Las cualidades de los líderes inspiradores

La gente ha estado hablando de liderazgo desde la época de Platón.

Todo el mundo está de acuerdo con que los líderes necesitan visión, energía, autoridad y dirección estratégica. Son estas cuatro características las que necesitan los líderes, según un estudio que les llevó 25 años de investigación y trabajo como consultores y empresarios, a Robert Goffee (profesor de comportamiento organizacional en la escuela de negocios de Londres) y a Gareth Jones (profesor en IE Business School)

Cuatro cualidades de los líderes inspiradores:

- Exponen cierta vulnerabilidad, revelando su accesibilidad y humanidad: Cuando los líderes revelan sus debilidades, nos muestran quiénes son, con sus defectos y virtudes. Esto puede significar admitir que los lunes por la mañana están irritables, que son algo desorganizados o incluso bastante tímidos. Exponer una debilidad genera confianza y, por lo tanto, ayuda a que la gente se sume. No necesitarán seguidores.

- Poseen capacidad para recopilar e interpretar datos blandos, lo que les ayuda a saber exactamente cuándo y cómo actuar: Los líderes inspiradores dependen en gran medida de sus instintos para saber cuándo revelar una debilidad o una diferencia. Pueden olfatear las señales en el entorno y sentir lo que está sucediendo sin que se les indique nada.

- Empatizan apasionadamente (y de manera realista) con las personas y se preocupan intensamente por el trabajo que realizan los empleados: Los verdaderos líderes no necesitan un programa de capacitación para convencer a sus empleados de que le importan. Los verdaderos líderes empatizan absolutamente con las personas que dirigen. También se preocupan intensamente por el trabajo que realizan sus empleados. En el mejor de los casos, la empatía firme equilibra el respeto por el individuo y por la tarea en cuestión. Sin embargo, atender a ambos no es fácil, especialmente cuando la empresa está en modo de supervivencia. En esos momentos los líderes solidarios tienen que dar desinteresadamente a las personas que los rodean y saber cuándo dar marcha atrás.

- Aprovechan lo que es único en ellos mismos: Capitalizan lo que los hace únicos. Aprovechar estas diferencias en grado sumo es la cualidad más importante de las cuatro mencionadas. Los líderes más eficaces utilizan deliberadamente lo que los hace únicos para mantener la distancia social.

A menudo, un líder mostrará sus diferencias al tener un estilo de vestir o una apariencia física claramente diferente, pero generalmente se distinguirá por cualidades como la imaginación, la lealtad, la experiencia o incluso un apretón de manos. Cualquier cosa puede marcar la diferencia, pero es importante comunicarlo.

Es posible que te encuentres en una posición superior sin estas cualidades, pero pocas personas querrán dejarse guiar por ti.

Esta teoría no se refiere a los resultados per se, si bien muchos de los líderes que se han estudiado y utilizado como ejemplos, en realidad obtienen rendimientos financieros superiores. El enfoque de esta investigación se ha centrado en los líderes que se destacan en inspirar a las personas: en capturar corazones, mentes y almas. Esta capacidad no lo es todo en los negocios, pero cualquier líder experimentado te dirá que vale mucho. De hecho, grandes resultados pueden ser imposibles sin ella. Espero te sirva. Luego me cuentas.

Paula Cabalén @paulacabalen

Mentora de vida y negocios

Consultora. Conferencista

www.paulacabalen.com