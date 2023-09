La Loma sigue ardiendo porque 'el país sigue vivo'

Será llevada a las tablas del Teatro La Estación que estrena el 27 de septiembre. Cedida

Hace 50 años Rafael Leonidas Pernett y Morales ganó el Premio Ricardo Miró con su obra Loma Ardiente y vestida de sol. Fue en 1973 cuando obtuvo el máximo galardón literario al contar las vivencias de los habitantes de un barrio muy popular en Loma La Pava, ciudad de Panamá.

“La loma sigue ardiendo porque se siguen produciendo [debates], por ejemplo, lo de la Minera [Panamá], unos están a favor y otros en contra. Pero todo el mundo tiene algo que decir; eso es parte de lo que se llama tener un país vivo, ferviente y viviente”, explicó a La Estrella de Panamá Pernett y Morales durante la conferencia de prensa sobre la adaptación de su obra al teatro.

Rafael Leonidas Pernett y Morales ganó el Premio Ricardo Miró con la obra 'Loma Ardiente y vestida de sol' en 1973. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Rafael Leonidas Pernett y Morales se encuentra con una de sus hijas en el salón de conferencias del Ministerio de Cultura. En el sitio está el director que llevará a Loma Ardiente y vestida de sol, Arturo Wong Sagel, a las tablas del Teatro La Estación, donde estrenará el 27 de septiembre.

Aquel precario asentamiento desapareció para ocupar edificios. No están sobre el lugar los personajes que el autor describe, ni mucho menos los problemas sociales en ese espacio terrestre, pero en otras zonas de Panamá sí.

El director de la adaptación Arturo Wong Sagel Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Esta es una gran novela, ponderó el director, ya que está en el inconsciente de las personas y en la sociedad. “Los personajes siguen representando a la panameñidad nuestra. El éxito de esta novela es que habla sobre algo muy local, puntual, pero al mismo tiempo son personajes muy universales que pueden existir en otras partes del mundo”.

Wong Sagel utilizó los momentos más importantes de la novela para la adaptación, al igual que con los personajes, que no serán llevados todos al escenario. “Esta novela tiene 86 personajes, traté de suprimir las características en un solo personaje”.

Portada de la nueva edición de 'Loma Ardiente y vestida de sol'. Cedida

Tiene además un grado de complejidad para los actores, agregó Wong Sagel. Saraí Guevara, Luis Brown, Dolly Wilson, Henry Twohy, Kathleen Moreno, Alejandro Cerezo, Cristyn Ubarte y Aarón Rodríguez, serán quienes interpreten a los habitantes de Loma La Pava.

“La obra de teatro tiene algo muy propio cuando escribo, me gusta escribir de ir al pasado al presente, del presente al pasado. Estoy con tres líneas narrativas, el presente, en el 2023. En 1990, que son estos personajes que están rememorando la loma, y está 1970. A mi me parece un reto interesante, cómo lograr plasmar esos tres universos allí y ver cómo el mundo no ha cambiado y se repiten las cosas”, detalló a este medio.

La nueva edición de 'Loma Ardiente y vestida de sol' tendrá 60 fotografías de 12 artistas locales Cedida

Sobre el mensaje el director prefirió que sea el público quien saque sus propias conclusiones, pero la problemática que se expone está latente “porque todavía siguen barriadas que no tienen agua potable, todavía siguen barriadas donde se va la luz constantemente, donde no hay pavimento. O personajes que [trabajan] del día a día. Niños que se revuelcan en la misma inmundicia donde comen, eso es la Loma. La loma sigue ardiendo”.

El tema central de Loma Ardiente y vestida de sol no es la gentrificación, pero no deja de estar presente. “Estos personajes fueron sacados de ahí con la promesa de que iban a construir un hospital. La promesa del progreso. Sí es Loma la pava. Se hicieron edificios, la obra plantea. Somos como una pelota de fútbol, el político nos patea”.

La adaptación de la obra estará junto a una exhibición fotográfica que ha sido inspirada en frases de la novela. La exposición, que estará en el Teatro La Estación, la integran 12 imágenes de los fotógrafos Alexander Arosemena, Carlos Bracho, Carlos Mora, Lorena Endara, Johana Granados, Jorge Isaac, Alfredo Martiz, Eduardo Molino, Fernando Bocanegra, Edward Ortiz, Luciano Salazar y Eduardo Vega-Patiño.

“En la selección de las fotografías, nos inspiró la idea de crear una tertulia visual entre el lector, el escritor y los fotógrafos. Buscamos una diversidad temática, fresca y artística que aportará nuevas capas de interpretación a la obra”, apuntó la hija del autor, Carolina A. Pernett.

La novela tendrá una nueva edición. A. Pernett puntualizó que la idea de hacer esta nueva edición ilustrada surge para celebrar los 50 años de Loma Ardiente y Vestida de Sol. “Si bien ya habíamos considerado proyectos de esta naturaleza, fue la conmemoración lo que nos impulsó a llevarlo a cabo en este momento especial”.

La edición tendrá 60 fotografías de 12 artistas locales “para fusionar la literatura con la expresión artística (...) La portada y contraportada han sido adaptadas con arte exclusivo en armonía con la temática de la novela en un formato elegante tamaño 26X26cm (...) brindando una perspectiva visual única a la narrativa que ha dado vida a una obra que trasciende las fronteras de la interpretación literaria tradicional. Además, es un honor contar con el prólogo escrito por el escritor panameño Ernesto 'Neco' Endara, y un glosario de la jerga panameña que enriquece aún más esta pieza literaria haciéndola exportable”, añadió.