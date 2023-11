Una memoria de la Revolución Dule en Ámsterdam

'Bila Burba' contará la revolución indígena de 1925 desde la perspectiva comunitaria y con la ayuda de los familiares de aquellos que lucharon en la misma. Cedida

'Bila Burba' es el nombre del documental que representará a Panamá en el Festival de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA, por su siglas en inglés) desde el 14 de noviembre, siendo este su estreno global y convirtiéndose así en la primera producción cinematográfica indígena del país en ser proyectada a nivel internacional.

Este largometraje sobre la Revolución Dule de 1925, dirigido por Duiren Wagua, recopila los recuerdos de familiares de los guerrilleros que tuvieron participación en el enfrentamiento entre los gunas y las autoridades panameñas. Esta producción audiovisual también implementa el recuento general de las diferentes comunidades que formaron parte de este acontecimiento histórico, el cual al día de hoy se hace a través de obras de teatro.

“'Bila Burba' toca más bien las perspectiva de las personas que vieron a sus abuelos ser guerrilleros o los nietos de esos abuelos que participaban en las obras de teatro [sobre la revolución] y entonces se cuenta la Revolución Dule desde estas voces”, mencionó Wagua en una conversación con La Decana.

Además, la película incluirá una entrevista al último guerrillero vivo de este enfrentamiento, quien falleció en 1996. Para esta producción, el cineasta se encargó de unificar las versiones que existen en las distintas comunidades e incluso familias sobre la Revolución Dule, pues según él mismo “cada familia vivió algo distinto” y hubo comunidades que estuvieron más involucradas que otras en la rebelión indígena de Guna Yala.

Duiren Wagua, director del documental, se inspiró en las obras de teatro anuales de su comunidad para realizar el filme. Cedida

“Lo que hicimos con todos ellos fue que trabajamos la memoria histórica de cada familia a través de la tradición oral, cada una cuenta su verdad sobre lo que sucedió, entonces ahí ibamos entrelazando las perspectivas para la película, hasta que las obras de teatro son las que toman la batuta de lo que sucedió”, también rescató.

Creación colectiva

Las obras de teatro sobre la Revolución Dule son una de las maneras más importantes de conmemorar este hecho histórico en la comarca de Guna Yala, estas se realizan de manera anual en el aniversario de los enfrentamientos. De hecho, Wagua tuvo la oportunidad de filmar algunas de las puestas en escena para la comunidad y es de esta manera que surge la idea que da vida a 'Bila Burba'.

“Cuando de niño visitaba mi comunidad, yo pensaba que las obras de teatro eran solamente en mi entorno pero a medida que fui creciendo y conociendo otras comunidades vi que la conmemoración era algo mucho más grande. Realmente tengo desde 2012 grabando las labores de teatro de mi comunidad, cada febrero viajaba para mi comunidad y luego iba visitando otras comunidades para documentar”, comentó a este medio.

Se espera que la película llegue a Panamá y la Comarca de Guna Yala el próximo año. Cedida

Desde 2015 comenzó a trabajar en este documental entrevistando a familias y comunidades, y después de tres años de trabajo empezó oficialmente la filmación del mismo, según el cineasta fueron casi cuatro años de viajes hasta la comarca para grabar las escenas que representarían lo sucedido en 1925 dentro del largometraje.

En el proceso de la filmación se trabajó también con los directores de obras de teatro de las diferentes comunidades de la comarca, quienes también abrieron las puertas a Wagua y el resto de la producción para conocer más historias sobre la Revolución Dule, que aparecerán en el documental.

Este año la película llega a manos de La Subterránea, una distribuidora panameña de cine alternativo, que asumió el reto de que el documental traspasara las fronteras nacionales y lograron que esta producción fuera una de las escogidas para el IDFA.

“No me acuerdo hace cuántos meses fue que nos llamaron para decirnos que habíamos quedado seleccionados [en las proyecciones del IDFA], lo que para nosotros fue como importantísimo ya que veníamos de un trabajo intenso con el documental y que haya llegado a ese espacio es súper importante para lo que estamos haciendo”, dijo el director del documental.

OTROS DATOS SOBRE LA REVOLUCIÓN DULE La revolución fue un levantamiento que dio inicio el 21 de febrero de 1925 cuando los gunas se enfrentaron a autoridades panameñas debido a la occidentalización forzada a la que fueron sometidos. La sublevación del pueblo indígena se extendió hasta el 27 de febrero y fue liderada por Simral Colman y Nele Kantule. Los guerrilleros viajaron en cayuco para enfrentarse a la Policía Nacional en Playón Chico, Río Tigre, Tigantikí, Narganá, Ukapa y otros puntos del archipiélago, dejando un saldo de 27 muertos entre todos los enfrentamientos. El 4 de marzo se firmó un acuerdo de paz con la población guna y se les prometió un mejor trato respecto a sus costumbres. El 16 de septiembre de 1938 se crea la Comarca de Guna Yala a través de la Ley 2 de este año, en la que también se consolida la protección de las costumbres y el idioma de este pueblo.

La realidad

La revalorización de la identidad Dule y otras naciones indígenas, además de llenar ese vacío histórico sobre esta comarca y su comunidad que aún existe en el imaginario panameño, son otras de las motivaciones de Wagua al crear esta pieza documental.

“La Revolución Dule no es solamente un tema histórico para los panameños, sino las comunidades indígenas a nivel mundial pero es triste porque yo me críe en la ciudad capital y la historia indígena no se toca a fondo, nos hablan más sobre sucesos de otros continentes y eso nos aleja de nuestra realidad como panameños”, enfatizó el cineasta.

El director de 'Bila Burba' también mencionó que la discriminación racial hacia las diferentes comunidades indígenas a lo largo del país es un tema que se vive en todas las esferas sociales, lo que limita la apreciación de estas culturas y la enseñanza de las mismas, por ende impidiendo una multiculturalidad real.

“La película toca eso de enseñar cómo nuestra cultura sobrevivió a la globalización o el llamado avance del país. Uno se tiene que enfrentar a esto como lo estamos haciendo actualmente en Panamá, creo que se repite el ciclo y lo que sucedió en la revolución de 1925 está sucediendo actualmente con todos los panameños”, concluyó Wagua.

DIRECTOR

Se espera que 'Bila Burba' estrene en Panamá el próximo año, no solo en las salas de cine sino en las comunidades de Guna Yala, a las que llegará con proyecciones comunitarias organizadas por la producción de la película y La Subterránea.