Empowoman 2023, un día dedicado al empoderamiento femenino

Parte del equipo de Pcardigans, organizadores del Empowoman Cedida

La segunda edición de Empowoman será este sábado 21 de octubre. El evento pretende resaltar la importancia del empoderamiento femenino y la equidad de género, abriendo conversaciones cercanas en las que se comparten dudas, anécdotas e incluso vulnerabilidades. Además busca impulsar la creación de un sistema de soporte entre las mujeres.

La actividad reunirá a mujeres lideresas, quienes brindarán charlas y conversatorios sobre temas relacionados con el desarrollo integral de la mujer, como cinta rosada, emprendimiento, deportes, maternidad, belleza, abundancia, finanzas y bienestar integral. “Con esto prometen impulsar el reconocimiento y valor femenino a fin de accionar en el cumplimiento de sus sueños”, explicó la agencia de comunicaciones organizadora del evento, Pcardigans, en un comunicado.

AGENDA 2023 10:30 a.m. Bienvenida 10:35 a.m. Apertura institucional -Fundación de Ciudad del Saber - Canal de empresarias: Ani Rodríguez, Larú Linares y Marlene Cisnero 11:20 a.m. Herramientas para abrazar la vida: Leslie Ducruet, Marsha Diaz y Marisela Moreno 12:10 a.m. Mujeres que cambiaron su historia con el deporte: Joselin Pinto y Nicolle Ferguson 1:00 p.m. Inspiration break con Everlast 1:20 p.m. Emprende sin miedo y acciona con pasión: Lía Leottau y Cuquita Arias 2:10 p.m. La otra cara de la maternidad: Astrid Quirós, Demi Becerra y Carla Severino 4:10 p.m. Inspiration break con Loreal 3:20 p.m. El manual de una mujer que todo lo puede: Carina Altamirano y Sasha Nikyta 4:10 p.m. Inspiration break con Eucerin 4:30 p.m. Mujer domina tu dinero: Claudia Donoso y Elizabeth Sánchez 5:05 Banistmo: Aimee Sentmat 5:55 p.m. El milagro de la vida: Daniela Álvarez

Empowoman tendrá un espacio a micrófono abierto para que los asistentes puedan contar anécdotas y hacer preguntas. El evento es para todo público y gratuito. “Se promueve un mensaje real y práctico donde el verdadero empoderamiento de la mujer no tiene etiquetas, sino que es a través de la educación, herramientas y consejos. Las asistentes pueden conectar con una gran comunidad de mujeres que les motiven a descubrir su mejor versión”.

El día dedicado al emporderamiento femenino es este sábado 21 de octubre a partir de las 10:30 a.m. en Multiplaza Mall, en la plaza del Sol.

La inscripción gratuita es a través de la página web proyectocardigans.com. En las redes sociales de @empowomanlatam y @pcardigans se puede encontrar más información.