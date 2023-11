Roberto Bernal: ' Cada quien debe multiplicar sus talentos y no enterrarlos'

El libro 'Rutas del cambio' se encuentra disponible en Amazon. María A. Carrasquilla R. | La Estrella de Panamá

Roberto Bernal es un reconocido experto en relaciones personales. Posee una vasta trayectoria en el manejo del coaching. Actualmente es el director del International Coaching Institute.

Parte de su experiencia la expone en 'Rutas del cambio', un libro que aborda una metodología sobre los niveles neurológicos que se deben llevar para darle una estructura de los procesos de cambios que podría lleva a cabo el individuo.

Las personas no cambian en un solo nivel, porque para generar un cambio, se deben hacer a través de diferentes etapas. “Los niveles se van entrelazando entre sí, y funcionan como un sistema de carretera. Por eso se llama Rutas del cambio porque se divide un proceso de varios niveles que facilitan a los lectores a hacer dicho cambio”, detalló Bernal, durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Sobre aquellos niveles que se deben seguir, detalló Bernal, son como en una pirámide, ya que. entre más alto el nivel. más fuerte es el impacto que puede generar en quien lo realiza. “Los niveles más altos son más abarcativos, o sea, si hago un cambio arriba, va a permear en los niveles de abajo. Por eso se busca que los procesos de conversación o coaching lleguen a los niveles altos para que genere impacto abajo. Ejemplo: no se trata de cambiar hábitos, se trata de cambiar la identidad, si cambia tú cambias tu identidad cambias los hábitos de comportamientos, que es un nivel inferior”.

Roberto Bernal es el director del International Coaching Institute. Cedida

Son seis niveles en total de acuerdo con Bernal. El primer nivel es el entorno; el segundo, el comportamiento, este se adapta al entorno. “Lo que se hace y dice frente a un entorno de niños es totalmente diferente a un entorno de adultos”.

El tercer nivel son las capacidades, “que ahí es cuando viene la parte la cognitiva, por eso es que el conocimiento es importante porque da mayor fuerza a la acción”, expuso. El cuarto nivel son los valores y las creencias, este es un nivel importante en la que interviene el coaching, ya que se puede o no tener la capacidad, y se puede saber qué hacer y que no.

El quinto nivel, añade el experto, es el nivel de identidad, el cual aborda el quién es la persona como un proceso de desarrollo. La persona es la que valora, la que cree en sus fortalezas, talentos... por eso se habla de autoconocimiento, porque el llegar a conocerse a sí mismo, hace que sea más fácil cambiar.

“El último nivel trasciende todo. Se abre toda una pirámide hacia arriba, que es el nivel de trascendencia, o sea, la persona va más allá de sí misma, trasciende su identidad. Este nivel es conocido como el nivel espiritual. Por eso algunas personas cuando entran en una religión luego son otras. No se reconocen, las cosas que hacía antes, ahora no. Habla distinto. Valora cosas distintas. Este nivel conecta a las personas unas con las otras. Las personas hablan, por ejemplo, sobre para qué o para quién están en este mundo. Están tratando de dejar un legado. Uno como persona quiere trascender y dejar un legado a otros: familia, sociedad, amigos”.

Rutas del cambio se encuentra dirigido para mayores de 18 años de edad que tengan un deseo de cambiar o hacer cambios, y que quieran entender cómo funcionan los procesos de cambios generativos, es decir lograr más alegría, más competencias, lograr sus sueños. “También para toda persona que quiera lograr su mejor versión, desde quién es y lo que logra. Y todos aquellos profesionales que tengan que gestionar los cambios en otros: gerentes de recursos humanos, líderes, psicólogos”.

Este libro puede ayudar a estructurar la conversación para las personas que tengan una meta en específico. “Frente a eso que quieres lograr en el entorno, qué vas a hacer, pues comportamientos. Qué conversaciones debes abrir. Para poder hacer eso, qué talentos tienes, qué fortalezas, qué capacidades, ahí estoy hablando de cuáles serían esas estrategias para coordinar esas acciones. Por qué es importante para la persona. Cuáles son los principios a los que te aferras que te hacen creer que te hacen lograr eso. Todo eso, le sirve a la persona a sentar las bases en diferentes niveles como quien sube escalones mentalmente para que la persona medite en sus diferentes fortalezas y así van desarrollando el cambio”.

El texto “está hecho con organizadores didácticos en cada nivel. El nivel de entorno, por ejemplo, te hace preguntas como: dónde quieres lograr esto. Te va haciendo las preguntas, y de ahí se va a traduciendo en acción”, puntualizó.

La importancia de los estudios

Y todos esos cambios son mejor aplicarlos a uno mismo, sostiene. “Si las personas no leen, no tienen un repertorio amplio de acciones. No vas a programar un circuito si no sabes de eso. Los libros te brindan opciones y te dan nuevas estrategias. Eso opera al nivel conocimiento”.

Para Roberto Bernal la motivación es importante, pero los estudios en cualquier rama son de suma importancia para lograr los objetivos propuestos.

“Eso es un ciclo, debe ser una mezcla entre aprendizaje y desempeño. Si haces eso, te vas a dar cuenta que cometiste muchos errores (...) Y no es solo aprender, cada quien está llamado a aprender en lo que es bueno. Por eso se habla de multiplicar sus talentos. Cada quien debe multiplicar sus talentos y no enterarlos. Sino multiplicarlos, eso viene de describir tus valores particulares. La persona debe descubrir qué es lo que le apasiona, lo que le hace arder el corazón, que quiera desarrollar porque es bueno en eso”.

Todo esto se manifiesta a través del hacer, remarcó Bernal, porque “tu mejor expresión de quien tu eres está a través de lo que te gusta hacer, eso está ligado a tus capacidades. Actualmente no es así. La gente vive en función de lo que quiere tener. Vive en función de los externos; el carro, la ropa. Esa no es la esencia de uno. La esencia te va a llevar a tener cosas pero por añadidura. La gente no se da cuenta de eso. Siempre uso la cita: 'Hemos sido llamados al concierto de este mundo a tocar de la mejor manera tu instrumento'. Cuando tu tocas el instrumento y lo afinas, no solo deleitas al mundo, sino que ganas las cosas que quieras. De hecho, lo haces porque estás vivo, haciendo eso que expresas tu esencia”.