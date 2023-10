Mamografía, la mejor herramienta para detectar el cáncer de mama

El cáncer de mama se posiciona en cuarto lugar como causante de más muertes durante 2021, con 285 muertes. .Shutterstock

Hacerse el autoexamen para percibir alguna protuberancia extraña en el seno es recomendable para detectar una patología como el cáncer de mama, sin embargo, cuando se localiza este tumor mediante esa estrategia, se da en una etapa avanzada, hasta inclusive una metástasis.

Esta es la postura del ginecólogo obstetra y coordinador de la sección de Colposcopia de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, Alfredo Beitía. El nódulo –masa que puede ser maligna– detectado por una mamografía de rutina podría ser entre 0,5 a 1 centímetro. Mientras que un nódulo detectado por un examen médico regular es de 1 a 2 centímetros, aseguró el galeno.

Beitía advirtió que un nódulo detectado con la práctica del autoexamen es de 2 centímetros. Y un nódulo encontrado accidentalmente es de 3,5 centímetros. Es decir que la efectividad del autoexamen para reducir la mortalidad no ha sido establecida, pero el mismo conciencia a la mujer para efectuar su control médico, reiteró quien también es miembro del Comité Internacional de Ayuda Humanitaria de la Sociedad Americana de Colposcopia.

Shariel Saldaña directora técnico científica de la Asociación Nacional Contra el Cáncer (Ancec). María A. Carrasquilla R. | La Estrella de Panamá

El cáncer de mama se posiciona en el cuarto lugar como causante de más muertes durante 2021 con 285 muertes (279 mujeres y 6 hombres). Le antecede el cáncer de colon, de recto y de ano (350), estómago (329) y de próstata (321), de acuerdo con las estadísticas del año 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Cuando las mujeres tienen 40 años –edad recomendada para hacerse la prueba– se hacen una mamografía. El ginecólogo les recomienda también que se hagan un ultrasonido mamario. Pero ellas no regresan con el ginecólogo. El siguiente año vuelven a hacerse los estudios y se hacen solo el ultrasonido. Se hacen el ultrasonido, a veces, hasta 10 años seguidos, con esto pensando que se están haciendo la prueba de detección apropiada, pero la realidad es que no. La prueba de detección es la mamografía, aclaró Shariel Saldaña, directora técnico científica de la Asociación Nacional Contra el Cáncer (Ancec).

Esta situación se ve en todos lados, añadió Saldaña. Inclusive muchas veces a Ancec llegan pacientes sin referencia que quieren el ultrasonido directamente. Es por ello que Ancec es estricto y se prefiere que vengan con una referencia. “Lo más importante que queremos destacar a la población, es que la prueba de detección temprana del cáncer, es la mamografía. Si necesitas un ultrasonido mamario es porque el médico te lo recomendó o porque después de que te hiciste la mamografía, se te recomendó ese paso, o sea, no son sustituibles”, remarcó durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

El ginecólogo obstetra y coordinador de la sección de Colposcopia de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, Alfredo Beitia María A. Carrasquilla R. | La Estrella de Panamá

Hay una falsa creencia de que con el autoexamen es suficiente. No se palpan nada, pero a los 50 años de edad, se preguntan por qué tienen cáncer. “Pero, ¿te hiciste una mamografía en algún momento a partir de los 40 años? Una cosa no quita la otra. Recomendamos hacer el [auto]examen de mama para que las mujeres jóvenes puedan notar cambios antes de que les toque en la fecha estipulada. Y si noto un cambio, lo más importante es ir al ginecólogo o al médico general para que les indique qué tienen que hacer, y de acuerdo con lo que diga el médico le dirá si tiene que hacerse un ultrasonido o una mamografía”.

Incluso, tener implantes mamarios no es un impedimento para realizarse la mamografía. El implante de mamas no aumenta el riesgo de tener cáncer de mama, actualmente son seguros. Pero las personas tienen la falsa concepción de que por tener implantes no pueden hacerse la mamografía y es totalmente falso, subrayó Saldaña.

Es muy necesario, de acuerdo con la especialista, acudir al ginecólogo o médico de cabecera para que este le haga los análisis pertinentes para saber cuáles son los factores de riesgo que pueden influir para presentarse un cáncer de mama. Es decir, si la persona tiene un familiar en el primer grado de consanguinidad que haya presentado este tumor. Además, es importante tener un médico de cabecera para que tenga un control de todos los exámenes que se haya practicado. Muchas veces, agregó, acuden a donde un médico y posteriormente acuden a otro, sin que el mismo tenga el historial médico de la paciente.

“Las campañas que se hacen en octubre se enfocan en el autoexamen de mama. Pero uno de los mensajes clave es que el autoexamen de mama funciona para crear conciencia y empoderamiento de nuestro cuerpo, y saber si hay algún cambio en él. Pero el autoexamen de mama no te detecta el cáncer que realmente puede ser curable, es por eso que si yo no me palpo nada, no quiere decir que no tengo que ir a hacerme la mamografía, o sea, siempre debe hacerse la mamografía. Esta es la ecuación”, concluye.

Sobre los factores de riesgo, el ginecólogo Alfredo Beitía detalló que se encuentran la edad, historia familiar, la diabetes, consumo de alcohol, pobre condición cardiovascular, entre otros.