El respeto a los símbolos patrios con o sin ley

Se prohíbe quemar en público o tratar en forma irrespetuosa o irreverente banderas de cualquier clase o material, como burla o en señal de protesta. Shutterstock

En redes sociales circula un video de un agente Lince de la Policía Nacional que patea, pisotea y arroja a la basura una bandera de Panamá. La acción, que generó indignación entre los ciudadanos por el sentimiento de respeto hacia los símbolos patrios, podría resultar en la destitución del policía.

La Ley 2 del 23 de enero de 2012, que reforma la Ley 34 de 1949, adopta como símbolos de la nación, la bandera, el himno y el escudo, y reglamenta su uso. Pero, ¿de no existir una norma que regulara el uso de los símbolos patrios, los ciudadanos tendrían el mismo respeto?

“La forma mediante la cual se asumen los valores implícitos en los símbolos patrios son variados. Son banderas de lucha; también, meras formalidades para otros. La profunda crisis en la actual coyuntura muestra lo variado de las identificaciones, al igual que su uso. Nuestra bandera aparece como capas, en gorros, en la vestimenta, como maquillaje, etc. El himno aparece siempre, como parte del ritual en actos de cohesión grupal. Todos estos usos son legítimos”, responde a este medio el sociólogo Enoch Adames.

Para el experto “los símbolos patrios son símbolos de identidad, construyen intersubjetividades de pertenencia. De un 'nosotros' que constituye una colectividad que comparte historia, costumbres y propósitos comunes. En ese sentido, configura emociones, formas de representación y de identificación variadas. Significa que pueden ser practicados de múltiples formas. Sin embargo, la expresión última de defensa y permanencia de los símbolos patrios es el Estado-nacional”.

El sociólogo también explica que “cuando sectores de la sociedad, a través de sus movimientos sociales, se sienten agraviados por acciones u omisiones del Estado o grupos de poder, recurren a los símbolos patrios. Es la bandera, el escudo y el himno nacional los que aparecen como los emblemas de afirmación del grupo y de legitimidad de sus luchas. Es lo que vemos hoy, en las multitudinarias movilizaciones contra el contrato ley, y por un desarrollo de país sin minería”.

PROHIBICIONES DE USO DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS La Ley 2 del 23 de enero de 2012, que reforma la Ley 34 de 1949, adopta como símbolos de la nación la bandera, el himno y el escudo, y reglamenta y establece prohibiciones en cuanto a su uso. Incumplir las normas podría provocar multas que van desde los $200 hasta los $5.000. Se prohíbe quemar en público o tratar en forma irrespetuosa o irreverente banderas de cualquier clase o material, como burla o en señal de protesta, al igual que las banderas de otras naciones y de organizaciones internacionales reconocidas por la República de Panamá. Se prohíbe incorporar sobre la bandera y el escudo o la letra y/o partitura del himno algún elemento gráfico sea o no comercial o estos sobre otros elementos. Se prohíbe mantener en uso banderas manchadas, sucias, desteñidas o rasgadas, o que estén viejas o estropeadas en cualquier forma, así como darles a estas un uso distinto al que les corresponde según lo establecido en la ley. Se prohíbe el uso, la interpretación o representación de cualesquiera de los símbolos de la nación en cantinas, cabarets, clubes nocturnos, salas de bailes, sitios de juego de azar, casas de prostitución o sitios de ocasión y otros establecimientos semejantes. Asimismo la interpretación del himno nacional, total o parcial, en los sitios señalados. Se prohíbe que los logotipos y marcas de fábrica contengan la representación de algún símbolo de la nación de acuerdo con la Ley 41 de 1995 (Convenio de París, artículo 6). Las empresas privadas no podrán utilizar en sus uniformes ni logotipos los símbolos de la nación ni parches de bandera. Se prohíbe a las personas y a las entidades públicas o privadas utilizar los símbolos de la nación como recipiente para cubrir otros objetos o como soportes de ellos. Se prohíbe tocar o reproducir el himno nacional o parte de él como propaganda, incorporado a otras producciones o en ritmos o estilos diferentes del original. También se prohíbe el uso de estandartes o banderas de entidades públicas y privadas junto a la bandera nacional, salvo que se ubique en el extremo opuesto del mismo recinto. En una sala de banquetes, eventos o conferencias con mesa principal y podio al frente, la bandera siempre estará en el extremo izquierdo del observador, y el podio se colocará de tal manera que quien lo use no pase por delante de la bandera o la oculte con su presencia. Estandartes, banderas provinciales, distritales, banderolas y estandartes no oficiales se agruparán del lado contrario (derecho) a donde esté la bandera, guardándoles igualmente respeto.

Para el historiador Rommel Escarreola, la ley “lo que hace es reglamentar el uso de los símbolos en una forma correcta y protege, en cierta forma, su identidad y la memoria histórica. Hay países desarrollados que tienen leyes más rígidas que esta, y no la conocen o no la respetan”.

Escarreola añade que “en Panamá no se prohíbe usar la bandera, lo que sí hay es una reglamentación en cuanto a los colores, el diseño y dónde la vas a utilizar. ¿La puedes utilizar en tu casa? Sí. ¿La puedes utilizar en tu almacén? Sí. Pero lo que no puedes hacer es vender un carro y ponerla como si estuvieras vendiendo la bandera también. Eso no es correcto”.

En cuanto al himno nacional, el historiador destaca que es “un himno marcial, de guerra, que tiene un compás de cuatro por cuatro, y en ocasiones han cambiado el ritmo, entonces le quitan la esencia, lo que nos identifica”.

De no haber ley, “sí existiera el mismo respeto por los símbolos patrios”, afirma Escarreola. Rememora que Panamá tuvo un “enfrentamiento con las tropas norteamericanas en 1964. Muchachos de 17 años se enfrentaron con el ejército más poderoso del mundo, porque no querían izar la bandera panameña. Así que no, no creo que se pierda. [Si no hubiese ley] se crearía es una confusión de cómo utilizarlos”.

El sociólogo Adames opina que “la regulación de los símbolos patrios solo debe preservar su diseño o forma simbólica, como manifestación material de valores sustantivos de pertenencia e identidad. Con todo, la manera mediante la cual se asume, se incorpora o practica la identificación con los símbolos de la patria, está en directa relación con la pluralidad étnica cultural, al sentido de pertenencia y a la forma mediante los símbolos dan espacio de pertenencia en la nación, como pluralidad colectiva”.