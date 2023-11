Summit cumple 100 años transformando vidas

'Panamá' es el águila harpía que tiene 14 años de estar en el Summit. Larish Julio | La Estrella de Panamá

El principal legado del Parque Municipal Summit durante 100 años es la educación, la investigación, la conservación y la recreación que ha podido aportar a la sociedad en Panamá, resalta Janice Chen, coordinadora de educación ambiental del centro.

Durante el año se hacen giras, talleres, eventos masivos enfocados a la conservación de la flora y fauna. Esto para promover esa 'chispita' en las personas para que los motive a seguir investigando, añade Chen durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Otro aspecto que se puede destacar, agrega la bióloga de profesión, sería que el Summit posee una vasta colección de plantas, ya que este centro nació para ser un jardín botánico experimental.

El primer mariposario de Summit se diseñó para fomentar la conservación de estas especies en el país. Larish Julio | La Estrella de Panamá

El Summit fue creado en 1923 por la antigua Compañía del Canal de Panamá para establecer una granja experimental con la misión de ver la capacidad de adaptación de distintas especies de plantas de otros países en el clima tropical de Panamá.

En 1979, a partir de la firma de los tratados Torrijos-Carter, la administración de este parque quedó en manos panameñas. Fue la primera área que se revirtió al país. En el año 2005 se creó el Patronato del Parque Municipal Summit.

De acuerdo con Chen, el inventario del parque registra casi mil especies de plantas. Cuenta con una sección de viveros que se encarga de reproducir las plantas, algunas exóticas, como el árbol del tigre que “es el único individuo que hay en el país”.

El Summit fue creado en 1923 para tener una granja experimental. Actualmente sirve como un centro de rescate de animales. Quienes no pueden ser devueltos a su hábitat natural, quedan como embajadores. Larish Julio | La Estrella de Panamá

En fauna se tienen unos 200 individuos de 60 especies, entre mamíferos, aves y reptiles. “Lo importante es que están en calidad de rescate. Nuestro objetivo no es tener animales, sino que los animales que rescatamos sean liberados. Tenemos más de 300 individuos rescatados al año. Ellos retornan a su hábitat natural, y los que no, se convierten en embajadores de su especie en el parque”.

Nuevos atractivos

El primer mariposario de Summit se diseñó bajo ese mismo enfoque que se tiene: la conservación de la biodiversidad de Panamá. Al ser un área visitada por muchas personas, entre ellas niños, se podría divulgar la conservación de las mariposas.

Existen casi mil especies de flora en el Summit. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Esta es la postura de Oscar Panezo, gerente del área de insectario del Instituto Smithsonian de Investigaciones tropicales (STRI), quien explica que la iniciativa se desarrolla en sinergia entre esta entidad y la administración del parque. El STRI entrena a trabajadores del lugar para que aprendan y luego puedan a cuidar de las mariposas sin necesidad de tener guía de la institución.

El mariposario cuenta con alrededor de 25 especies. Además, se exhiben láminas informativas que explican sobre la anatomía, metamorfosis y la importancia de las mariposas dentro del ecosistema.

“No hay mariposas en peligro de extinción, pero la idea es que no se llegue a eso. El temor es que se vayan a extinguir. Con el mariposario, los niños aprenden a cuidar el ambiente y a conservar las plantas. Eso sí puede pasar en Panamá, que por falta de plantas hospederas no haya mariposas”, advierte a este medio.

Aquellos animales que están en Summit son embajadores. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Las mariposas son importantes por la polinización, destaca Panezo, porque muchas larvas de las mariposas nocturnas y diurnas controlan gran cantidad de plantas, ya que cuando hay un buen número de larvas, ellas se comen toda la hoja, y esto hace que la planta tenga nuevas flores.

Uno de los rostros del Summit

Abdiel Melgarejo tiene 32 años al servicio del parque. Comenzó en las áreas verdes, luego en el vivero botánico, en el almacén trabajando con herramientas. Trabajó con la fauna. Ayudó a hacer cinco senderos. Posteriormente en el área de educación ambiental. Ahora cuida a 'Panamá', el águila harpía que habita en el recinto destinado a estas aves dentro del parque.

El primer mariposario de Summit se diseñó bajo ese mismo enfoque que se tiene: la conservación de la biodiversidad de Panamá. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Melgarejo conoce con exactitud la trayectoria de las águilas harpías en el centro. Cuando muere 'Sony' se declara el águila harpía como ave nacional del país. “Murió a los 53 años, el 25 de diciembre de 2007 a las 5:00 p.m. Estaba dando charlas cuando ella muere. Después muere 'Cheyenne' a los 52 años, en 2012 a las 5:00 p.m. Nos quedamos sin un águila. Nace 'Panamá' en Estados Unidos. Me toca recibirla en el aeropuerto de Tocumen. Recibirla allá y escoltarla hasta el parque Summit”, detalla.

Cuando llega 'Panamá' comprendía las órdenes en inglés. Pasaron 10 meses para que respondiera a los llamados de Melgarejo. “Panamá' es una ave depredadora, caza animales vivos. Come 126 especies diferentes. Utiliza un solo árbol. Tiene una sola pareja, es un ejemplo para la familia. Es un animal fiel”, indica sonriente el entrenador frente a 'Panamá'.

'Panamá' observa a los visitantes que llegan al recinto. Se encuentra frente a Melgarejo, quien constantemente le hace halagos. “Reina”, le dice. Tienen una relación estrecha. El entrenador subraya que a pesar de ser el ave más poderosa del mundo, muchos panameños no la conocen.

“Los turistas vienen de distintas partes del mundo solo para observarla. He visto gente llorar y les pregunto por qué lo hacen. Me responden que: ¿sabes qué es estar frente al ave más poderosa del mundo? Un día un turista venía de Estados Unidos para ver si 'Panamá' era más grande que la que tienen allá. Siendo Panamá un país tan pequeño, tenemos a la más poderosa del mundo”.

Cuando los extranjeros visitan este país y no van a conocer el Canal de Panamá, es como si no vinieran a Panamá. “Lo mismo es cuando se visita el Summit y no se ve a 'Panamá'. Es como si no hubieras venido al parque”, remarca.

'Panamá' tiene 14 años, tiene su propia personalidad, es poderosa, explica el cuidador. Se está en espera de que tenga una pareja, pero para eso se necesitaría de un rescate de fauna o que se tenga un convenio internacional para poder traerle una compañía a 'Panamá'.

Abdiel Melgarejo destaca que los trabajadores del Summit trabajan con “el corazón”. “Una de las ventajas de Summit es que trabajamos con los diferentes niveles sociales; clase baja, media, alta, comunidades indígenas que vienen por primera vez. Con jóvenes en riesgo social. A todos los atendemos por igual”, concluye.

Janice Chen, coordinadora de educación ambiental del centro, puntualiza que se trabaja en la renovación del recinto del águila harpía. Así como también en la segunda fase de renovación del Summit. “La primera parte fue la taquilla y la entrada nueva. Ahora sería en todos los recintos de los animales, que se va a mudar hacia el área cercana al lobby. Se tendrá otra distribución, para que los animales tengan una mejor calidad de vida. También se tendrá una parte de recreación, que tendrá anfiteatro y un salón de educación ambiental”, explica.