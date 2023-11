Javier Alvarado: ‘Me divertí mucho haciendo metapoesía’

Javier Alvarado suma otro galardón a su lista de premios. Hace poco obtuvo el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró sección Poesía con el poemario ‘Paul Celan se arroja al Sena 1970’.

El poeta panameño Javier Alvarado. Cedida

“Es un homenaje a Paul Celan. En un libro anterior, ‘Dolorosa primavera de las hermanas de Kafka’, le dedico un poema y sentí luego que podía desarrollar más y me dediqué a investigar sobre su vida y escribí el libro 'Paul Celan se arroja al Sena 1970’”, explica Alvarado.

El poeta panameño decidió escribir sobre Paul Celan porque, confiesa, un hecho importante fue su centenario en 2020, año de la pandemia. Durante este lapso de tiempo tuvo todo el tiempo para leer antologías, traducciones, testimonios, su poesía reunida y eso le atrajo. “Hay escritores y personajes que me atrapan y tengo que volcar todo eso en el papel para hacer una especie de catarsis”, agrega.

Alvarado detalla que quedó “muy satisfecho” con el fallo pues le correspondió un jurado al cual considera “excelentísimo”. En esta edición, el jurado estuvo integrado por Carmen Ollé (Perú), Basilio Belliard (República Dominicana) y Giovanna Benedetti (Panamá).

“Poseen una gran cultura y han podido ver en todo el ejercicio de sus carreras la tradición clásica y las nuevas tendencias con el lenguaje", dijo sobre el jurado. Sobre su obra, comentó, "me divertí mucho haciendo metapoesía”.

En el fallo, el jurado resalta que ‘Celan se arroja al Sena 1970’ es un texto “terso e intenso construido sobre un espacio poético con recreaciones literarias novedosas y sugerentes valiéndose del recurso de la intertextualidad y la metapoesía y haciéndose traducciones imaginarias de textos de la vida y obra de Paul Celan y de otros escritores canónicos”.

Pocas oportunidades

Javier Alvarado cuenta que el día que se enteró de la noticia; por la mañana, estuvo acompañando a un querido tío que salía del hospital después de una larga estancia. Fue luego a la Capilla del Santísimo de la Iglesia Cristo Rey y dio gracias por la salud de su tío y pidió por el boleto de un viaje largo para el sur para ir al Uruguay y a la Argentina y, también pidió por el Premio Nacional de Poesía Ricardo Miró.

“Soy un poeta que se ha dedicado a escribir de lleno, apostando todo por la literatura. Me ha sido difícil entrar como docente a la Universidad de Panamá. Conversé hace unos años con su actual rector para la posibilidad de un trabajo; ya que la Universidad posee muchas otras posiciones y no se me dio la oportunidad; igual ha pasado con rectores, vicerrectores de administraciones pasadas y personas e instancias donde me he apersonado. No he pagado ni una sola cuota del Seguro Social y llevo hasta la fecha más de una veintena de poemarios”, cuenta a La Estrella de Panamá.

Alvarado agrega que “pareciera que las oportunidades para los literatos son pocas y en algunos casos, por eso salen de Panamá. El Miró de este año indicó eso; panameños que viven en el exterior con otras plataformas que potencien sus escrituras. Son muchas las necesidades y el alto costo de la vida en nuestro país y situaciones de salud de parientes cercanos que tenemos que resolver por vía privada pues con el Seguro Social es una odisea; me llevaron, digamos, a acrecentar mi fe”.