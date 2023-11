Los caballeros destacan luciendo sus canas

Patrick Dempsey es más conocido como el doctor Derek Sheperd en la serie 'Grey's Anatomy'. Cedida

Patrick Dempsey, de 57 años, se convirtió en el hombre más sexy del planeta, según la revista People de 2023. El actor es más conocido como el doctor Derek Sheperd en la serie “Grey's Anatomy” de ABC. “Estaba completamente en shock y luego comencé a reírme, como si esto fuera una broma, ¿verdad? ¡Siempre he sido la dama de honor! Lo había olvidado por completo y ni siquiera contemplé estar en esta situación”, comentó a People tras conocer la noticia.

A Dempsey, en este mismo reconocimiento le antecede Chris Evans, quien tenía en su momento 41 años. También en esta misma revista estadounidense han sido catalogados como los más bellos del mundo celebridades como George Clooney o David Beckham. Han sido muchos los que fueron y siguen siendo elegidos –y no solo por People– hombres sexy con una melena canosa.

No es un secreto que actualmente los caballeros se cuidan más, acuden a los salones de belleza, hacen deporte o van a terapia. Todos estos hábitos –y otros más– influyen en que él se vea y proyecte un atractivo frente a la sociedad. '¿Cómo ser más maduro y más atractivo para las mujeres?', '6 consejos para verse más maduro (sin demasiado esfuerzo)', son algunos de los titulares de revistas dedicadas al género masculino.

Men's Health, por ejemplo, expone a través de su artículo 'Cómo conseguir un cuerpo de revista después de los 40', que los niveles de testosterona comienzan a bajar alrededor de los 40 años de edad, pero esto no es impedimento 'para tirar la toalla'. Es por ello que recomienda colocarse las zapatillas y “prepárate para sacar todo lo que llevas dentro porque este entrenamiento es un gran boost de testosterona y te va a ayudar a restaurar tus niveles de fuerza”.

“Ejecutando ejercicios multiarticulares serás capaz de mover más peso, reclutar varios grupos musculares al mismo tiempo, aumentando el esfuerzo y generando un mayor impacto en los niveles de testosterona y, como consecuencia directa, construyendo más músculo”, agrega Men's Health.

Mientras que GQ –revista especializada en la moda, el estilo y la cultura masculina– brinda una serie de 'consejos para hacerte más atractivo conforme envejeces (como Clooney y Brosnan)'. Aquellos hombres tienen más de 60 años y siguen generando suspiros en la audiencia femenina de todos los grupos etarios. Porque “para los gustos los colores”, como se dice popularmente en Panamá.

El comediante estadounidense Steve Carrell, por ejemplo, fue víctima del efecto “Silver Fox”, que se refiere a esos hombres que se vuelven instantáneamente atractivos cuando les salen canas y la edad empieza a manifestarse. “El mayor miedo de las personas al envejecer es verse como un anciano antes de tiempo o que sus canas les hagan ver poco atractivos, pero hombres como George Clooney, David Beckham, Pierce Brosnan, Brad Pitt y muchos otros actores famosos han demostrado que la madurez puede tener muchos beneficios; la clave está en aprender a cuidarte para que la edad se manifieste de la forma correcta”, remarca GQ.

La revista GQ España escogió al piloto de automovilismo Fernando Alonso –de 42 años– para posar en su edición anual Men of the Year.

La revista lo bautiza como el “envejecer con gracia”. Por supuesto que todas estas celebridades tienen equipos enteros dedicados a que se vean perfectos siempre, pero no necesariamente se necesita una fortuna para conseguir el mismo efecto, aclara. Y es que evitar la comida ultraprocesada, por ejemplo, es una de las recomendaciones que más hacen los profesionales de salud. Si se hace esto, en el futuro se evitaría el sobrepeso u obesidad, por mencionar una serie de enfermedades. Evitar el consumo de drogas como el cigarrillo o el exceso de alcohol, también podría ayudarte a envejecer sin otras enfermedades, que de alguna u otra forma influyen en el aspecto físico.

“Verte bien a medida que envejeces se trata de poner atención a los detalles y ser constante, no olvidar aplicar la crema hidratante diariamente, que tiene un efecto acumulativo que se vuelve más y más evidente con el tiempo, usar protector solar, cuidar de tu pelo y tu ropa, y llevar una dieta saludable, que también se ve reflejada en la piel”, detalla GQ.

Entre otras referencias se encuentra el “aceptar el color natural”, con esto se refiere al nacimiento de las canas. Aunque algunos hombres se pintan el cabello y podrían verse bien, otros caballeros al pintarse el cabello lamentablemente quedan con residuos de tinte por la piel del cuero cabelludo. Situación que no resulta tan atractiva.

“Las canas pueden ser un gran accesorio, pero siempre debes darles los cuidados adecuados, mantenerlas hidratadas y usando los productos correctos para que tengan el mejor color y no se vean viejas”.

Encuentra un corte de cabello correcto, apunta GQ. Si te estás quedando calvo, “tal vez debas considerar raparte (no hay nada menos sexy que ese corte que deja un lado más largo para peinarlo a lo Donald Trump para cubrir las áreas problemáticas), pero si tienes la cabeza llena de pelo, entonces es buena idea hacer lo mismo que los actores y buscar un corte fácil de peinar y mantener que no requiere de demasiados productos que pueden dañar el pelo”. Aunque los mandatarios no ocupan usualmente las portadas de las revistas masculinas para temas de belleza, no es un secreto, como bien lo señala esta revista, que a Trump no le es favorable este corte de cabello.

Entre otras recomendaciones que brinda GQ, se encuentran el ser constante con tu rutina de grooming. No saltarse la crema para ojos. Mantener un manscaping –controlar el vello corporal–. Cuidar el look (de pie a cabeza). “Nada te envejece más como empezar a vestirte como tu abuelo, hombres como Barack Obama, Josh Duhamel y Brosnan se mantienen jóvenes con looks modernos que son adecuados para su edad, pero con toques que los hacen ver más frescos y actuales. Usar unos jeans arrugados, un traje descuidado o unos zapatos demasiado gastados pueden hacerte ver más viejo [o desaliñado]”.

Sin lugar a dudas hay nuevos cánones de belleza en el mundo. Lo que antes era irrisorio ahora es algo muy común, como aquel hombre que acude a un salón de belleza para hacerse una pedicura. Aunque existen muchos tabúes y estereotipos por derribar, la modernidad poco a poco pone en la palestra aquellos temas que antes eran colocados debajo del tapete.