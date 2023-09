'Los lugares que escondemos', de Yoselin Goncalves

Portada del libro 'Los lugares que escondemos', de la escritora Yoselin Goncalves Cedida

La escritora Yoselin Goncalves presenta su nueva obra literaria Los lugares que escondemos, un libro de 13 cuentos de terror bajo el sello de Foro/taller Sagitario Ediciones.

Todas las personas tienen sitios que quisieran esconder. Aquellos espacios internos, esas zonas oscuras de las que no se habla. En el libro, esos espacios se revelan de distintas maneras. Desde algo que viene de afuera y desestabiliza, como algo de muy adentro que se mueve y se adentra en la oscuridad, señala la autora.

El tema común que podrían tener todos los cuentos son las oscuridades de los personajes y las situaciones extrañas en las que se ven envueltos, detalla Goncalves en una entrevista con La Estrella de Panamá.

“Me inspiro de la música, de la pintura, de las películas que me gustan, de los libros que leo. Me inspiro también de mi propio entorno y de ciertas experiencias. Por ejemplo, el libro abre con un cuento que se llama 'El señor Morales', es un cuento estilo correspondencia”.

El vecino del señor Morales es quién cuenta la historia. Ese vecino le escribe una carta a su exesposa para narrarle los hechos que lo llevaron a conocer un poco más al extraño señor Morales, ya que desde su regreso de una investigación que hizo en la selva, se comporta diferente, indica.

Luego hay otro cuento, que es en forma de diálogo, de dos amigos que conversan en una cafetería y uno de ellos comienza a contarle al otro sobre unos ruidos molestos que escucha en su apartamento. Más allá de la situación desesperante de encontrarle sentido a los ruidos, hay dos personas, una narradora y un poeta, que conversan sobre lo que sienten, añade la también editora de la revista Weird Review.

Los relatos, aclara Goncalves, solo están unidos por las situaciones extrañas y macabras que se presentan. “Hay un cuento que se llama 'El mal que habita', [este] trata sobre la masacre en El Terrón, la secta religiosa que asesinó a su propia familia en 2020. Es el cuento más fuerte que tengo. No quise ablandar el dolor y el miedo”.

La escritora también presenta una historia que se llama 'El mar y nosotros', que trata sobre la historia de una mujer misteriosa y un pescador que juntos vivieron un romance bastante intenso, hasta que ella se marcha sin ninguna explicación. Entonces él va al mar para intentar olvidarla. “Es un cuento muy bonito. Claro, al final de la historia hay una situación rara, pero en realidad escribí ese cuento para hablar del amor. Creo que en la oscuridad también tenemos muchos espacios de luz”, expone.

“Los lectores que prefieren las historias con un cierre completo al final no creo que disfruten mucho de mi libro. Los finales de mis cuentos son algo confusos. En todo momento se presentan estas atmósferas extrañas en la que el lector no está del todo seguro de lo que pasa. Personalmente, me gustan mucho ese tipo de historias”, plantea la publicista de profesión.

Además, expone que con su primer libro de cuentos 'No apagues la luz', quiso explorar lo que más le gusta del género de terror. “Por eso los cuentos son del terror más cliché. Pero a mí me gusta lo cliché en el género. Cuestión de gustos, supongo. Sin embargo, 'Los lugares que escondemos', es diferente. Va más hacia ese nuevo movimiento literario llamado weird. Me inspiré mucho en escritoras como Mariana Enríquez, Samanta Schweblin y Amparo Dávila. Lo que me interesó de sus historias es esa forma tan increíble de contar desde los espacios oscuros y raros”, concluye.