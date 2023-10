Un teatro para toda la comunidad en Panamá

Fachada del Teatro Guild de Ancón Dayana Navarro | La Estrella de Panamá

El clásico 'El sí de las niñas' de Leandro Fernández de Moratín fue presentado en el Teatro Guild de Ancón bajo la dirección de Dayana Moreno hasta este 7 de octubre. Unos meses atrás, 'La ilusión del maniquí', la primera puesta en escena protagonizada por Alí Dakini, un panameño trans también se llevó a las tablas del teatro más viejo en operación continua en Panamá.

Pero este centro cultural ha servido de plataforma para otros tipos de contenidos artísticos, como el performance 'Juba', de la primera compañía dedicada a la especialización del tap, Panama Tap Company. El Teatro Guild de Ancón cumple 73 años al servicio de la industria actoral en Panamá.

Más allá de todas las actividades que se han realizado en el sitio, “el principal legado del Teatro Guild de Ancón es haber creado un ambiente comunitario donde la gente puede venir y aprender. Aquí no se le dice no a nadie (...) Me gusta ese relevo generacional en el cual un grupo de personas entran y se les enseña. Luego, estos son los que enseñan a las próximas [generaciones]. Así ha subsistido”, resalta Giancarlo Benedetti, presidente de la junta directiva de la también organización sin fines de lucro.

“El teatro Guild es un teatro comunitario, más que un teatro profesional. Eso quiere decir que hay una comunidad que gira en torno al teatro, y se hacen actividades para realzar la comunidad”, añade Benedetti durante una entrevista con La Estrella de Panamá en el green room del teatro.

Parte interna del Teatro Guild de Ancón Dayana Navarro | La Estrella de Panamá

Historia de un referente

El Teatro Guild de Ancón tiene sus inicios en Colón durante los años '40. Un grupo de familias incluyendo las familias 'Lindo', 'Motta' y 'Fidanque' estaban interesados en hacer teatro en inglés. Durante esa época se reunían en el patio de la casa de Alberto Motta, allí montaban las obras y la gente las iba a ver. Hacia finales de la década de 1940, viendo ellos el interés en el teatro en inglés decidieron formalizar y fundar el teatro oficialmente en la ciudad de Panamá. El Panama Railway Company les donó el edificio 429 en las faldas del Cerro Ancón, el cual transformaron en un teatro, explica el también guionista y director de teatro.

“A través de su larga historia, 73 años, por el Guild han pasado muchas personas que encontraron un lugar para explorar sus pasiones y expresiones artísticas, aprender, y luego salir hacer a grandes cosas tanto a nivel nacional como internacional. Localmente podemos destacar a Bruce Quinn quien hoy en día es conocido como el padre del teatro musical panameño por todo lo que hizo para avanzar el teatro musical en Panamá. Bruce llegó al Guild a principios de los años '60, para inicialmente aprender a diseñar y construir escenografía. Estando en el Guild descubrió, aprendió a dirigir y se enamoró del teatro musical”, destaca.

A nivel internacional se puede mencionar a John Aniston, quien era un oficial de inteligencia en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, y en 1956 llegó al Guild donde aprendió actuar y dirigir por primera vez y, en efecto, terminó actuando y dirigiendo obras ese año. Él eventualmente regresó a Estados Unidos, se salió de las fuerzas armadas y decidió seguir su sueño de ser actor lo cual lo llevó a ser una gran estrella de la televisión americana. Eventualmente tuvo a su hija Jennifer Aniston, agrega.

Giancarlo Benedetti, presidente de la junta directiva del Teatro Guild de Ancón Dayana Navarro | La Estrella de Panamá

Otro ejemplo es George Scribner, quien nació y creció en Panamá. En el Guild aprendió a dirigir por primera vez. Luego se fue a Estados Unidos para perseguir su sueño de convertirse en un animador en Disney Animation. Scribner trabajó como animador para Hannah-Barbera y luego cumplió su sueño al ser contratado por Disney inicialmente como animador, luego llegó a dirigir películas animadas para Disney y eventualmente se convirtió en un Disney Imagineer. Llegó a dirigir películas animadas para Disney como The Prince and the Pauper, Oliver and Company y The Lion King, destaca Benedetti.

“El Guild tiene 73 años sirviendo a la comunidad teatral de Panamá y creando lazos entre personas de distinta procedencia. Por su escenario han pasado personajes nacionales de la talla de Rodrigo Portuondo, Adolfo Arias, Eduardo Frangias, Isabel de Nachio, Maritza Diez de Morales, Rubén Blades, Carlos Williams y Edwin Cedeño; además de Pat Quinn, Sarah Knapp, Martin Halpern, Catherine Hopkins, Robert Loggia, y Rick Belzer por parte de su legado americano”.

Nada está escrito en piedra

El Guild fue fundado por el interés de sus fundadores en tener un espacio para hacer y promover el teatro en inglés. El Guild al ser una organización sin fines de lucro tiene una constitución que rige la organización. Hacer teatro en inglés era tan importante para los fundadores que pusieron el requerimiento en la constitución de que todas las obras que se realizarán tenían que ser en inglés, explica Benedetti.

La presentación de 'Juba' de Panamá Tap Company. Od Films

En el 2017 la junta directiva del Guild, detalla Benedetti, se enmendó la constitución para quitar el requerimiento del idioma inglés. Esto quiere decir que todas las obras que se hicieron de 1950 al 2017 fueron todas en inglés. Pero del 2017 en adelante se abrió el panorama para realizar obras en español u otros idiomas.

“Habiendo dicho eso, a pesar de que se ha abierto el panorama a otros idiomas, el inglés y las obras en inglés siempre serán una parte del ADN del Guild. Me parece importante también recalcar que los panameños se deberían sentir orgullosos, porque son pocos y cuidado que el único país en Latino América el cual puede decir que tiene un teatro con tantos años de trayectoria e historia en un idioma distinto al idioma nacional”.

En su larga historia se han presentado todo tipo de obras en el Guild. Para Benedetti, más que destacar las obras, considera que “ciertas personas de renombre comenzaron sus carreras en el Guild y las obras que ellos realizaron son memorables por el hecho que esas personas las llevaron a escena. Por ejemplo, Bruce Quinn realizó Sound of Music, South Pacific, etc, que son musicales grandes que hoy en día se han hecho muchas veces en Panamá, incluyendo varias veces por el mismo Bruce, pero las primeras puestas en escena de esos musicales en Panamá fueron en el Guild en los años '60 y '70”.

Sobre la pandemia, Benedetti puntualiza que al igual que todos los teatros de Panamá, la pandemia “pegó fuerte al Guild. Nos costó, pero hicimos la transición a hacer y presentar obras por internet. Presentamos un total de 3 obras por internet 'Austin Powers', 'Hand to God' y el 'Christmas Mash-up'. Fue un proceso de aprendizaje pero al final logramos montar estas 3 producciones en línea”.

Retos

Al ser un teatro comunitario, el Guild subsiste por medio de la comunidad que lo rodea. Esta comunidad de voluntarios son los que proponen proyectos y los hacen realidad con todos sus esfuerzos. Mantener y crecer esta comunidad es importante para que el Guild siempre exista. Es un reto que la junta directiva siempre tiene presente, puntualiza.

“Tenemos muchos planes a corto, mediano y largo plazo. El primero y más importante es que el Guild continúe y se mantenga activo con nuevas propuestas y personas involucradas por 73 años más. Buscar expandir la comunidad del Guild tanto de la gente que participa en ella como voluntarios en el teatro como la audiencia que viene apoyar todos nuestros proyectos”, sostuvo.

Algunos proyectos que tienen en la mira “para mediano y largo plazo, te puedo mencionar que nos encantaría arreglar toda el área de estacionamiento y para esto nos encantaría el apoyo del gobierno, ya que lo compartimos con nuestro vecinos la DIJ y el Órgano Judicial. También nos gustaría recaudar suficientes fondos para poder comprar el terreno donde está el teatro, ya que el gobierno es el dueño y el Guild paga un alquiler”, concluye.

La próxima semana el Teatro Guild de Ancón presentará la obra 'Esposa del General', una producción de La Ruta Centroamérica Teatral que está de gira por América Latina, y su parada en Panamá, será en el Guild.