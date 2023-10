Sary Corniel estrena el tema 'Qué agonía'

La artista dominicana Sary Corniel ha conquistado su espacio como proyecto femenino. Cedida

Cuando Sary Corniel era niña, se paraba en los dos dedos pulgares de los pies y bailaba “todo tipo de música o sonido que escuchara”. Es la menor de seis hermanos, a lo que atribuye lo “consentida y traviesa” que fue. Siempre tuvo inquietud por la música, participaba en todos los concursos de canto que hacían en el colegio y en algunos programas de televisión de su natal República Dominicana.

“Tras tanto insistir, decidí hacer una parada para terminar mi carrera universitaria, me gradué de licenciada en mercadeo. Luego retomé la música, hasta que una amiga me llevó a un concurso llamado la Cantante Extraordinaria en el que fui ganadora del primer lugar y quedé como parte del programa llamado 'Sábado Extraordinario”, relata la cantante a La Estrella de Panamá.

Conversa con este medio a propósito del lanzamiento del estreno de la canción Qué agonía. Esta versión merengue del tema de la artista mexicana Yuridia, cuenta con el arreglo del músico y arreglista dominicano Julio Alberto Cepeda, la mezcla y grabación de Julio Félix y un audiovisual producido por Andrés de la Cruz de Mis Perlas Films.

Con este estreno también comienza el tour 'Sary, la extraordinaria'. “A mediados de octubre estaré en Barranquilla y luego en Guayaquil (Ecuador). Espero estar pronto por la hermosa tierra de Panamá llevando nuestro ritmo para el disfrute de todos”.

Sary, como es conocida en el mundo artístico, hizo su trayectoria con la orquesta de Belkys Concepción y llegó a participar en giras internacionales con el merenguero Monchy Capricho y el grupo Klibre. “También formé parte de Guarionex y su orquesta Kalibre, Monchy Capricho y el salsero Pedrito Lama. Participé en el programa de televisión 'Es temprano todavía'.

La artista dominicana ha conquistado su espacio como proyecto femenino. “La aceptación del público ha sido increíble, a pesar de ser mujer, digo así porque mayormente este género lo domina el hombre, pero el público me lo he ganado gracias a Dios y a mi empresa As Creativa y a mi mánager Ángel Sánchez por creer en mi talento y apostar por lo que se está haciendo y logrando”.

Dentro de sus próximos proyectos están cantar algunos otros géneros “sin salirme del merengue, teniendo una colaboración con el Pablo Montero, famoso actor y cantante mexicano. Además, con un destacado y amado por muchos, el bachatero Elvis Martínez”.

El empresario y productor ejecutivo de AS Creativa, Ángel Sánchez, afirma en un comunicado de prensa que se está trabajando arduamente en la proyección nacional e internacional de la carrera como solista de Corniel. “Es una artista carismática y un ser humano extraordinario que llegó para conquistar a las masas. Estamos trabajando para que el público, dentro y fuera de República Dominicana, disfrute de esta impactante propuesta”, dice Sánchez.