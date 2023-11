Sociedades ejemplares

¿Existen en un mundo sumido en problemas muy graves sociedades que muestran que puede haber un futuro diferente? La respuesta es afirmativa y referiremos algunos ejemplos.

Islandia, igualdad de género

De acuerdo a la ONU, Islandia es el país número 1 en igualdad de género. Las mujeres tienen casi similares derechos a los hombres. El 24/11/75 fue el punto de transición de una sociedad con brechas de género significativas a una igualitaria. Se llevó a cabo un paro general de todas las mujeres para reclamar la igualdad plena de género. Dejaron de cumplir sus tareas en todos los campos. No se hicieron presentes en sus trabajos y dejaron a cargo de los hombres la economía del cuidado. La huelga incluyó a las pocas mujeres ministras y parlamentarias. Estas últimas eran en aquella época solo el 3% de los integrantes del congreso. El gigantesco movimiento que culminó en esta medida sin precedentes detuvo el funcionamiento del país y fue parte de la lucha mundial por superar la discriminación de género que continua en buena parte del planeta. Ella continua en los mercados de trabajo, la participación política, en los altos niveles gerenciales, y en los estereotipos culturales y educativos que transmiten machismo e inferiorizan a la mujer.

Estos cambios tan trascendentales en Islandia significan un grado superior de transformación cultural. Al distribuirse las labores de la economía del cuidado por partes iguales y eliminarse las discriminaciones, la mujer ha podido aportar a pleno sus ingentes potencialidades, aumentando el producto bruto, y la calidad de la sociedad. Hace tiempo viene señalando el premio nobel de economía Amartya Sen, que el relegamiento de la mujer además de una injusticia ética crea una subutilización en gran escala de sus capacidades. Ello es una pérdida neta de grandes proporciones para las naciones. Con frecuencia se hace referencia en la sociedad a las tareas de las mujeres, gestionando y cuidando el hogar como que se trata de mujeres que no hacen nada o poca cosa. Ello se expresa entre otros aspectos en que es trabajo no pagado y en que no aparece computado en las cuentas nacionales. El eminente urbanista Manuel Castells dice que “si las mujeres que no hacen nada dejaran de hacer esa nada, todas las ciudades que conocemos dejarían de funcionar”. El caso del paro general de mujeres en Islandia lo mostró categóricamente.

Dinamarca, energía limpia y desarrollo humano

Dinamarca figura entre los primeros puestos de las tablas mundiales de esperanza de vida, desarrollo humano, igualdad, felicidad, equilibrio climático, y otras. Ha casi eliminado la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Es una sociedad democrática muy activa y participativa. La muy premiada serie “Borgen” que documenta la vida cotidiana de una de sus primeras ministras asombró con sus altísimos niveles de transparencia, integridad y ética que muestra en el comportamiento cotidiano de sus dirigentes políticos y sociales. Una tercera parte de la energía que utiliza es eólica. Es el mayor productor de dicha energía en el planeta. Ha creado un polo de desarrollo educativo para los niños con sus célebres legos que hoy se utilizan en todo el planeta. Termina de sumarles una nueva generación tecnológica de robots para apoyar la enseñanza en el aula. Recientemente inventó una píldora que permite combatir eficientemente la obesidad. La empresa dinamarquesa que lo lanzó es la que cotiza más alto actualmente en la bolsa del mundo.

Son dos sociedades que con su empuje y logros, muestran que un mundo mejor es viable. Su motor central es la práctica permanente de altos valores éticos, la justicia social y la concertación.