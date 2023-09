'Más maña que fuerza', el nuevo disco de Entre Nos

ntegrantes de la banda Entre Nos. Cedida

Durante la pandemia, los integrantes de Entre Nos se mudaron por tres semanas a El Valle de Antón. Mudaron el estudio de ensayos a un hotel. En medio de la naturaleza y de la introspección que esta situación obligó a hacer, Robert Spratt (vocalista), Ricardo Duque (batería) y Luis Felipe 'Pipe' Gómez (guitarra) crearon un álbum musical capaz de trasladar a quien lo escucha a una fiesta en la playa.

Para 'Pipe' “Más maña que fuerza es el intelecto sobre la fuerza bruta. Este disco habla de la diferencia entre una carrera de velocidad y una de resistencia. Se trata de ser mejor cada día, de hacer la mejor música que podamos hacer. También de estar abiertos a recibir los mensajes que el universo nos manda y la música que trae a nuestros corazones, porque en realidad esto no es nuestro, cuando hacemos música no decimos 'esto me pertenece', simplemente entendemos que estamos transmitiendo algo que viene desde una fuente que quizá no entendemos”.

La producción es una propuesta musical que contiene una mezcla de regué y funky. Su primer álbum, lanzado en 2018, era “más enérgico”. Este segundo álbum ofrece ritmos “más relajados y llenos de detalles”. En un comunicado en el que promocionan el lanzamiento, escriben: “¿Por qué aplicar la fuerza cuando puedes ser ingenioso? Este álbum demuestra que la maña es la clave, y Entre Nos lo demuestra con su música que fluye como un oasis que calma en medio del caos”.

“Es nuestro bebé, no es el primogénito, pero sí hay algo muy especial de creación. Mientras estuvimos en El Valle hicimos música todos los días. Había momentos en que cada uno hacía lo suyo y otros atendíamos el trabajo. Era tocar música desde que nos levantábamos a las 7:00 de la mañana y en la tarde hasta las 11:00 de la noche, de esos momentos tan bonitos que pasamos juntos nació este disco”, expresa Duque en un conferencia de prensa.

Entre Nos durante el lanzamiento de 'Más maña que fuerza'. Cedida

El baterista añade que “cuando le den play podrán transportarse, quizás, a ese momento o a su lugar favorito, recordar a su persona favorita o a sus seres queridos. El disco guarda muchos sentimientos, es muy introspectivo, precisamente en ese momento del espacio-tiempo varios nos sentíamos así y ese es el producto del disco”.

Más maña que fuerza está disponible en las plataformas digitales, pero también físico en formato vinilo. “La carátula habla bastante sobre el disco. Es un cielo y hay un mosaico, que es del lugar donde nos estábamos quedando. Es bastante icónico de El Valle tener este tipo de arquitectura, este tipo de diseños bastante viejos, de hogares que se sienten acogedores y al final hay unas escaleras que te llevan a una puerta”, detalla Spratt.

Explica que “las puertas a veces no se abren a la fuerza por más que se quiera, sino que hay que saber cómo meter la llave adecuadamente, hay que saber cómo hablarle bonito a la puerta. En la vida muchas veces queremos que las cosas sucedan, queremos que salgan a nuestra manera. Si embargo, la vida una y otra vez nos da ejemplo de que las cosas van a suceder, pero como tienen que hacerlo. El álbum habla de soltar esa necesidad de control y disfrutar de cada detalle, problema, alegría que nos pueda traer el camino”.

La huella de cada uno

'Pipe' revela a La Estrella de Panamá que cuando están creando música, “usualmente Robert o yo presentamos un esqueleto, les decimos a los demás 'chequeen estos acordes, estas melodías, este primer verso' y este disco también fue así. Fuimos a El Valle con 27 ideas, las escuchábamos y decíamos 'hoy vamos a trabajar en esto'. Desde lo que nosotros inicialmente hicimos [el esqueleto] hasta lo terminado, refleja la huella que cada uno iba poniendo. Después, cuando terminamos la parte de la práctica e incluimos al productor, él puso su parte. Así poco a poco fue agarrando el sabor de cada uno”.

“En cuanto a las canciones, ya lo hemos dicho y lo repetimos porque tiene que ver mucho con la identidad del disco: este es un disco pandémico. Teníamos muchísimo tiempo, al igual que todo el mundo, para no hacer nada y para mirar hacia adentro. Muchas de las canciones hablan de observar con un poco más de espacio qué es lo que sucede en mi día a día. Algunas canciones son de amor, en el sentido de cómo puedes amar a una persona aferrándote a esa persona y a la vez entendiendo que la tienes que dejar ir...”, comenta Spratt.

Añade que “hay canciones que hablan del ámbito laboral, de cómo estamos 100% conectados hoy y cómo eso puede llevar a cosas mucho más fuertes, como a problemas psicológicos más adelante. Tenemos canciones de cómo cuando estábamos en la pandemia lo único que queríamos hacer era ir a la playa. El tema 'Trippy beach', por ejemplo, es una oda a esas ganas de sentir eso de cuando vas a la playa, agarras el carro, empiezas a sentir la brisa caliente, el olor del mar y esa humedad que hay en Panamá, todo eso está presente en el disco”.

Concierto gratuito

Esta noche de 15 de septiembre, Entre Nos tendrá un concierto gratuito para presentar el disco. La banda promete hacer un viaje musical a través de canciones como 'Trippy beach', 'Oasis', 'Risitas', 'Memorizarte' y '50 y 100'. Desde las 8:00 p.m. Funky Josh y Lil'lina abrirán el escenario de Rock & Folk en calle Uruguay.