo de 10 años, ralentizado por la pandemia, hasta lograr llevarse a la pantalla grande. Para Zúñiga, la película toca temas de paternidad, de familia, de abandono, pero también de la propia identidad de las hermanas más allá de sus raíces.

“Quise darle a mis personajes más poder del que yo tuve, y es un reflejo de lo que yo atravesé”, subrayó la cineasta, “cuando conocí al elenco me fue evidente que tienen más herramientas de las que yo tuve, es una generación de mayor facilidad de comunicación, se les da muy bien verbalizar lo que sienten, identifican lo que quieren y lo que no, son generosos y amorosos, eso habla bien de las nuevas generaciones y también del trabajo de sus padres en ellos, al llevarlos a desarrollar vínculos interpersonales. Me gustó reflejar ese cambio generacional”.

La cinta se categoriza para mayores de 15 años en cines panameños, Cedida

Como resultado de sus diversas temáticas, Las hijas se alza como una cinta que reta las perspectivas tradicionales y convenientes de la juventud a través de un lente generacional que busca dar una mirada cruda y no siempre “rosa” de la realidad.

Para Rossel y Cháves, esta transmite el mensaje de que las relaciones entre hermanos “son difíciles, pero son bonitas”. “Tenemos un poquito de nosotros mismos en la otra persona y son las personas que siempre van a estar ahí para nosotros en las buenas y en las malas; y siempre es lindo tener una persona que vivió tantas experiencias muy parecidas a las tuyas, entonces tiene una percepción de la vida muy parecida, con lo que te puedes siempre apoyar”, comentaron las actrices.

La cinta debuta en Panamá como un sueño realizado para Zúñiga, quien a su vez destacó la importancia de la colaboración en el cine latinoamericano, pese a las dificultades económicas que prevalecen. “El cine es un oficio colaborativo. Los nuevos cineastas deben estar dispuestos a recibir comentarios y a darlos, dispuestos a trabajar en equipo y colaborar, cosas que a mí me han funcionado”, señaló, “el cine se nutre de gente creativa, generosa y que se presta a escuchar”.