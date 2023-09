'Mi Carmen, pasión y flamenco', versión panameña de la ópera de Bizet

Elenco de 'Mi Carmen, pasión y flamenco' durante el ensayo. Sandry Crespo | La Estrella de Panamá

Llegan los bailaores a la academia. Se escuchan pasos y aplausos al ritmo que cada uno tiene en su cabeza. Cuentan anécdotas de los talleres a los que asistieron en la mañana. Se colocan las faldas y los zapatos. Suenan las castañuelas. A pesar de ser domingo, el elenco de Mi Carmen, pasión y flamenco se reúne para el primer ensayo con el bailaor internacional invitado Adrián Sánchez.

“Te va a tocar ser la villana, entras como diciendo que no... vamos con esto otra vez... vamos a hacerlo completo”, algunas de las palabras de la directora Paola Tamayo a medida que avanza la práctica. La obra será presentada el sábado 2 y domingo 3 de septiembre, en el teatro Pacific a las 7:00 p.m., como espectáculo de cierre del Flamenco Week 2023.

La directora Paola Tamayo junto al productor Fabián González Sandry Crespo | La Estrella de Panamá

Tamayo recibe a este medio durante el ensayo y revela cómo fue el proceso de montaje que comenzó desde febrero. “Carmen es una obra emblemática dentro del flamenco, ha sido llevada muchísimas veces a diferentes espectáculos y formatos. Es una ópera creada por Georges Bizet y nosotros estamos haciendo una versión, por eso se llama Mi Carmen, pasión y flamenco.

Para montar el espectáculo, la bailaora leyó todas las historias “habidas y por haber” relacionadas con Carmen. “Vi la historia original, vi ópera, la película de Carlos Saura. Me empapé de las diferentes fuentes que han llevado Carmen y dije 'bueno, vamos a darle una visión en la que se entienda, por ejemplo, por qué en la tabacalera pasa lo que pasa”.

El bailaor Adrián Sánchez en su primer ensayo con el elenco. Sandry Crespo | La Estrella de Panamá

Entre los personajes originales, Tamayo creó otros personajes para hilar toda la historia y explicar el porqué de un final inesperado. “Primero la llevé al guion, al papel. Después fui uniendo y pensando en los diferentes escenarios. Busqué la manera de crear humor, momentos un poco más cómicos pensando en el espectador; yo también voy a infinidad de espectáculos de flamenco y es hermoso, apasionante, vibrante, pero quería darle ese aspecto sutil de comicidad a la obra”, relata.

'MI CARMEN, PASIÓN Y FLAMENCO' Será presentada el sábado 02 y domingo 03 de septiembre, en el Teatro Pacific a las 7:00 p.m., como el cierre del Flamenco Week 2023. Un evento cultural a beneficio de Fanlyc Panamá. Dirección y coreografías: Paola Tamayo Producción y coreografías: Fabián González Desde España: Bailaor invitado: Adrián Sánchez Guitarra: Fernando de La Rúa Cante: Pedro Obregón De Panamá: Percusión: Osvaldo 'Valo' Jorge Cuerpo de Baile Cía. Flamenco Panamá: Alessandra González, Rossana Galindo, Eliane Soderi, Karla Karica, Vanessa Navarro, ViolinaVigneron, Marta Luz Andrión, Eynar Sánchez, Estefanía Gontovniky Yira De La Rosa.

Unos 11 bailaores están en el salón. Agarran objetos que forman parte de la utilería de la obra: botellas, copas, cestas... Instalan sillas y una mesa en medio de ellas. Ahora las mujeres llevan mantones como parte del vestuario, otras abanicos, otras castañuelas. Simulan estar en una tabacalera. “¡Olé!, ¡bulería!”, algunas de las expresiones que se escuchan.

Ensayo de uno de los actos de la obra Sandry Crespo | La Estrella de Panamá

“Dijeron el olé antes, tienen que aguantar un poquito... Vamos otra vez”, corrige Tamayo. La docente explica que en la obra no hay diálogos. “Cantamos un poco, pero no hablamos, no hay líneas que sustenten el argumento, sin embargo, la danza, la corporeidad, la gestualidad van a ayudar al espectador a entender el hilo argumental porque hemos trabajado con las bailaoras, desde febrero, todo ese aspecto corporal, escénico, las miradas; porque en el flamenco hasta los ojos bailan”, cuenta.

Los músicos, desde España, enviaron la música original de la obra Carmen y a partir de allí la trabajaron. “Es un espectáculo que tendrá la música flamenca creada por Fernando de la Rúa y en el cante a Pedro Obregón, y también tendrá la música original emblemática de 'Carmen, no se puede obviar 'Habanera' ni 'Toreadores”.

Homenaje a Carlos Eleta

“Al final vamos a hacer una bulería con 'Historia de un amor' (de Carlos Eleta) llevada al flamenco. Lo haremos para honrar esta tierra, Panamá, que tiene grandes artistas. Esa letra que ha traspasado fronteras y es bandera del país a través del arte, pues quisimos cerrar la obra con ese tema”, revela Tamayo.

Se escucha la caja flamenca, aplausos y ¡olé! Las bailaoras forman un semicírculo, en el medio baila Adrián Sánchez. “Paola [Tamayo] se lo lleva a su terreno, muy bien hecho, tanto en vestuario como en coreografía. Sí que es verdad que hay cosas que no se pueden omitir, como la tabacalera y otras partes emblemáticas, pero todo lo demás tiene un hilo conductor. Pues ella se ha dejado fluir por lo que entiende, por su Carmen”, expresa el bailaor.