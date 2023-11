La directora Ana Endara: "Hay necesidad de hablar de política en el cine latinoamericano"

Confiesa que, aunque “el cine no le da para vivir”, cada proyecto que realiza le deja “una semilla o una pregunta sin responder” que la “mantiene” con ganas de seguir creando

Tras rodar cuatro documentales y una película de ficción que está por estrenarse, la directora panameña Ana Endara se encuentra en Madrid como jurado de la competencia internacional del Festival Cine por Mujeres, donde cuenta en una entrevista con EFE que en el cine latinoamericano “hay una necesidad de hablar de política y de temas sociales”.

La cineasta panameña Ana Endara posa durante una entrevista con EFE en la Casa de América en Madrid. EFE

"Hay una preocupación o una necesidad de hablar de los temas políticos, sociales, de poner una postura sobre lo que acontece en nuestros países", analiza la panameña, quien valora la propuesta de dos películas latinoamericanas participantes en la selección internacional del festival.

Así, se refiere a “El Eco” (2023) de la directora méxico-salvadoreña Tatiana Huezo (1972) y “La memoria infinita” (2023) de la chilena Maite Alberdi (1983), que compitieron con otras diez cintas en la sección internacional entre las que salió ganadora la británica "How to have sex" de Molly Manning Walker.

"El Eco" se llevó una mención especial del jurado de esta edición del festival que concluye mañana domingo en Madrid y cuyas proyecciones ocurrieron en el Círculo de Bellas Artes, la Casa de América, la Fundación Casa de México en España, la Casa Árabe, la Sala Berlanga, Cine Estudio del CBA y la Cineteca de Madrid.

"Querido Trópico", su primera ficción

A través del cine documental, Endara lleva más de 16 años explorando la esencia de su país, pues todas sus cintas están rodadas en suelo panameño.

“Siento que mis películas son un retrato de Panamá y reflexionan sobre los diferentes aspectos de haber vivido, nacido y crecido ahí”, apunta.

Confiesa que, aunque “el cine no le da para vivir”, cada proyecto que realiza le deja “una semilla o una pregunta sin responder” que la “mantiene” con ganas de seguir creando.

Así le sucedió con “Querido Trópico”, la que será su “primera ficción” y la que dice “es la semilla” de lo que le dejó su último documental “Para su tranquilidad haga su propio museo” (2021).

Aclara que todavía “el nombre es tentativo” y que este “es un proyecto con el que sale de su zona de confort”, porque para ella hacer ficción es algo “muy distinto” al género documental.

En esa misma línea, comenta que es “la primera vez que trabaja con actrices profesionales”, y adelanta que este filme -que espera estrenar en el primer semestre de 2024- está protagonizado por las actrices colombiana Jenny Nava y la chilena Paulina García.

Las reivindicaciones en su país

Endara lamenta no poder estar participando estos días de las multitudinarias protestas en contra de la firma de un contrato del Gobierno el pasado 20 de octubre con la minera canadiense FQM.

Pero aunque no puede acompañar las marchas, porta una camiseta que lleva escrita la consigna “Panamá sin minería”, que le permite hablar en este festival “de lo que está ocurriendo en su país” y no solo de sus películas.

“La extracción minera en Panamá es un absurdo por lo pequeño y verde que es, se lo van a acabar”, confiesa con un gesto de preocupación y, entonces, se pregunta: “¿qué país vamos a heredar?”.

“Queremos que esa ley se declare inconstitucional y que se vaya la extracción minera del país, pero antes de irse deben subsanar todo el desastre ecológico que han hecho con los proyectos que ya tenían”, zanja.