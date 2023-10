Los 'ciclos visuales' de Marisabel Medina a través del tiempo

La muestra fotográfica es parte de la celebración del mes de la fotografía en la Alianza Francesa. Larish Julio | La Estrella de Panamá

“El poder formar parte del mundo del arte fotográfico puede ser mucho más que ver una foto en la pared o en un estante. Lo que yo hago es que invito al espectador a adentrarse en mis ciclos visuales a través de una estructura esférica, simulando el concepto de un ciclo, como si estuvieran entrando a mi psiquis y a mi vida”, así nace la exposición fotográfica 'Ciclos visuales', según la fotógrafa panameña Marisabel Medina.

La exhibición se presenta actualmente en la Alianza Francesa como parte del mes de la fotografía.

De acuerdo con Medina, esta serie fotográfica realiza una “mirada introspectiva” hacia sus hábitos visuales como fotógrafa profesional, por lo que los visitantes podrán observar escenas de fotografías tomadas en distintos momentos, pero que al estar una al lado de la otra logran conectar y convertirse en un mismo panorama.

Esto se debe a que son momentos atemporales que “dan la impresión de estar entrelazados, lo cual me ha llevado a la reflexión de entender que este patrón no es más que mi visión, reafirmando el cómo me percibo a mí misma, a través de estos momentos que no recuerdo que sucedieron, pero que ya he visto antes”.

En 'Ciclos visuales' Marisabel Medina busca una mirada introspectiva hacia sus hábitos visuales tras la cámara. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Un poco más a fondo del 'ciclo'

En 'Ciclos visuales', las fotografías de Marisabel Medina se encuentran en una estructura circular en la que los visitantes podrán dar vueltas para experimentar todo el 'ciclo' fotográfico que presenta la artista.

Para Medina, esta es una manera diferente de exhibir sus fotografías. Es la primera vez que deja que la posición final de sus fotos rija la temática de la exposición.

“Quería presentar estas fotografías de una forma un poco más diferente y se me ocurrió hacer esta estructura, ahí fue donde comenzó el prototipo, y básicamente es la raíz de la exposición”, dijo a La Estrella de Panamá.

La fotógrafa utilizó fotos de archivo de entre 2008 y 2019. Larish Julio | La Estrella de Panamá

En la exposición los visitantes podrán observar fotos del archivo de Medina, pues la mayoría de las fotos fueron tomadas entre los años 2008 y 2019, sin embargo, también hay fotografías del año pasado y este año.

Según la fotógrafa, el proceso de concepción de 'Ciclos visuales' ocurrió desde inicios de este año, mientras exploraba su archivo, y se dio cuenta de la similitud entre varias de sus fotos.

“Hay muchas semejanzas entre unas fotografías y otras, las personas, los gestos y los lugares son iguales, y fue eso lo que más me llamó la atención. Aunque yo haya estado en momentos distintos de mi vida, seguía viendo las mismas cosas, seguía entrando en estos ciclos”, explicó Medina.

Al momento de utilizar la cámara, la fotógrafa no va en busca de un concepto o alguna imagen en específico, más bien estos surgen cuando se fija en el material que ya tiene y “arma” sus exposiciones como un rompecabezas.

Esta muestra estará disponible hasta el 9 de noviembre. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Medina describe su fotografía como un espejo, por ser principalmente introspectiva, y de la misma manera sus exhibiciones tienen conceptos que parten de lo que sus fotos la hacen sentir o qué pueden decir estas de ella como fotógrafa y como persona.

“En estas fotografías el estilo o el concepto que se está trabajando no sirve de mucho si las fotografías no están una al lado de la otra, por mejores que sean. No es que sean malas, sino que el poder visual que tienen es cuando están juntas”, explicó la fotógrafa.

También destacó, que lo que quiere resaltar en 'Ciclos visuales' es el poder de la repetición y cómo su proceso fotográfico se ha mantenido siendo el mismo a lo largo de los años, de manera inconsciente.

Sobre la fotógrafa

Marisabel Medina no solo es fotógrafa, también es una artista visual y documentalista con base en América Latina.

En su trayectoria como creadora audiovisual ha podido incursionar en la dirección de cortometrajes, la fotografía conceptual y la creación de narrativas audiovisuales debido a su formación artística.

Su trabajo usualmente consiste en la “fotografía del espejo”, en la que las imágenes se componen de visiones del mundo y fragmentos de la persona en el presente.

De esta manera, el portafolio fotográfico de Medina ahonda sobre la autorreflexión y la consciencia interior de sí misma.

Actualmente, Marisabel Medina se desempeña como fotógrafa independiente y directora creativa.