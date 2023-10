Ytsel Vega cumple su sueño de vida en 'A pulso'

'A pulso' es la primera exposición de la artista, quien confiesa que tener su propio espacio visual siempre ha sido su sueño. Cedida

'A pulso' es el nombre que consagra la primera exposición de Ytsel Vega, quien en su octava década de vida se abre paso en el mundo de las artes panameñas. Su pasión por la geometría queda plasmada en las piezas que ahora se exponen en la galería Díptico Art Studio & Gallery hasta finales del próximo mes.

Al conversar con La Estrella de Panamá, la artista le cuenta al diario que esta exhibición se trata de un sueño que había tenido toda su vida, sin embargo, no había podido hacer realidad hasta ahora, a sus 86 años.

“Yo estaba ocupada en educar a mis hijas, estaba ocupada con mi esposo, en la casa, con las tareas domésticas y aproveché para comenzar a pintar cuando mis hijas se fueron a estudiar a los Estados Unidos y quedé yo sola con mi esposo, ahí fue cuando yo comencé a realizar mi sueño”, comentó.

Más de 20 cuadros componen la exhibición. Cedida

Sin embargo, Vega empezó a tener interés en el arte desde muy temprano en su vida, según cuenta, este amor por la disciplina es heredado de su madre, quien también se dedicaba a pintar y dibujar en su tiempo libre.

“Yo toda mi vida he tenido esa intención en mi cabeza de pintar desde chiquita. Soy una persona común y corriente, pero el arte me ha gustado toda la vida, tengo siempre en la cabeza la idea de pintar. Cuando era pequeña y me daban lápices de colores, eso era para mí lo más precioso de este mundo, porque lo que más me gustaba pintar”, dijo la artista panameña.

Desde pequeña empezó a experimentar en el dibujo y la pintura, pero no fue hasta 1988, luego de haber trabajado por anos en una empresa de agrimensura fundada por su padre, a los 51 an~os se apuntó a clases de dibujo y pintura en la Universidad de Panamá (UP) y en el Centro de Arte y Cultura del Ministerio de Educación (Meduca), en la que recibió los básicos de las artes visuales.

Ytsel Vega dedicó de seis a ocho horas al día para la creación de sus obras.

Casi una década después, en 1996, acompañando a su esposo en una asignación internacional, entró en la Escuela de Bellas Artes de San Miguel de Allende, en México, siendo esta una experiencia que cambió su vida para siempre y elevó sus dotes artísticas.

Líneas perfectas

En 'A pulso' la artista presenta una veintena de cuadros que realizó entre los años de 2017 y 2021, en estos utiliza una técnica de lienzo en óleo y la expresión de abstracción geométrica.

'A pulso' estará disponible en Díptico Art Studio & Gallery hasta noviembre. Cedida

Desde sus inicios en las artes, Vega demostró una gran pasión por las proporciones geométricas, lo que se ve reflejado en su obra de manera recurrente. De esta manera, la artista expone un plano topográfico, la sinuosidad de las formas orgánicas, que entran en diálogo con la rigidez y la estructura de la geometría. Esta exhibición se enfoca especialmente en esta línea de trabajo.

“Todo lo que todo lo que uno hace está regido por la geometría, así como todo lo que uno ve, los ángulos, los rectos, los círculos, los rectángulos, todos los objetos de un lugar están regidos por la geometría. Incluso grandes obras de la humanidad, como nuestras pirámides de Egipto, son producto y están regidas con el tiempo por la geometría”, explicó Vega a este medio, al hablar de su inspiración en las figuras geométricas.

A mediados de la década del 2010, la artista empieza a enfocarse en la apreciación de la relación entre las figuras geométricas, y la reducción de las paletas de color, que en algunas ocasiones minimiza tonos como el blanco, el negro y un tercer color que termina por constituir el sentido emocional de sus piezas visuales.

La exposición se enfoca en la geometría, una de las pasiones de Ytsel Vega. Cedida

Sus configuraciones son progresiones formales que pueden tanto girar alrededor de la idea del círculo, como navegar en un plano cuadrado o rectangular. El dibujo inicial de estas obras se compone con la ayuda de instrumentos, la pintura final es realizada pacientemente a pulso, ahí la razón de ser del nombre de esta exposición.

Vega compartió un poco más de su proceso con 'La Decana', mencionando que para llevar a cabo estos cuadros dedicaba entre seis y ocho horas al día, cuidando el uso de las líneas y el secado de las mismas para poder crear imágenes geométricas perfectas. Todo esto hecho en el comedor de su propia casa, pues confesó no contar con un estudio para pintar.

La curaduría de 'A pulso' estuvo a cargo de Reinier Rodríguez, de Menú Creativo, quien junto a la artista se dedicó a gestar la selección de las obras entre más de 100 que había acumulado Vega durante sus inicios en la pintura hasta el momento. Actualmente, Ytsel Vega sigue pintando y adelantó a este medio que su siguiente exposición será dedicada a las flores y la naturaleza, otra de las pasiones de la artista, que ha plasmado en sus cuadros desde sus inicios en las artes visuales.